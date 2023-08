Samsung na veletrhu IFA ukázal co umí spojení dvou projektorů

Veletrh IFA je sice skromnější, ale i tak se mu nevyhýbá řada premiér, některé jsou světové. Patří sem i představení nové generace DLP projektoru The Freestyle. Jeho první generaci jsme měli možnost otestovat a designově se od té nové v ničem neslyší. Stejná zůstává i zaváděcí cena, která je necelých 24 tisíc korun.

Vnitřek už je ovšem trochu jiný. Podle výrobce je přístroj vybaven novým procesorem Crystal Engine, který nabízí vyšší výkon než starší Hyper Real. Na druhou stranu zůstává stejné Full HD rozlišení a také jas odpovídající 230 ANSI lumenů (jak jsme uváděli již ve zmíněné recenzi, ve specifikaci Samsungu najdete údaj 550 LED lumen, což je výkon světelného zdroje, nikoli světelný výkon naměřený v promítaném obrazu; jako převodní koeficient se používá 2,4).

Životnost světelného zdroje je 30 tisíc hodin, pokud používáte eco režim. Nově je podporován formát HDR 10+, předchozí model se musel spokojit s HDR10. Hlasitost vestavěného 5W reproduktoru je 30 dB. Nově je možné komunikaci s vestavěnou chatbotkou Alexou od Amazonu.

Hlavním tahákem ale je funkce Smart Edge Blending. Díky ní lze obraz z projektorů propojit vytvořit 2K obraz (až 160") na výšku nebo na šířku (až 120"). V kombinaci s podporou cloudového hraní, kde není potřeba žádný další přístroj mimo nějakého ovladače a kvalitního připojení, je užitečnost tohoto přístroje zase o něco vyšší.

Zájemce tak může využít předplatné služby Xbox Game Pass, aniž by měl Xbox. Kromě nabídky Microsoftu využívá Samsung Gaming Hub také hry přístupné přes GeForce NOW nebo Amazon Luna a další. Nabídka se je rozdílná v různých regionech.

Samsung, který má tradičně jednu z největších expozic na veletrhu, se však neomezil jen na tuto novinku. Mezi asi dvěma stovkami dalších produktů firma ukázala i limitovanou edici televizoru The Frame, který jen upraven pro 100leté výročí společnosti Walta Disneyho. Televize, která je dodávána s rámečkem, aby se mohla tvářit jako obraz, na něm bude vyraženo logo Disney100, a dálkové ovládání, které má připomínat Mickey Mouse. Ve funkci Art Mode, který slouží ke zobrazování uměleckých děl, se pak objevuje řada obrázků známých z děl této společnosti.

Chytré vaření

Samsung také ukázal, jak funguje jeho projekt Smart Food, který vychází z programu Whist. Vedle toho, že umožní ukládat a sdílet recepty a pomáhat s tím souvisejícími nákupy, zvládne i kontrolovat správné nastavení spotřebičů při vaření. Recepty tak uživatele provedou krok za krokem přípravou pokrmu a ještě nastaví potřebný čas a teplotu. Funkce bude postupně podporována řadou různých výrobků.

Firma zapojuje do celého procesu strojové učení a díky tomu má „Food AI nabídnout na míru šité recepty podle stravovacích návyků a požadavků jednotlivých uživatelů“. Prý tak může zvládnout i převést některé z více než 150 tisíc uložených receptů na veganské a také pomáhá uživatelům objevovat nová jídla. Plánuje se i napojení na zdravotní aplikaci Samsung Health, která by měla pomoci navrhnout jídelníček na míru.

Do budoucna se počítá také s tím, že by díky pokročilému rozpoznávaní obrazu mohl systém pomocí funkce Food Lens propojené s technologií Vision AI ověřit nutriční hodnoty jednotlivých potravin na základě jejich fotografií a doporučí, co z nich nejlépe uvařit. U vyfotografovaných jídel se zase pokusí o jejich rozpoznání a odhad nutričních hodnot. Je jasné, že lépe to Food Lens půjde u řízku s bramborami než třeba u zelňačky.