Samsung odpovídá na brýle od Applu zařízením za poloviční cenu

Autor:
  13:23
Společnosti Samsung spolu s Googlem v noci na středu oficiálně uvedly novou náhlavní soustavu pro virtuální a rozšířenou realitu Galaxy XR. Je to velice vážný konkurent především podobné soustavě od společnosti Apple.

Tento měsíc se více než rok a půl stará souprava Vision Pro dočkala upgradu v podobě výkonnějšího čipu, ale nic víc. Nyní se dostávají na trh nové VR brýle Samsung Galaxy XR, které jsou za výrazně nižší cenu a nabízejí podobné schopnosti. Při prvním pohledu na ně se zdá, že se Google i Samsung velice inspirovali právě Vision Pro. Hlavní rozdíl je v absenci předního displeje, který okolí ukazuje avatara s vaší oční oblastí.

Zvěsti o nové náhlavní soupravě s prototypovým označením Moohan kolují již řadu měsíců a potvrdila je i vývojářská konference společnosti Google, kde se prezentoval operační systém (OS) Android XR, který brýle využívají. Nyní je první náhlavní souprava s tímto OS na světě a dá se brát jako referenční zařízení, které ukazuje jeho schopnosti a možnosti.

Google ukázal chytré brýle a nechá vás virtuálně vyzkoušet oblečení

Srdcem zařízení Galaxy XR procesor Snapdragon XR2+ Gen 2, který doplňuje neurální jednotka Qualcomm Hexagon. Tomu sekunduje 16GB paměť a 256GB úložiště. Apple začíná na stejné kapacitě, ale může nabídnout až 1TB disk.

Dva Micro-OLED displeje mají každý rozlišení 3 552 × 3 840, tedy více než 27 milion pixelů. Apple v tomto případě nabízí 23 milionů pixelů. Samsung také vede v jemnosti zobrazení, když nabízí rozteč zobrazovacích bodů 6,3 mikronu, zatímco Apple pracuje s 7,5mikronovou roztečí. Samsung také nabízí větší rozsah zorného pole, kde má 109 stupňů horizontálně a 100 stupňů vertikálně, zatímco Apple zhruba 100° × 73°.

Galaxy XR disponuje dvěma vysokorychlostníma kamerkami, které zprostředkovávají okolní svět a šesti kamerkami sledujícími okolí, které zaznamenávají třeba gesta, kterými vedle hlasu můžete systém ovládat.

Dále je náhlavní souprava vybavena čtyřmi vnitřními kamerkami pro sledování pohybu očí, které slouží i rozpoznání uživatele podle duhovky.

K dispozici je také sada inerciálních měřicích jednotek (IMU), které za pomoci gyroskopů a akcelerometrů poskytují data o zrychlení a orientaci v prostoru. Dále je systém vybaven prostorovým snímačem hloubky a jeden senzor, který detekuje frekvenci okolního světla a pomáhá kamerám eliminovat třepotání při zaznamenávání a sledování okolí.

Apple má navíc laserový snímač okolí LiDAR a senzor okolního světla.

K reprodukci zvuku je Galaxy XR vybaveno dvěma 2pásmovými reproduktory (basový + výškový) a za záznam je zodpovědné šestimikrofonový systém. Ke komunikaci s okolím lze využít standardy Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4. U Apple Vison Pro je to Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3.

Zařízení s hmotností minimálně 545 g s externí 302g baterií dokáže podle společnosti běžet na jedno nabití až dvě hodiny, v případě přehrávání videa to může být až 2,5 hodiny. Apple s hmotností od 750 gramů v obou případech zvládne běžet o půl hodiny déle.

Prodej novinky, na které spolupracovaly společnosti Samsung a Google začíná v Jižní Koreji a USA za cenu necelých 1 800 USD (v přepočtu zhruba 38 000 korun), Apple Vision Pro s kapacitou 256 GB lze přitom pořídit za téměř 3 500.

Náhlavní souprava Samsung Galaxy XR
Design Samsungu Galaxy XR připomíná konkurenta od Applu
Práce se Samsung Galaxy XR
Samsung Galaxy XR
16 fotografií
