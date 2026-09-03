Na technologických veletrzích se čas od času představují koncepty zařízení, z nichž některé budou proměněny v produkty a jiné zůstanou v této fázi a upadnou ve všeobecné zapomnění.
Jaký bude osud projektu DualPlay Mini, zatím nevíme, ale nemůžeme mu upřít nápaditost a určitý potenciál.
V zavřeném stavu je to trochu mohutnější konzole s osmipalcovým displejem a herními ovládači po vzoru Xboxu. Po otevření se objeví klávesnice, načež stačí překlopit displej a vznikne tak maličký notebook – který v podstatě odpovídá dávným netbookům. Samozřejmě rozměry nikoli výkonem, ten je dnes dramaticky vyšší.
Podívejte se na video, jak to vypadá v provozu.
A zavzpomínat můžeme na předchozí projekt z roku 2024:
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Acer překvapil notebookem s vyjímatelným touchpadem a herním „kapesníkem“
Ten se zatím finálním komerčním produktem nestal. Ale kdo ví, třeba na něj také někdy dojde.