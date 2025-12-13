Při výběru USB paměti většina lidí řeší pouze dvě čísla – cenu a kapacitu. A případně ještě verzi USB konektoru, zejména v případě, že mají na notebooku jen USB-C. „Céčko“ se však dnes hodí v každém případě, protože je to nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak přenést velké objemy dat ze smartphonu do počítače.
Jako nastínění možností jsme vyzkoušeli dvě výše uvedené novinky z opačných konců spektra. Jedna má ve vínku miniaturní velikost, druhá velmi vysokou rychlost.
Pointa nejmenší USB paměti Extreme Fit je podle SanDisku v tom, že ji můžete v notebooku nechat trvale zapojenou a pokud ji v telefonu použijete například pro záznam videa, nebo rychlé uvolnění paměti, nebude vám v běžném použití tolik překážet.
S druhým příkladem se dá snadno souhlasit, jak vidíte na snímku s telefonem Google Pixel 10, zapojená paměť by nás neomezila při telefonování a v zásadě ani při natáčení videa – pokud bychom USB port nepotřebovali na nic jiného. Do kapsy telefon s připojenou pamětí samosebou soukat nebudete, tam by port dostával zbytečně zabrat.
S trvalým ponecháním v notebooku si nejsme úplně jistí. Paměť sice výšku zavřeného notebooku překročí jen málokdy – v případě tenkého Razer Blade 16, jehož recenzi mimochodem právě připravujeme, rozhodně ne – ale na cestu v batohu nebo brašně bychom ji raději vyndavali. Proč zbytečně riskovat vyviklání portu.
Nicméně paměť je natolik malá a působí na port tak malou pákou, že při běžném používání a manipulaci bychom se trvalého zapojení příliš nebáli.
Ještě, než otevřete diskusi s připraveným vzkazem „jak může být nejmenší, vždyť i například model Ultra Fit stejného výrobce byl o poznání menší“, je třeba poukázat na zásadní rozdíl. Model Ultra Fit (a jeho konkurenti jiných značek) měl USB-A konektor, takže část desky s řadičem a čipem byla schovaná přímo v něm. Jenže takový prostor u USB-C není, takže vše musí být až za ním.
A jak paměť fungovala v provozu? V Disk Speed Testu od Blackmagic Design na notebook MacBook Air s čipem M1 se rychlost čtení pohybovala okolo 252 MB/s, rychlost zápisu 153 MB/s. A v testu CrystalDiskMark na notebooku Razer Blade 16 se hodnoty sekvenčního čtení pohybovaly od 364 do 393 MB/s, sekvenční zápis pak kolem 135 MB/s.
SanDisk Extreme Fit s kapacitou 1 TB má doporučenou cenu 2 995 Kč.
Miniaturní Dual Portable SSD je funkčně v podstatě klasický externí SSD disk s vysokou rychlostí přenosu dat, jen zmenšený do velikosti a podoby USB paměti, takže jej snadno přenesete. Vzhledem k tvaru se počítá s tím, že jej po dokončení datového přenosu z portu vyjmete.
Pro zachování vysoké kompatibility je vybaven dvojicí portů – z jedné strany najdete USB-C, z druhé USB-A. Na nich jsou krytky z poloprůhledného kouřového plastu. Bohužel v případě USB-C konektoru je jeho umístění asymetrické, což platí i o krytce, a pokud ji nasadíte opačně, nesedí. Hádejte, jak se mi to zpravidla povedlo...
Rychlosti jsou působivé. V programu Disk Speed Test dosahoval rychlosti čtení 856 MB/s a rychlosti zápisu 844 MB/s. A v sekvenčním testu CrystalDiskMark dokázal číst data rychlostí 892–1038 MB/s a zapisovat 812 MB/s až 940 MB/s.
Kingston Dual Portable SSD s kapacitou 2 TB je v prodeji za 5 690 Kč.