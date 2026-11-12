Najít dárek, který neskončí po Vánocích odložený ve skříni, není vždycky jednoduché. Někdo touží po nových sluchátkách, jiný by ocenil chytré hodinky, které mu pomohou lépe sledovat každodenní aktivity, a dalšího potěší pomocník, díky kterému bude doma o něco méně práce. Jenže jak se v široké nabídce vyznat, a ještě při nákupu ušetřit? Právě s tím může pomoci Black Friday na e-shopu T.S.BOHEMIA.
Letos navíc nejde jen o výhodnější ceny. T.S.BOHEMIA připravila také několik praktických služeb, které usnadní cestu od objednávky až k doručení.
Doprava do výdejních boxů je zdarma bez ohledu na výši objednávky, při doručení domů stačí nákup alespoň za 500 korun. Objednávky si můžete vyzvednout také v široké síti prodejen T.S.BOHEMIA. U produktů označených informací „Dnes objednej do 22:00 a zítra si zboží užívej“ navíc můžete počítat s doručením na některé z tisíců výdejních míst a do řady boxů už následující den. Vybrané zboží doručuje PPL do druhého dne i na domácí adresu, v sobotu pak doručuje přepravce GSL. A kdyby se dárek přece jen netrefil do vkusu obdarovaného? U vybraných produktů T.S.BOHEMIA umožňuje jeho vrácení.
V nabídce Black Friday najdete tisíce zlevněných položek. Vybrali jsme z nich osm tipů, které mohou inspirovat při hledání dárku pro partnera, děti, rodiče i další členy rodiny. Od sluchátek a chytrých hodinek přes pomocníky do domácnosti až po vychytávky pro milovníky kávy – třeba mezi nimi objevíte právě ten dárek, který vám letos ušetří další kolečko přemýšlení.
Bluetooth sluchátka Anker soundcore Liberty 4 Pro
Tak to je pecka! Tedy dvě pecky do uší. Bezdrátová sluchátka Anker soundcore Liberty 4 Pro potěší každého, kdo si chce v klidu vychutnat svou oblíbenou hudbu nebo podcasty. I v tom nejhlučnějším prostředí uslyšíte jen to, co si chcete poslechnout. Sluchátka totiž mají aktivní potlačení okolního hluku Adaptive ANC 3.0. Tento pokročilý systém ANC využívá celkem 7 senzorů, z toho 6 zvukových a 1 barometrický senzor, které pomáhají přesně zachytit okolní hluk z různých směrů.
Příliš často nebudete řešit ani nabíjení, protože včetně dobíjení z pouzdra vydrží sluchátka hrát 40 hodin. A doplnění energie probíhá bleskově, za pět minut nabíjení získáte až čtyři hodiny poslechu. Sluchátka podporují i kodek LDAC, plní certifikaci Hi-Res Audio Wireless a každé z nich obsahuje dva měniče. Výškový s průměrem 4,6 mm, basový pak s průměrem 10,5 mm. Ovládání je snadné, pouzdro na sluchátka má displej, takže nastavení ANC a stav nabití můžete snadno odečíst z něj. Případně můžete přes něj i upravit nastavení.
Nejnižší cena za posledních 30 dnů 2 712 Kč, v Black Friday za 1 990 Kč.
Garmin Vivoactive 6 – chytré hodinky pro aktivní životní styl
Mějte svůj život pod kontrolou. Chytré hodinky Garmin Vivoactive 6 pomohou sledovat každodenní aktivity i lépe porozumět potřebám vlastního těla. Všechny potřebné informace můžete sledovat na AMOLED displeji s úhlopříčkou 1,2 palce. Hodinky jsou vodotěsné do 50 metrů, takže při běžném plavání a bezpřístrojovém potápění můžete sledovat i své vodní aktivity. Samozřejmostí je monitoring spánku, měření kyslíku v krvi i sledování úrovně energie. Hodinky napoví, kdy můžete v aktivitách přidat a kdy už tělo potřebuje odpočinek a kvalitní spánek.
Na výběr máte také z desítek sportovních režimů, díky kterým můžete podrobně sledovat své výkony a aktivitu při jednotlivých sportech. Všechny statistiky jsou přehledně na jednom místě ve službě Garmin Connect. A až půjdete z šatny do bufetu, můžete si s hodinkami koupit svačinu – podporují totiž službu Garmin Pay. Hotovost tak můžete nechat doma. A ani nabíječku nebudete potřebovat každý den, hodinky mají deklarovanou výdrž až 11 dnů a spolupracují se smartphony s Androidem i iOS, mají Bluetooth, wifi a GPS.
