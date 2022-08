Rusko začíná vyrábět vlastní notebook. Přirovnání k macbookům pokulhává

Když jsme v roce 2014 psali o vývoji ruského čipu Baikal na bázi 64bitového procesoru Cortex A-57, netušili jsme, že bude trvat osm let, než se dostane do prvního výrobku. Nyní se firma Bitblaze na sociální síti Vkontakte pochlubila s funkčním prototypem notebooku, který by měl jít do konce roku do výroby a tento čip obsahovat.

Základem stroje Titan BM15 je již zmíněný osmijádrový 1,5GHz procesor Cortex A-57 s integrovanou grafikou Mali-T628 GPU (700 MHz), který je doplněn o 16 nebo až 128 GB operační paměť. Celý procesor nese označení Baikal M1 a je tak první známou reálnou variantou čipu, kterým chtějí ruské úřady nahradit procesory zahraniční provenience.

Nasazeny mají být v počítačích a mikroserverech státních orgánů a státem řízených firem. Serverové čipy Baikal-S přitom možná skončí ještě dříve, než mohly začít. Podle portálu Root-nation se totiž společnost Baikal Electronics rozhodla jejich projekt zastavit. Důvodem jsou sankce, které omezují tchajwanské výrobce v dodávkách vyspělých výrobků a technologií do Ruska.

Ruský serverový procesor Baikal S

Vraťme se ovšem k novému notebooku. I jeho výroba může skončit po první várce kvůli sankcím. Zatím je naplánována výroba 1 000 kusů. Podle výrobce je to dáno počtem dostupných procesorů a také poptávkou po testování.

„Zásoby procesorů Baikal-M jsou dostatečné pro tento rok, aby stačily k výrobě první dávky 1 000 kusů. Pokud jde o další šarže, očekáváme, že výrobce procesorů bude schopen vyřešit problém zajištění potřebných objemů dodávek,“ uvedl pro ruský portál CNews šéf Promobitu Maxim Koposov. Čipy se vyrábí u tchajwanské společnosti TSMC prostřednictvím 28nanometrového procesu. Firma ovšem 27. února 2022 jejich výrobu zastavila kvůli sankcím.

Nový notebook je podle výrobce nyní ve fázi finálních úprav. Zájemce si vedle kapacity paměti bude moci vybrat ze 128 až 512GB disku formátu M.2.

Jak název napovídá, Titan BM15 má 15" IPS displej s Full HD rozlišením. Klávesnice bude včetně numerického bloku a na objednání bude možné zvolit bílý touchpad.

K připojení jsou připraveny čtyři klasické USB 3.0 sloty, jeden USB-C, HDMI výstup a sdružený 3,5mm audiojack. Připojit půjde i síťový ethernetový kabel. Akumulátor s kapacitou 6000 mAh má udržet notebook v chodu asi pět hodin.

Prototyp notebooku Bitblaze Titan BM15, jak ho na svých stránkách ukazuje výrobce.

S hliníkovým šasi má ruská novinka vážit 2,2 kg, ale není jisté, zda se produkční verze nezmění. Ostatně snímek, kde drží notebook obchodní ředitelka Jana Bryš, a snímek ze stránky výrobce ukazuje trochu jiný design. Ačkoliv ho některé portály přirovnávají ke vzhledu MacBooku Pro, tloušťkou ani vybavením se mu ani zdaleka nemůže rovnat.

První várka bude v prodeji za cca 100 tisíc rublů. Přepočet je vzhledem k obtížné směnitelnosti měny složitý, ale bude to minimálně 23 tisíc korun. S rozběhnutou výrobu se mají ceny snížit. Firma ještě připravuje variantu s titanovým šasi, která má stát asi dvojnásobek.