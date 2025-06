Přesně na takové uživatele cílí nový Eurocom Raptor 18X. Základem je procesor Intel Core Ultra 9 275HX a grafika Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop. Což je kombinace, kterou nabízí (nebo v příštích měsících budou nabízet) i nejvyšší konfigurace některých herních notebooků. Jenže v případě Raptor 18X se můžete v konfigurátoru opravdu nadstandardně vyřádit – a tak vznikl i námi testovaný kus.

Na náročné úlohy je totiž připraveno 256 GB DDR5 operační paměti o rychlosti 5 600 MT/s a jako systémový disk slouží špičkové SSD Samsung 9100Pro ve velikosti 4 TB ve vysokorychlostní sběrnici PCIe 5.0. V roli úložiště je instalována trojice 4TB SSD Samsung 990 Pro s rozhraním PCIe 4.0 v RAID 5 konfiguraci. Jinými slovy, vedle ultrarychlého systémového disku máte k dispozici 8 TB vysokorychlostního a proti selhání jednoho z disků odolného úložiště.

Eurocom Raptor X18

O konektivitu se starají dva 2,5 Gbit ethernetové porty, Wi-Fi 7 karta od Intelu, které obstará i Bluetooth 5.4. Nechybí ani dva Thrunderbolt 5 porty, takže můžete pracovat i s daty na externích úložištích závratnou rychlostí – viz. loňský test: To je masakr! Vyzkoušeli jsme nejrychlejší externí disk na trhu kde jsme naměřili rychlosti přesahující 5 000 MB/s a zkopírování 300 GB dat netrvalo ani minutu.

Výborný je i 18" matný LCD displej s rozlišením 3 840 × 2 400 pixelů, obnovovací frekvencí 200 Hz a plným pokrytím barevného spektra DCI-P3. V ceně našeho kusu je i profesionální kalibrace a vytvoření ICC profilu pro sjednocení s externími monitory – jeden můžete připojit do HDMI výstupu, na dva další čekají Thunderbolty.

Výkon musíte uchladit a napájet

Nebudeme napínat, špičkový příkon plně zatíženého notebooku lehce přesahoval 360 wattů a pokud byl plně vytížený dlouhodobě, po chvíli se příkon ustálil na 330 wattech, přičemž grafická karta se na tom podílela zhruba 173 W a procesor přibližně 75 watty. K notebooku si můžete objednat dva zdroje – jeden kompaktnější s výkonem 330 wattů, který plně pokryje potřeby notebooku, ale nezbývá na periferie. A nebo druhý, aktivně chlazený, v průmyslovém kovovém pouzdře, který je stavěný na příkon až 780 wattů a který tak i při dlouhodobém vytížení nejede „na hranici“ a navíc můžete z USB portů v klidu napájet různé periferie.

Provoz na akumulátor plní ve vyšších zátěžích spíše funkci zálohy pro případ výpadku energie. Bez ohledu na nastavení totiž notebook při provozu na akumulátor sníží výkon zhruba na čtvrtinu – systém má příkon kolem 75 wattů. I to je na poměry notebooků výkon na spoustu úkonů velmi slušný, nicméně pokud potřebujete výkon, potřebujete elektrickou síť. I kdyby to měl být třeba elektromobil – Zachrání při blackoutu, zpříjemní kempování. Otestovali jsme funkci V2L

Těch 330 wattů je zároveň potřeba uchladit. Výkonné čipy jsou v Raptor X18 opatřeny teplovodivou pastou Grizzly Kryonaut a pomocí heatpipes odvedeno k dvojici chladičů s ventilátory. Notebook není na výšku žádný macek a proto toho prostoru pro ventilaci není mnoho. A kde není prostor na velký objem proudícího vzduchu, musí se chlazení dohnat rychlostí jeho proudění. Což s sebou nese vyšší hlučnost.

Jak vyšší? Když notebook pracoval s AI modely, nebo jsem na něm měl spuštěnou hru, byl hluk chlazení patrný nejen do vedlejšího pokoje, ale i o patro níže. A v pracovně jsem při testech používal sluchátka s aktivní potlačením okolního hluku. To by byla špatná zpráva, kdyby to nebylo způsobené ne úplně vhodně „out-of-the-box“ nastavenými ventilátory. V aplikaci Control Center si ale můžete jejich výkon docela podrobně nastavit a s trochou snahy dostanete stejný výkon, jen o trochu vyšší teploty a podstatně tišší provoz.

Eurocom Raptor X18

Chlazení je jinak dobře dimenzované, systém stihl teplo odvádět dostatečně rychle, grafický čip měl provozní teplotu zhruba 77 °C a procesor 85 °C. Ve špičce měla grafika 79 °C a procesor v rámci boostu na moment 100 °C. To je dobrá zpráva.