Nejnižší cena za posledních 30 dnů 6 190 Kč, v Black Friday za 5 690 Kč.
Dyson V12s Detect Slim Submarine – vysávání a vytírání v jednom
Značku Dyson jistě zná každá hospodyňka a hospodář. Vyrábí legendární vysavače a další domácí produkty té nejvyšší třídy. Patří mezi ně i tyčový vysavač Dyson V12s Detect Slim Submarine, který umí suché i mokré vysávání. Navíc je to přístroj multifunkční, takže z něj snadno uděláte ruční vysavač a s pomocí nejrůznějších nástavců můžete důkladně vysát například automobil, ale taky se snadno dostanete do všech škvír v nábytku, v kuchyni nebo v koupelně. Díky výkonné baterii vydrží vysavač na jedno nabití pracovat až 60 minut.
Sací výkon dosahuje 150 AW. O pohon se stará motor Dyson Hyperdymium s rychlostí až 125 000 otáček za minutu. Spolupracuje s inteligentním piezo senzorem, jenž podle množství nečistot automaticky reguluje výkon. Přitom celý vysavač váží jen 3,5 kilogramu, takže se s ním snadno manipuluje. A co když na podlaze zůstane zaschlá skvrna nebo se na ni něco vylije? I s tím si poradí hubice Dyson Submarine s mokrým rotačním válcem. Ten odstraní tekuté nečistoty i běžnou špínu z tvrdých podlah.
Nejnižší cena za posledních 30 dnů 12 749 Kč, v Black Friday za 11 990 Kč.
ALIGATOR PortaCaffé 3v1 – lahodná káva kdekoliv a kdykoliv
Milujete espresso? Teď si ho můžete udělat kdekoliv a kdykoliv. A ne, nemusíte přitom hledat kavárnu nebo alespoň kuchyňku a kávovar. Klidně si ho uděláte v parku na lavičce. A je jedno, jestli dáváte přednost vlastní mleté kávě, nebo raději používáte kapsle Nespresso či Dolce Gusto. A vlastně to nemusí být výhradně espresso, v případě kapslí Dolce Gusto si můžete udělat i jiné kávové speciality. Stačí, když si na Vánoce budete přát přenosný kávovar ALIGATOR PortaCaffé 3v1. Skvělou kávu vám totiž připraví za okamžik kdekoliv.
Příprava je snadná, na výběr jsou dvě možnosti: buď použijete již horkou vodu, třeba z termosky, nebo si kávovar dokáže vodu ohřát sám. Má k tomu připravenou vestavěnou baterii s kapacitou 7 500 mAh, což v tomto režimu vystačí na přípravu až pěti šálků kávy. Pokud budete přidávat rovnou horkou vodu, připravíte šálků až 40. A když se baterie vybije? Žádný problém, přes USB dobijete kávovar z power banky nebo ze svého notebooku. V balení jsou adaptéry na mletou kávu a kapsle. Podle chuti tak jen nalijete vodu, vložíte do adaptéru kapsli a stisknete tlačítko. A za okamžik máte skvělou kávu hotovou. Kávovar ALIGATOR má totiž čerpadlo s tlakem až 20 barů.
Nejnižší cena za posledních 30 dnů 2 499 Kč, v Black Friday za 1 499 Kč.
TrueLife RelaxGun G6 Metal – dokonalé uvolnění a regenerace svalů
Malá, skladná a připravená ulevit namoženým svalům. Masážní pistole se hodí po sportu, dlouhém dni na nohou i pokaždé, když svaly potřebují trochu péče. Nemusíte kvůli každé masáži hledat termín u odborníka – TrueLife RelaxGun G6 Metal můžete mít doma a použít podle potřeby. Masážní pistole si už získaly velkou oblibu v Asii a postupně si nacházejí cestu i k evropským zákazníkům. Co všechno tento model nabízí?
RelaxGun G6 umožňuje nastavit jednu z pěti intenzit masáže a vybírat ze čtyř výměnných hlavic podle toho, kterou část těla chcete promasírovat. Amplituda dosahuje 6 mm, síla přítlaku činí 10 kg a rychlost až 3 200 kmitů za minutu. Nechybí automatické nastavení tlaku ani bezpečnostní vypnutí.
