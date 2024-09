Konec učení jazyků se blíží. Vyzkoušeli jsme nová sluchátka s překladačem

Berlín (od zpravodaje Technet.iDNES.cz) - Jako ve Star Treku by si mohli připadat uživatelé sluchátek Timekettle W4 PRO, které měly na veletrhu IFA 2024 světovou premiéru. Mají zvládnout překládat 40 jazyků a 93 akcentů. Firma slibuje až 95procentní přesnost s rychlostí odezvy od 0.5 do 3 sekund. My jsme si je mohli exkluzivně vyzkoušet.