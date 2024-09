Zpátky do školy. Nejnovější počítačové technologie usnadní přípravu i studium

Moderní notebooky nabízejí široké možnosti využití. Základní pro prosté surfování po internetu a běžnou práci v jednoduchých programech. Manažerské s vysokým výpočetním výkonem, dlouhou výdrží baterie a odolným šasi. Herní/projektové s vysokým výpočetním výkonem a dedikovanou grafickou kartou, která zvládá náročné grafické operace v počítačových hrách, ale také při renderování videa, práci s 3D grafikou a modelováním či jiných graficky složitých výpočtech.

Každý by si měl dopředu rozmyslet, na co bude nový notebook či PC používat, a na základě toho pak vybírat to pravé zařízení. Studenti technických oborů, a nejen oni, by měli zvážit výběr výkonného zařízení s grafickou kartou GeForce RTX řady 40, jež posune práci na jejich projektech a úkolech na nový level. T.S.BOHEMIA má ve své nabídce jak špičkové stolní počítače vlastní značky Barbone, tak širokou paletu notebooků a stolních počítačů světových značek.

„Nabízíme produkty renomovaných značek, mezi něž patří i naše legendární počítače Barbone, které brzy oslaví 30 let na trhu. Máme stolní počítače a notebooky všech cenových kategorií, velký důraz však klademe na produkty, které využívají nejnovější technologie,“ říká Lukáš Valouch Marketing Manager ze společnosti T.S.BOHEMIA. „NVIDIA je dnes klíčovým technologickým lídrem a její čipy mají významný vliv na produktivitu, třeba studium. Právě proto najdou zákazníci v naší nabídce široký výběr notebooků, počítačů nebo samostatných grafických karet vybavených technologiemi společnosti NVIDIA,“ dodává Valouch.

Nejnovější technologie od společnosti NVIDIA reflektují aktuální trendy. Těm vévodí umělá inteligence, což je dnes bez nadsázky nejskloňovanější výraz v počítačovém světě. Společnost NVIDIA je v tomto směru světovou špičkou, a to především díky využívání AI v grafických čipech.

Do školy to nejlepší – notebook nebo počítač s NVIDIA GeForce RTX™ a Studio RTX™ řady 40. Užijete si špičkové učení, hraní a tvorbu s pomocí supernadupaných nástrojů a aplikací s umělou inteligencí. Díky exkluzivnímu přístupu k platformě NVIDIA Studio s kreativními nástroji a díky technologiím Max-Q, které optimalizují výdrž baterie, hlučnost a další faktory, dostanete dokonalý notebook do školy i mimo ni.

Rychlejší učení, hraní a tvorba

Notebooky a počítače s GeForce RTX™ řady 40 využívají výkon umělé inteligence a poskytují studentům nejlepší sadu nástrojů umělé inteligence ve více než 500 aplikacích a hrách akcelerovaných právě umělou inteligencí. Dostanete maximální výkon pro nejrůznější aplikace, které pomohou tvůrcům s kreativitou, třeba při přímém generování obrázků v počítači. Optimalizované jsou i nástroje pro videokonference nebo pro sledování videí. Aplikace pomohou také s výpočty pro různé studijní obory a v neposlední řadě se můžete těšit na špičkové výkony při hraní her. Protože dobře odreagovat se musí každý. Technologie NVIDIA Q-Max přitom umožňuje vše potřebné vměstnat do tenkých a lehkých notebooků s výbornou výdrží baterie a extrémně tichým provozem.

Snadnější studium

Grafické karty GeForce RTX řady 40 pro notebooky a PC zrychlují top aplikace používané v inženýrství, architektuře, informatice, datové vědě, ekonomii a dalších oborech. To znamená plynulejší 3D návrhy a modelování, rychlejší trénování a simulaci umělé inteligence a přesnější modely strojového učení. Grafické karty GeForce pro notebooky poskytují dostatečný výkon pro práci na nižší i vyšší úrovni v mnoha studijních oborech. Výhody? Z počítačové učebny se tak studenti dostanou dříve, domácí úkoly dokončí rychleji a učit se mohou odkudkoliv s jedním počítačem, který umí vše.

Design, modelování, simulace Tvůj vlastní soukromý chatbot Používej špičkový software umělé inteligence Studuješ strojírenství nebo architekturu? Grafické karty se staly základními nástroji pro navrhování, modelování a simulaci součástí, systémů a konstrukcí. Pusť se do větších a náročnějších 3D designových projektů díky plynulému a interaktivnímu renderování v programu SOLIDWORKS, rychlejšímu dokončování komplexních simulací pomocí aplikací MATLAB a ANSYS Discovery a vizualizaci architektonických mistrovských děl v reálném čase pomocí aplikace Enscape. Přizpůsob si vlastního chatbota propojeného s tvým obsahem pomocí demoverze aplikace ChatRTX. Získej rychlé a bezpečné odpovědi – to vše lokálně na tvém PC s akcelerací grafickou kartou RTX pomocí modelů RAG a TensorRT-LLM. Hledej v poznámkách z vyučování, uspořádej si rozvrh a vyhledej obrázky rychle a snadno pomocí jednoduchého textového či hlasového povelu. Je vyžadována grafická karta GeForce RTX 4060 pro notebooky nebo vyšší. Zajímáš se o umělou inteligenci nebo datovou vědu? Osvoj si stejnou technologii, kterou budeš používat ve svém oboru s balíkem funkcí pro práci s umělou inteligencí akcelerovanými grafickými kartami společnosti NVIDIA. Díky softwaru NVIDIA můžeš rychleji trénovat modely a zpracovávat větší množství vzorků, a dosáhnout tak lepší přesnosti a přehlednějších výsledků.

