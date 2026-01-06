Přichází další generace ARM čipů do Windows. Sází na úsporu a AI

Autor:
  15:46
Na veletrhu CES 2026 se objevují nové notebooky s operačním systémem Windows, které obsahují přicházející generaci úsporných čipů ARM od společnosti Snapdragon. Firma Microsoft tak pokračuje ve strategii, kterou přijala před necelými dvěma lety, a doufá, že se jí podaří plně konkurovat úsporným notebookům s MacOS či ChromeOS.

Nový čip Snapdragon X2 Plus | foto: Qualcomm

V květnu roku 2024 společnost Microsoft oficiálně oznámila příchod platformy Copilot+ PC a spolu s tím novou verzi Windows určenou pro úsporné procesory ARM. Právě tyto čipy, konkrétně Snapdragon X, byly první, které tuto specifikaci podporovaly. Až mnoho měsíců poté se přidaly i x86 procesory tradičních výrobců AMD a Intel.

Notebooky s čipy od společnosti Qualcomm využívají speciální verzi Windows, kde není možné přímo využívat klasické programy vytvořené pro platformu x86. Na druhou stranu nabízí zajímavý poměr výkonu a výdrže běhu na baterii. Cenově jsou to spíš dražší modely.

Nyní na veletrhu CES 2026 ukázal výrobce Snapdragonů nový model X2 Plus, který míří spíš na šetřivé zákazníky a doplňuje tak loni uvedené čipy Qualcomm Snapdragon X2 Elite a Snapdragon X2 Elite Extreme. Právě poslední dva zmíněné modely obsahuje řada nových notebooků od výrobců jako Acer, Asus, HP, Lenovo a další. Přenosné počítače s levnější variantou čipu mají přijít na trh v první polovině tohoto roku.

Snapdragon X2 Plus s třetí generací procesoru Qualcomm Oryon s taktem 4,04 GHz přichází ve variantách s šestijádrovým (X2P-42-100, 32 MB cache) nebo desetijádrovým čipem (X2P-64-100, 34 MB cachce), přičemž výrobce slibuje až o 35 % vyšší výkon na jedno jádro ve srovnání s první generací Plus. Grafická jednotka Ardeno má být v mezigeneračním srovnání rychlejší o necelou čtvrtinu. Neuronová jednotka (NPU) Hexagon určená pro práci s AI má dosahovat výkonu až 80 bilionů operací za sekundu (TOPS).

Zajímavý je údaj o spotřebě, s níž měl nový procesor vyžadovat až o 43 % méně energie. Firma tak slibuje výdrž, kdy by zařízení na jedno nabití mohlo fungovat výrazně déle než trvá pracovní směna, a dál se tak přibližuje výdrži, jakou se nyní mohou chlubit mobilní telefony. Firma tak hovoří o vícedenní práci na baterii s ohledem na osmihodinovou pracovní dobu. Ani při běhu na baterii by přitom uživatel neměl pocítit pokles výkonu.

Čip pro roboty

Vedle nového čipu pro počítače s osekanou verzí Windows se Qualcomm chce mnohem víc angažovat v tzv. fyzické AI, což si lze představit prostě jako autonomní roboty, které pohání umělá inteligence.

Firma k tomu připravila procesor Dragonwing IQ10 a počítá s tím, že se dostane jak do průmyslové robotiky, tak do humanoidních robotů. Čipové sady jsou vybaveny 18jádrovými jednotkami Oryon, které slibují až pětinásobek výkonu oproti předchůdci. Novinka má zvládnout 7 000 bilionů operací za sekundu (TOPS).

Vstoupit do diskuse

Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

Nejčtenější

Připomeňme si mrazivé peklo v Ardenách na méně známých archivních snímcích

Německé jednotky SS s 1. tankovou divizí kontrolují dálniční značku na...

Právě končící rok 2025 byl rokem mnoha důležitých výročí konce druhé světové války. V lednu uběhlo 80 let od konce bitvy v Ardenách. Připomeňme si tento zoufalý pokus Hitlera – zvrátit vývoj mohutnou...

Legendy ČSD obrazem. Slavný parní Albatros dosáhl rychlostního rekordu

Lokomotiva Albatros na Hlavním nádraží Praha

Nejslavnější československé parní lokomotivy, které navíc oplývaly krásou nad jiné, známe pod přezdívkou Albatros. Pro ČSD je vyráběla plzeňská Škodovka. Jednalo se o rychlíkové lokomotivy řady 498.0...

KVÍZ: Poznejte lokomotivu v jednoduchém výherním kvízu

Motorová lokomotiva zvaná Brejlovec

Takto jednoduchý kvíz nejen na rozpoznávání lokomotiv podle přezdívek, ale i na základní znalosti o nich, které mnohdy dáte už jen při pohledu na ně, jste ještě neviděli. O důvod víc se do něj...

Navigátor zmizel nad Atlantikem. Ztráta přetlaku v kabině letu TWA 964

Reklamní pohled KLM s motivem Constellationu L-1049 G

Díky přetlakové kabině si v dopravním letadle užíváme samozřejmého komfortu. I když je proces vytváření přetlaku spolehlivou záležitostí, jeho okamžitá ztráta může vést k fatálním následkům. S...

