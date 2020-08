Pro ty, kdo potřebují výkon. Legion 5 nabízí hodně za rozumnou cenu

V cenové kategorii kolem 25 tisíc korun je nyní docela těsno, a proto si při výběru musíte dobře rozmyslet, co budete po kupovaném stroji vlastně chtít, a podle toho zvolit vhodnou kombinaci – tam, kde jeden trochu ubere (aby jinde přidal), jiný trochu přidá (aby jinde ubral). Legion 5 přidal hlavně na procesoru – AMD Ryzen 5 4600H je hodně výkonný čip, zvlášť když jej výrobce odemkl pro větší výkon, než v běžném základu poskytuje. A zároveň trošku ubral u grafické karty. GeForce GTX 1650 Ti sice těžko můžeme označit jako slabší, ale na hraní se přece jen bude lépe hodit verze 1660 Ti, se kterou jsou notebooky jen „o fous“ dražší, ale zase zpravidla s pomalejším procesorem. Jak píšeme, je nutné si ujasnit priority.

Krásně zpracovaný stroj

Legion 5 nás zaujal skvělým zpracováním s velmi příjemnou a měkce působící povrchovou úpravou palmrestů a dobře vyřešeným chlazením, se kterým zůstává uživatelsky dotýkací část notebooku chladná i při vysokém vytížení stroje a při většině práce je stroj i příjemně tichý.

Dávkování výkonu můžete změnit v aplikaci Lenovo Vantage (nebo zkratkou Fn+Q) a přepínat mezi tichým, automatickým a „performance“ nastavením. TDP procesoru, tedy maximální ztrátové teplo procesorem produkované, je 45 W, přičemž Lenovo chlazení koncipovalo tak, že si jej dovolí používat až „s příkonem“ 52 W v automatickém a až 65 W v „performance“ režimu. Ten poslední bychom ale používali jen výjimečně, ždímá totiž procesor na hranice jeho možností a naplno jede i chlazení notebooku, které je v tu chvíli naopak docela hlučné – a má důvod, teplota procesoru atakuje 100 °C.



Veselejší je to v automatickém režimu, v němž je notebook většinu času velmi tichý, tedy pokud nespustíte něco, co procesor plně vytíží na dlouhý čas. Při klasické kancelářské práci a využívání online služeb můžete směle přepnout do tichého režimu, ve kterém je počítač prakticky bezhlučný – za každé situace.

Jak se přepínání režimů podepisuje na výkonu, vidíte v tabulce.

GeekBench 5.0 – CPU – multicore PC Mark tichý 4 366 3 247 automatický 6 477 5 257 performance 6 593 5 720

Je vidět, že ani při „performance“ není vždy využit maximální výkon, test jsme opakovali několikrát, ale podle informací z HW Info nikdy nejel procesor na maximum (tj. nad 60 W). Toho jsme docílili jen se stress testem Prime 95.

V režimu tichý je výkon výrazněji utlumen, ale na kancelářskou práci je plně dostatečný.

PC Mark Extreme 5 602 3D Mark TimeSpy 3 961 3D Mark Fire Strike 9 241 GeekBench 4.4 – CPU 5007 / 25 524 GeekBench 4.4 – OCL – Radeon Vega 40 266 GeekBench 4.4 – OCL – GTX1650Ti 141 824 GeekBench 5.2 – OCL – Radeon Vega 11 306 GeekBench 5.2 – OCL – GTX1650Ti 45 735 GeekBench 5.2 – Vulcan – Radeon Vega 13 291 GeekBench 5.2 – Vulkan – GTX1650Ti 39 413 Cinebench R15 – CPU 1 472 Cinebench R15 – OGL 98,74 fps Cinebench R20 – CPU 3 325

Benchmarky v předchozí tabulce byly měřeny v automatickém režimu.

Slušný displej, horší zvuk

Displej má rozlišení 1920 x 1080, což je u 15" úhlopříčky dostatečné. Respektive, na práci by se mohlo hodit i vyšší rozlišení, to by však zase bylo problematické při hrách. Panel zvládne 120Hz zobrazení. Maximální jas je dostatečný při práci v interiéru, na venkovní terase bychom ale ocenili větší. Matná povrchová úprava zpříjemňuje práci v horších světelných podmínkách, jen počítejte s tím, že displej není dotykový.

Navzdory rozměrnějšímu šasi je zvuk notebooku poměrně mdlý, basy nejsou ani příliš naznačovány, pochválit můžeme jen docela přirozený vokál a fakt, že ani při vyšší hlasitosti není zvuk agresivní a výšky nešustí. Mikrofon je naopak velmi dobrý, hlas je srozumitelný a přirozený. Kamera dost šumí a nemá příliš ostrou kresbu, ale dobře si poradí i s ne zcela ideálním světlem a nabízí slušný kontrast.

Klávesnice má příjemnou odezvu, nechybí jí podsvětlení, u testovacího kusu však zlobilo, a tak jsme jeho rovnoměrnost neověřili.

Legion 5 (v konfiguraci 15ARH05) je poctivý notebook za rozumné peníze a i v našlapané kategorii 24 990 korun rozhodně má čím zaujmout.