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Kombinace herní konzole a malého notebooku. Dává vám takové zařízení smysl?

Václav Nývlt
  16:33
Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) - Acer na veletrhu IFA představil projekt DualPlay Mini, zajímavou kombinaci přenosné herní konzole a malého notebooku.

Na technologických veletrzích se čas od času představují koncepty zařízení, z nichž některé budou proměněny v produkty a jiné zůstanou v této fázi a upadnou ve všeobecné zapomnění.

Jaký bude osud projektu DualPlay Mini, zatím nevíme, ale nemůžeme mu upřít nápaditost a určitý potenciál.

V zavřeném stavu je to trochu mohutnější konzole s osmipalcovým displejem a herními ovládači po vzoru Xboxu. Po otevření se objeví klávesnice, načež stačí překlopit displej a vznikne tak maličký notebook – který v podstatě odpovídá dávným netbookům. Samozřejmě rozměry nikoli výkonem, ten je dnes dramaticky vyšší.

Podívejte se na video, jak to vypadá v provozu.

Dává vám zařízení DualPlay Mini smysl?

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A zavzpomínat můžeme na předchozí projekt z roku 2024:

Acer překvapil notebookem s vyjímatelným touchpadem a herním „kapesníkem“

Ten se zatím finálním komerčním produktem nestal. Ale kdo ví, třeba na něj také někdy dojde.

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