Výkonové testy Geekbench 6 – CPU jedno jádro: 2 887

všechna jádra: 18 555 Geekbench 6 – GPU OpenCL: 233 042

Vulkan: 231 648 Geekbench AI – ONNX – CPU Single precision: 6 567

Half Precision: 2 313

Quantized: 9 332 Geekbench AI – ONXX – GPU/DirectML Single precision: 29 344

Half Precision: 48 987

Quantized: 22 930 Geekbench AI – OpenVINO – CPU Single precision: 8 056

Half Precision: 6 110

Quantized: 14 546 Geekbench AI – OpenVINO – NPU Single precision: 8 061

Half Precision: 8 890

Quantized: 13 357 Cinebench 2024 – CPU jedno jádro: 123

všechna jádra: 2 020 PC Mark Extended 11 651

A ačkoli nepředpokládáme, že bude Raptor X18 někomu primárně sloužit jako herní stroj, i v tomto režimu jsme jej vyzkoušeli.

Herní benchmarky Cyberpunk 2077 (předvolba RT:Ultra)

bez DLSS, bez frame generation prům: 57,41

max: 63,21

min: 52,10 Shadow of the Tomb Raider (předvolba highest)

bez DLSS prům: 105 fps Shadow of the Tomb Raider(předvolba highest)

DLSS Balanced prům: 150 fps

V rámci notebooků je výkon Raptoru X18 naprosto špičkový a z hlediska paměti a úložiště výjimečný – jak kapacitou, tak rychlostí.

A jsou to přitom dnes mnohem důležitější parametry něž kdy dříve. Zejména kvůli provozu lokálních AI modelů.

My jsme jich několik vyzkoušeli na platformách Ollama a Msty, především Llama 3.3, Gemma 3:1b, Gemma 3, Llama 4:scout, nebo Llama3.2-vision:90b. Zejména ten poslední je dělaný spíše na provoz na výpočetním clusteru než na – byť extrémně výkonném – notebooku, ale ve finále fungovaly všechny.

Menší modely reagovaly svižně, u větších byl provoz přeci jen zdlouhavější, zejména na vytvoření popisu vložené fotografie jsme si museli chvíli počkat. Na druhou stranu, na většině jiných notebooků je třeba právě Llama3.2-vision:90b naprosté „no go“. Vedle 24 GB GDDR7 videopaměti totiž měly prostor i ve velmi rychlé DDR5 operační paměti.

Takto během několika sekund popsal fotku model Llama3.2-vision:11b (7,9 GB)

Předchozí fotka je ukázkou, že malý model může být rychlý, ale jeho schopnosti jsou omezenější. Takto stejnou fotku analyzoval stejným způsobem lokálně spuštěný model Llama3.2-vision:90b (55 GB) na základě stejného pokynu:

„Na této fotografii je zobrazen unikátní vůz, který se skládá z karoserie Volkswagenu Typ 2 (Transporter) a podvozku s pásovým pohonem. Tento vůz byl vyroben v roce 1965 a byl určen pro použití v extrémních terénech, jako jsou například písečné duny nebo ledové plochy.

Vůz má délku 4,9 metru, šířku 1,9 metru a výšku 2,2 metru. Hmotnost vozu je přibližně 2,5 tuny. Vůz je poháněn motorem o výkonu 90 koní a má maximální rychlost 80 km/h.

Karoserie vozu je vyrobena z oceli a je vybavena velkými okny, které poskytují dobrý výhled na okolí. Vůz má také velký zavazadlový prostor, který je přístupný přes zadní dveře.

Pásové podvozky vozu jsou vyrobeny z oceli a jsou vybaveny velkými koly, které poskytují dobrý grip na různých površích. Vůz má také hydraulické brzdy, které umožňují bezpečné brzdění na různých površích.

Celkově je tento vůz velmi unikátní a zajímavý. Jeho kombinace karoserie Volkswagenu Typ 2 a pásových podvozků ho činí ideálním vozidlem pro použití v extrémních terénech.“

S obřím modelem trval proces mnohem déle a evidentně na snímku rozpoznal mnohem více podrobností ... nicméně povětšinou je to fakticky špatně. Což neříká nic o schopnostech zkoušeného notebooku, ale připomíná: vše co AI napíše je nutné ověřit.

Závěr

Základní konfigurace Raptor X18 přijde na 140 000 Kč, u té testované v konfigurátoru svítila částka 250 000 Kč. I z toho je patrné, že po tomto notebooku sáhne jen ten, kdo ví, že jej opravdu využije a bude mu v rámci jeho workflow dávat smysl.

Rozhodně je to působivý a podle všeho i dost dobře fungující a precizně vyrobený supernotebook, případně – i díky dvojici 2,5 Gbit ethernetů – mobilní server.