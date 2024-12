I když by se mohlo zdát, že současná specifikace standardu HDMI 2.1 je pro běžné použití dostatečná, byla uvedena už v roce 2017 a konkurence nespí. Od té doby se tato verze dočkala vylepšení, naposledy v roce 2023 v podobě HDMI 2.1b, ale nyní se má podle serveru Tomsguide.com objevit nová specifikace. Vyplývá to z e-mailu, který server obdržel jako pozvánku na CES.

Ačkoli zatím nejsou známé žádné podrobnosti, lze očekávat další nárůst datové propustnosti standardu, což si jako v minulosti vyžádá nové certifikované kabely, které vyšším požadavkům dostojí. Neměla by však chybět zpětná kompatibilita, takže kdo je spokojen s výkonem odpovídajícím současnému standardu, může zůstat v klidu. Stávající kabely by tak měly stále podporovat určité funkce nového standardu, v závislosti na jejich podpoře dané šířky pásma.

„S technologií HDMI nové generace v nové specifikaci se zvýšenou šířkou pásma bude podporována široká škála vyšších rozlišení a vyšší obnovovací frekvence, a to vše podpoří nový kabel HDMI,“ stojí podle italského serveru dday.it v pozvánce na akci HDMI fóra na veletrh CES 2025.

Již nyní zvládne HDMI 2.1b s propustností 48 Gb/s obsloužit obrazovky do celkového rozlišení 10 240 × 4 320 zobrazovacích bodů při frekvenci 120 Hz. To se může zdát jako dostatečná rezerva i do dalších let, ale třeba DisplayPort má s 80 Gb/s téměř dvojnásobnou propustnost, která je stejná jako u USB 4 verze 2.0, s nímž dokáže spolupracovat. USB navíc dokáže asynchronně pouštět data rychlostí až 120 Gb/s. Dá se tak očekávat, že i nové HDMI nabídne podobná čísla, a možná v nějaké formě i přenos bez nutnosti používat kompresi datového toku (DSC).

Je zajímavé, že i po tak dlouhé odmlce se organizace HDMI forum, která za standardem stojí, patrně neodhodlá uvést třetí generaci rozhraní, ale v podstatě jen upgraduje verzi 2. Napovídalo by to tomu, že nemáme čekat žádnou velkou revoluci, ale vedle vyšší propustnosti třeba přidání podpory některých audio kodeků a možná i větší barevné hloubky.