Asi nejčastější slevy, kterou mladí lidé navštěvující školu či univerzitu, čerpají, je ta na veřejnou dopravu. My se však zaměříme na technické záležitosti, tedy kde se dá před nástupem do školy nebo během studia ušetřit na elektronice a další technice. Zpravidla si k uplatnění slevy vystačíte s kartičkou ISIC, kterou vám zprostředkuje škola po zapsání ke studiu.
Velké obchody a slevy pro studenty
Největší online obchod s elektronikou v Česku nabízí v rámci své nabídky pro studenty nabízí slevy na některé produkty až do výše 10 procent. Stačí na stránkách Alzy založit účet a přidat k němu v osobních údajích svou ISIC kartu.
„Studentům nyní nabízíme krom akčních studentských slev další cenové zvýhodnění ve formě studentských cen,“ vysvětluje firma.
Také konkurenční Datart myslí na studenty a učitele. V rámci svého programu pro studenty slibuje výhodnější ceny na vybraný sortiment elektra a také čas od času nabídne speciální akce a soutěže jen pro účastníky tohoto programu.
Datart ale upozorňuje, že VIP program není možné kombinovat s dalšími marketingovými a slevovými akcemi, pokud není uvedeno jinak.
„Nelze ho také kombinovat se zvýhodněnými službami a cenami (např. vystavené kusy na kamenných prodejnách, předváděcí kusy a podobně),“ píše firma v podmínkách.
Podle firmy může nakupovat za výhodnější ceny (VIP ceny) zájemce jak v e-shopu Datart.cz, tak v jakékoliv prodejně Datart na území České republiky. Také v tomto případě si uživatel musí vytvořit účet u společnosti a zaregistrovat si v něm svoji ISIC kartu.
Pevně danou 10% slevu mohou držitelé ISIC karet využít také při nákupech na webu či v prodejnách obchodního řetězce Tesco. Platí jak na potravinářské zboží tak na ostatní sortiment, včetně elektroniky. Je třeba mít Tesco Clubcard aplikaci a v ní zadanou ISIC kartu.
„Slevu 10 % můžeš využít vždy 1× týdně na celý nákup, a to v libovolný den v týdnu. Neuplatněný kupón se nepřevádí do dalšího týdne,“ vysvětlují zástupci Tesca. Maximální výše slevy je v součtu přitom 200 Kč. Některé produkty, jako třeba tabákové výrobky, jsou z programu vyjmuty. Jejich seznam je zde.
Společnost TS Bohemia také nabízí akční cenovou nabídku, v níž slibuje až 15% slevu na téměř veškerý sortiment. Znovu je třeba mít registraci se zadanou ISIC kartou.
Prodejce Smarty v rámci svého programu Student se zaměřuje na studenty středních a vysokých škol, kteří jsou držiteli ISIC průkazů. Využít ho lze na produkty vybraných firem, kde je možné získat slevu 5 až 10 procent. Firma také nabízí program Student+, který ročně stojí 399 korun a nabízí o 5% vyšší větší nabídku zlevněných produktů.
Podobným stylem spolupracuje se studenty i Mobil Pohotovost, která slibuje slevy až sedm procent na vybrané telefony, chytré hodinky, tablety a notebooky.
Své programy pro studenty mají i prodejny, které se zaměřují speciálně na produkty Apple, ale nabízejí i další sortiment, jako jsou iWant, iSpace, iSetos. Stejně jako samotná společnost Apple. Slevy ve výše zmíněných obchodech najdete zde. Stejně tak nabídky dalších výrobců, jako je HP, Olympus, Samsung a další.
Také na stránkách provozovatele karet ISIC lze narazit na seznam aktualizovaných slev. Najdete zde kupóny nebo kódy, ale také odkazy na programy pro studenty od různých firem.
Někdy můžete slevy přímo na škole, pokud tato instituce spolupracuje s některou společností. Zpravidla jsou to softwarové firmy, někdy je dokonce k dispozici softwarová licence zdarma.