V květnu roku 2024 společnost Microsoft oficiálně oznámila příchod platformy Copilot+ PC a spolu s tím novou verzi Windows určenou pro úsporné procesory ARM. Právě tyto čipy, konkrétně Snapdragon X, byly první, které tuto specifikaci podporovaly. Až mnoho měsíců poté se přidaly i x86 procesory tradičních výrobců AMD a Intel.
Notebooky s čipy od společnosti Qualcomm využívají speciální verzi Windows, kde není možné přímo využívat klasické programy vytvořené pro platformu x86. Na druhou stranu nabízí zajímavý poměr výkonu a výdrže běhu na baterii. Cenově jsou to spíš dražší modely.
Nyní na veletrhu CES 2026 ukázal výrobce Snapdragonů nový model X2 Plus, který míří spíš na šetřivé zákazníky a doplňuje tak loni uvedené čipy Qualcomm Snapdragon X2 Elite a Snapdragon X2 Elite Extreme. Právě poslední dva zmíněné modely obsahuje řada nových notebooků od výrobců jako Acer, Asus, HP, Lenovo a další. Přenosné počítače s levnější variantou čipu mají přijít na trh v první polovině tohoto roku.
Snapdragon X2 Plus s třetí generací procesoru Qualcomm Oryon s taktem 4,04 GHz přichází ve variantách s šestijádrovým (X2P-42-100, 32 MB cache) nebo desetijádrovým čipem (X2P-64-100, 34 MB cachce), přičemž výrobce slibuje až o 35 % vyšší výkon na jedno jádro ve srovnání s první generací Plus. Grafická jednotka Ardeno má být v mezigeneračním srovnání rychlejší o necelou čtvrtinu. Neuronová jednotka (NPU) Hexagon určená pro práci s AI má dosahovat výkonu až 80 bilionů operací za sekundu (TOPS).
Zajímavý je údaj o spotřebě, s níž měl nový procesor vyžadovat až o 43 % méně energie. Firma tak slibuje výdrž, kdy by zařízení na jedno nabití mohlo fungovat výrazně déle než trvá pracovní směna, a dál se tak přibližuje výdrži, jakou se nyní mohou chlubit mobilní telefony. Firma tak hovoří o vícedenní práci na baterii s ohledem na osmihodinovou pracovní dobu. Ani při běhu na baterii by přitom uživatel neměl pocítit pokles výkonu.
Čip pro roboty
Vedle nového čipu pro počítače s osekanou verzí Windows se Qualcomm chce mnohem víc angažovat v tzv. fyzické AI, což si lze představit prostě jako autonomní roboty, které pohání umělá inteligence.
Firma k tomu připravila procesor Dragonwing IQ10 a počítá s tím, že se dostane jak do průmyslové robotiky, tak do humanoidních robotů. Čipové sady jsou vybaveny 18jádrovými jednotkami Oryon, které slibují až pětinásobek výkonu oproti předchůdci. Novinka má zvládnout 7 000 bilionů operací za sekundu (TOPS).