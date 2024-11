Velká narozeninová loupež: Co si za 30 sekund vyberete, to bude vaše

T.S.BOHEMIA slaví 30 let | foto: T.S.BOHEMIA

To je soutěž! Třicet zákazníků společnosti T.S.BOHEMIA dostane možnost vybrat si z centrálního skladu firmy libovolný produkt. Limitem je jen čas – a to 30 sekund. Může to být cokoliv, od špičkových a drahých počítačů až po mixér nebo jiný produkt z nabídky firmy. Prostě cokoliv, například Apple MacBook Pro 16“ M3 Max v hodnotě 109 990 korun či celoodpružené kolo MMR Kenta SL 10 v hodnotě 210 990 korun.

Podmínkou účasti je vytvoření objednávky v období od 21. října do 1. prosince jejíž hodnota je minimálně 1000 korun. Nákup může proběhnout v kamenných prodejnách T.S.BOHEMIA nebo na e-shopu. Každý týden bude vylosována pětice soutěžících, kteří svoji účtenku zaregistrovali ve formuláři. Nakonec se třicítka soutěžících vydá do centrálního skladu firmy v Olomouci – a pak už bude záležet jen na nich, co si ze skladu odnesou.

Jak na Velkou narozeninovou loupež? Nakupte v T.S.BOHEMIA mezi 21. říjnem 2024 a 1. prosincem 2024 v rámci jedné objednávky cokoli za minimálně 1000 korun (včetně). Platí pro nákupy na e-shopu i na prodejnách. Fakturu zaregistrujte ve formuláři na stránce ww.tsbohemia.cz/narozeninova-loupez. Každá faktura může být registrovaná pouze jednou. Každý týden vylosuje T.S.BOHEMIA 5 výherců z celkových 30, kteří se úspěšně registrovali do akce. Výherce pozve firma do Olomouce, kde dostanou jedinečnou příležitost zúčastnit se „Velké narozeninové loupeže“ – budou si moci odnést jeden fantastický produkt z firemního skladu.

Další narozeninové bonusy

Soutěž pořádá společnost T.S.BOHEMIA k 30. výročí založení firmy. Tím ale nekončí, přidává i další dvě akce. „Každý zákazník, který u T.S.BOHEMIA zakoupí libovolný produkt v období od 25. října do 18. prosince, a to bez ohledu na jeho cenu, získá dopravu zdarma. Je to bezkonkurenční nabídka, která je především v předvánočním čase velmi atraktivní. Třetí narozeninová akce platí na značkové počítače Barbone, konkrétně novou modelovou řadu Immortal. Zákazníci při koupi těchto přístrojů získají pětiletou záruku a zároveň bezplatný pozáruční servis po dobu 25 let,“ říká Lukáš Valouch Marketing Manager z T.S.BOHEMIA.

30 let prozákaznického přístupu T.S.BOHEMIA

T.S.BOHEMIA je lídr trhu s IT produkty a elektronikou. Firma začínala jako lokální prodejce v roce 1994. Zpočátku se věnovala stavbě počítačů, jejichž popularita v devadesátých letech raketově rostla. Už na přelomu milénia měla firma miliardový obrat a stala se akciovou společností. T.S.BOHEMIA v roce 1998 uvedla na trh vlastní značkové počítače Barbone, které jsou na trhu silně etablované a Barbone patří mezi nejstarší počítačové značky na trhu.

V roce 2012 se T.S.BOHEMIA proslavila zavedením bezplatné dopravy bez ohledu na cenu objednávky. V té době to byla revoluční záležitost, a proto na ni navazuje jedna z už zmíněných letošních akcí k 30. výročí vzniku firmy.

T.S.BOHEMIA získala za svůj prozákaznický servis v průběhu let již několikrát ocenění Shop roku, v roce 2022 pak expandovala i na Slovensko. Spolu se změnami v e-commerce, které v posledních letech proběhly, rozšířila společnost T.S.BOHEMIA nabídku sortimentu. Vedle IT produktů tak nabízí i domácí spotřebiče, techniku pro dílnu a zahradu či sportovní vybavení se zaměřením na cyklistiku. Jednou z inovací prozákaznického přístupu T.S.BOHEMIA jsou výdejní místa Drive.