Každá hlavice má své využití. Plochá Flat Head se hodí pro větší svalové skupiny, Fork Head pomůže s masáží hůře dostupných míst. Univerzální Ball Head využijete na většinu svalových partií, zatímco hrotová Bullet Head je určená k cílenému působení na konkrétní body. Integrovaná baterie vydrží na jedno nabití až pět hodin a díky praktickému přenosnému pouzdru můžete pistoli vzít s sebou na chatu, dovolenou i do práce.
Nejnižší cena za posledních 30 dnů 1 999 Kč, v Black Friday za 1 749 Kč.
Epico UltraBase 4in1 – chytré nabíjení doma i na cestách
Nabíjecí stojánek Epico UltraBase 4in1 je praktickým dárkem, který využijete doma i na cestách. Umožňuje bezdrátově nabíjet smartphony podporující standardy Qi2 a MagSafe i chytré hodinky Apple Watch. Po rozložení nabídne tři nabíjecí plochy: na přední část postavíte smartphone, na spodní zadní část položíte hodinky a pouzdro se sluchátky. Najednou tak můžete nabíjet až tři zařízení.
Ale to není vše, stojánek je zároveň powerbankou s kapacitou 8 000 mAh. Všechna zařízení lze nabíjet na cestách bez přístupu k elektrické síti. Výrobce myslel i na bezpečnost: aby se nabíječka nepřehřívala, má hliníkové tělo. Pro pohodlné přenášení se samozřejmě dá stojánek složit. Vedle bezdrátového nabíjení s maximálním výkonem 15 W lze další přístroje nabíjet přes vestavěný USB-C konektor, a to výkonem až 20 W.
Nejnižší cena za posledních 30 dnů 2 299 Kč, v Black Friday za 1 609 Kč.
Sencor SFR 1250BK – křupavé dobroty s minimem oleje
Hranolky, řízky nebo třeba zelenina – oblíbená jídla si můžete připravit s minimem oleje a bez zbytečného nepořádku kolem sporáku. Horkovzdušná fritéza Sencor SFR 1250BK k tomu přidává dva prostorné koše, chytré funkce a design, za který se nemusíte stydět ani na kuchyňské lince. Fritéza má dva koše, každý o objemu 5,8 litru, takže v nich můžete připravovat různé pokrmy současně. Díky funkci SyncFinish navíc dokončíte jejich přípravu ve stejný čas.
Pro snadnou údržbu lze mřížky fritovacích košů vyjmout a umýt. Průběh přípravy můžete sledovat přes průhledná okénka, nastavení pak probíhá na displeji s barevnými ikonami. Kromě ručního režimu máte k dispozici také deset přednastavených programů. Při přípravě s horkým vzduchem navíc nepotřebujete velké množství oleje, takže omezíte i typický zápach z jeho přepalování.
Nejnižší cena za posledních 30 dnů 3 499 Kč, v Black Friday za 2 498 Kč.
BARBONE HomeOffice Mini AK1 – malý počítač s velkými možnostmi
Na závěr máme tip na dárek pro celou rodinu. BARBONE HomeOffice Mini AK1 vyvrací hned dva zažité mýty o stolních počítačích. Ten první říká, že domácí počítač musí být velká nevzhledná krabice, která zabere půlku stolu. Tento model je ale tak kompaktní, že o něm na pracovním stole skoro nebudete vědět. A co druhý mýtus – že stolní počítač představuje velkou investici? Ani to nemusí platit. BARBONE HomeOffice Mini AK1 navíc využije celá rodina: rodiče na něm mohou pracovat z domova, děti zas připravovat školní úkoly nebo si zahrát méně náročné hry.
O jeho chod se stará úsporný procesor Intel N100, doplněný 8 GB operační paměti. Tu lze v případě potřeby rozšířit až na 32 GB. Základní úložiště má kapacitu 128 GB, počítač ale nabízí také prostor pro další disk. Nechybí wifi, Bluetooth ani Gigabit LAN a k dispozici je několik konektorů HDMI a USB. Pro práci s počítačem budete potřebovat ještě monitor, myš a klávesnici – i ty najdete v nabídce T.S.BOHEMIA.
Nejnižší cena za posledních 30 dnů 6 990 Kč, v Black Friday za 6 690 Kč.
Black Friday na T.S.BOHEMIA pokračuje až do 30. listopadu, případně do vyprodání zásob. Jestli už máte některý z našich tipů na dárky vyhlédnutý, s výběrem dlouho neotálejte. A pokud jste mezi osmi produkty nenašli ten pravý, prohlédněte si celou nabídku Black Friday na e-shopu T.S.BOHEMIA. Třeba v ní objevíte ještě lepší překvapení pro své blízké.