Všechny trolejbusy Tatra měly tři nápravy. První zlobil, pak se to srovnalo

Trolejbus Tatra 400

Trolejbusy tuzemské produkce máme spojeny především se značkou Škoda, ale do roku 1955 se ve srovnatelných počtech vyráběly i trolejbusy Tatra. Celkem se jednalo pouze o tři typy, nejprve vznikla ve...

Upgrade DLSS bude i pro starší karty, monitory s G-Sync Pulsar jdou na trh

Ukázka efektu technologie G-SYNC Pulsar

Nvidia na veletrhu CES představila novinky z oblasti umělé inteligence a herních technologií a těmi začneme. Systém DLSS dostal upgrade na verzi 4.5, přičemž nová generace Transformer modelu bude i...

6. ledna 2026

Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizionář

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Jan Tyl, vývojář, analytik a propagátor AI.

Umělá inteligence není neutrální technologie ani pouhý pomocník. Podle vývojáře a analytika Jana Tyla do jazykových modelů vždy vstupuje prostředí, kultura i hodnoty jejich tvůrců – ať už vznikají v...

6. ledna 2026  9:25

Zatmění Měsíce 2026 v ČR bude téměř úplné. Sledujte ho nízko nad obzorem

Přes Měsíc v úplňku přešel stín Země a tím nastalo tajuplné zatmění, které bylo...

Astronomický kalendář pro rok 2026 láká na úkaz, který se svou intenzitou téměř vyrovná úplnému zatmění. V pátek 28. srpna 2026 se Měsíc ponoří do zemského stínu z devadesáti tří procent. Pro...

6. ledna 2026

Windows 2026: nová fáze soupeření s Applem a Googlem

Nový Swift 14 AI s čipem Snapdragon X Elite

Rok 2026 se rýsuje jako jeden z nejzásadnějších v novodobé historii Windows. Microsoft už dávno nedělá jen další „velký update“, ale přepisuje samotné základy platformy. Po nástupu Copilot+ PC a ARM...

6. ledna 2026

Podvod, nebo fyzika? Proč se elektromobily někdy nabíjejí pomalu a co s tím

Premium
Test nabíjecí křivky Škoda Elroq 85

„No podívejte se na to, nabíječka píše 300 kW, auto má umět 175 kW a já tu nabíjím kolik? 60 kW!“ S rostoucím počtem elektromobilů v rukou běžných řidičů – tedy nikoli technologických nadšenců – se...

6. ledna 2026

3,3 metru obrazové parády. Samsung představil nový Micro RGB televizor

Nový 130" Micro RGB televizor R95H

V Las Vegas se schyluje k zahájení veletrhu CES a tak přichází první novinky. Jako první se s nimi pochlubil Samsung a představil první 130" Micro RGB televizor na světě. A jak už to bývá, je však...

5. ledna 2026  11:01

Zatmění Slunce 2026 v Česku. Srpnový úkaz nabídne mimořádnou podívanou

Úplné zatmění Slunce je fascinující a oblíbený nebeský úkaz, který – máte-li...

Jedna z největších astronomických událostí desetiletí se odehraje ve středu 12. srpna 2026. Úplné zatmění Slunce bude po 27 letech opět pozorovatelné z Evropy, ze střední Evropy pak půjde o...

5. ledna 2026

Legendy ČSD obrazem. Slavný parní Albatros dosáhl rychlostního rekordu

Lokomotiva Albatros na Hlavním nádraží Praha

Nejslavnější československé parní lokomotivy, které navíc oplývaly krásou nad jiné, známe pod přezdívkou Albatros. Pro ČSD je vyráběla plzeňská Škodovka. Jednalo se o rychlíkové lokomotivy řady 498.0...

5. ledna 2026

Česko je v zavádění technologií někde na začátku 18. století, říká architekt

Premium
Pohled do města budoucnosti

Digitální fasády, mluvící lampy i létající taxíky. Tak vypadá moderní město druhé půle 21. století očima architekta a šéfa Centra města budoucnosti Michala Postráneckého. Česko však zůstává v dobách...

4. ledna 2026

Navigátor zmizel nad Atlantikem. Ztráta přetlaku v kabině letu TWA 964

Reklamní pohled KLM s motivem Constellationu L-1049 G

Díky přetlakové kabině si v dopravním letadle užíváme samozřejmého komfortu. I když je proces vytváření přetlaku spolehlivou záležitostí, jeho okamžitá ztráta může vést k fatálním následkům. S...

4. ledna 2026

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Meteorické roje 2026: Kdy sledovat Perseidy, Lyridy, Geminidy a další

Autor fotografií: Mgr. Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě. Meteorický roj...

Pokud plánujete v roce 2026 sledovat jen jeden astronomický úkaz, měly by to být srpnové Perseidy. Astronomové hlásí vzácnou shodu okolností: maximum nejoblíbenějšího roje roku nastane v noci, kdy...

3. ledna 2026

Rok 2026 bude rok chytrých brýlí. Jsou nenápadné a umějí toho stále více

Nové chytré brýle

V loňském roce jsme mohli vidět první krůčky nového trendu v podobě chytrých brýlí, které se velice přibližují vzhledu těch běžných. Už to nejsou těžké náhlavní soupravy, které nám přinesou celý...

3. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.