Pro kreativní tvůrce

Každý, kdo se dnes na počítači zabývá kreativní tvorbou, by měl nad počítači vybavenými technologiemi od společnosti NVIDIA uvažovat. Proč? Mezi hlavní výhody patří úspora času a především pohodlí při práci, které se neuvěřitelně zvýší. V některých ohledech se bez těchto technologií už nelze obejít, například při střihu videa a to až v 8K HDR RAW, při generování 3D objektů nebo při generování obrázků za pomoci umělé inteligence.

Notebooky a stolní počítače vybavené NVIDIA Studio využívají výkon umělé inteligence a snadno s nimi lze aplikovat pokročilé efekty. K dispozici budete mít i výhody sady exkluzivních nástrojů Studio a s ovladači NVIDIA Studio získáte maximální stabilitu a bleskurychlý výkon pro své tvůrčí úsilí.

Proměň svůj pokoj v domácí studio Vylepši zobrazení Maluj pomocí umělé inteligence Aplikace NVIDIA Broadcast promění tvůj pokoj v domácí streamovací studio a upgraduje standardní webovou kameru a mikrofon na prvotřídní chytrá zařízení – to vše díky výkonu umělé inteligence. Posuň svůj livestream, voice chat i videohovory na novou úroveň pomocí efektů umělé inteligence, jako je virtuální pozadí, odstranění hluku a další. RTX Video Super Resolution a RTX Video HDR automaticky vylepšují videa přehrávaná v prohlížeči Chrome nebo Edge pomocí nejmodernějších algoritmů umělé inteligence, aby se zostřil obraz a zmizely hranaté a rušivé artefakty způsobené kompresí. Vychutnej si křišťálově čisté video s technologií HDR až ve 4K. S aplikací NVIDIA Canvas můžeš pomocí umělé inteligence proměnit jednoduché tahy štětcem v realistické krajiny. Rychle vytvářej pozadí a urychli průzkum konceptů – můžeš tak věnovat více času vizualizaci svých nápadů. Díky umělé inteligenci přináší Canvas tvému projektovému týmu nekonečné tvůrčí možnosti.

Zábava bez kompromisů

Notebooky a stolní počítače s technologiemi od společnosti NVIDIA mají velkou výhodu v tom, že jsou maximálně univerzální. To znamená, že to nejsou jen pracovní nástroje, ale výborně poslouží i pro zábavu. A tou je v dnešní době extrémně populární hraní her. Jenže běžný počítač na to nemusí mít dostatečný výkon, protože moderní hry mají vysoké hardwarové nároky.

V případě přístrojů s grafickými kartami NVIDIA GeForce RTX řady 40 si zahrajete nejnovější tituly v kvalitě, která vás ohromí. GeForce RTX řady 40 dodávají výkon těm nejvýkonnějším notebookům a PC na světě, takže si můžete užívat ty nejnovější a nejlepší hry. Užijete si nejrealističtější a nejintenzivnější grafiku díky ray tracingu, obrovský skok ve výkonu díky DLSS 3 s umělou inteligencí a nejnižší latenci systému a nejlepší odezvu pro velkou výhodu v kompetitivních hrách.

Znásob svůj výkon pomocí umělé inteligence Hyperrealistická. Hyperrychlá Odezva, která vyhrává hry Získej masivní nárůst výkonu díky DLSS 3, revolučnímu milníku v oblasti grafiky poháněné umělou inteligencí. Technologie DLSS 3 je poháněna GeForce RTX řady 40 a k vytváření většího množství vysoce kvalitních snímků využívá umělou inteligenci. Užij si neuvěřitelně detailní virtuální světy jako nikdy předtím díky výkonu notebooků s RTX řady 40 a jádrům RT 3. generace. Ray tracing simuluje skutečné chování světla, a přináší tak renderování ve filmové kvalitě v reálném čase do vizuálně nejnáročnějších her. NVIDIA Reflex přináší velkou výhodu. Technologie Reflex je navržena tak, aby vylepšila a měřila latenci systému, umožňuje rychlejší zacílení, rychlejší reakci a nejpřesnější míření v kompetitivních hrách.

Z notebooků a stolních počítačů v nabídce T.S.BOHEMIA vybavených grafickými kartami NVIDIA GeForce RTX řady 40 si vybere každý. „Nabízíme přes 250 různých notebooků a počítačů s nejnovějšími kartami GeForce RTX řady 40,“ říká Libor Malý, manažer nákupního oddělení společnosti T.S.BOHEMIA. „Moderní technologie od společnosti NVIDIA pomohou zvýšit produktivitu studentů nevídaným způsobem. Každému pomůžeme najít vhodný produkt, který vyhoví jeho požadavkům a zároveň jeho finančním možnostem,“ uzavírá Malý.