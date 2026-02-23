Jako „sleeper“ se v automobilové terminologii označují vozy, které navenek vypadají úplně nenápadně a obyčejně, ale pod kapotou skrývají nepatřičně výkonný motor a moderní techniku. Takový vlk v rouše beránčím, který vypadá, že „na dojíždění pro pečivo stačí,“ ale na světlech uteče vymazlenému sporťáku.
A Razer Blade 16 je něco podobného. Na stole vypadá jako obyčejný kancelářský noťas s úsporným čipem a integrovanou grafikou, zkušenějšímu oku napoví jen velké podsvětlené logo na víku displeje a barevně podsvětlená klávesnice. A trochu větší napájecí zdroj.
Jenže tento stroj má pod kapotou procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370, grafickou kartu Nvidia GeForce RTX5090 Laptop s 24 GB VRAM, pro práci má k dispozici 32 GB LPDDR5 paměti a 2 TB NVMe SSD úložiště. O externí komunikaci se stará Wi-Fi7 karta a uživatel hledí na 16" OLED displej s QHD rozlišením. Přitom notebook váží jen necelé 2,1 kg a v nejtlustším místě má – zejména díky distančním nožičkám potřebným pro ventilaci – jen 2,2 cm.
Je jasné, že tuto konfiguraci nemůže být v tak tenkém těle snadné uchladit. Odvod tepla od čipů zajišťují gelové teplovodivé podložky od Honeywellu a míří do rozměrné „výparníkové komory“ (vapor chamber) spojené s chladičem s tenoučkým žebrováním, kde se teplo rozvede do velké plochy a pomocí dvojice výkonných ventilátorů odvede ven z notebooku.
Hlučnost podle použití
V případě, že využijete plný výkon grafické karty, chlazení slyšíte, ale dá se u něj rozumně existovat. Pokud ale „zatopíte pod kotlem“ i procesoru, je chlazení v režimu nejvyššího výkonu hlučné tak, že rádi nasadíte sluchátka. Zažili jsme hlučnější a zároveň méně výkonné počítače, takže to není zásadní kritika, spíš prostě musí uživatel počítat.
S chlazením a výkonem se pojí ještě jedna věc. Notebook má výrobcem nastavené snížené TDP (nastavení výkonu s ohledem na produkované teplo), papírově 115 W pro grafiku, 45 W pro procesor a 25W rezerva pro „boost“. Při testování ale spotřeba notebooku kulminovala u 220 W (včetně spotřeby monitoru), takže lze předpokládat, že reálné TDP je maličko vyšší. Což se samozřejmě odrazí na výkonu – a k tomu se ještě dostaneme.
Dost konektorů, chybí síť
Z dnešního pohledu nadstandardní je konektorová výbava, na bocích najdete tři USB-A porty, dva USB-C porty, jeden HDMI výstup, konektor pro sluchátka a mikrofon a také čtečku SD karet. Trochu překvapivě chybí ethernetový konektor. Zejména při využití síťového úložiště a práci s velkými datovými soubory může chybět, nicméně jeho absenci lze částečně vyřešit externě pomocí USB-C adaptéru. Ale je to škoda.
Vestavěná kamera nabízí velmi slušný obraz – ostrý, detailní, se solidními barvami a minimálním šumem. Funkci signalizuje poněkud pronikavý svit zelené diody, chybí ale fyzická krytka nebo vypínací tlačítko, musíte věřit softwaru. Mikrofon zachytává hlas s výbornou srozumitelností a docela příjemným podáním. Vestavěné reproduktory se snaží i o náznaky hloubek, středy jsou příjemné, výšky méně nápadné. Je plošší a zní mírně dutě. Neurazí, ale čekali jsme víc.
Problematický je touchpad, který vždy po chvíli provozu začne zlobit a velmi rychle vás donutí přejít na myš. A soudě podle fór je to u tohoto modelu častý a zatím zdá se nevyřešený problém.
A jak je na tom s výkonem?