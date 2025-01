KOMENTÁŘ: Povyk internetových expertů kolem „USB-C regulace“ je absurdní

Možná si ještě pamatujete doby, kdy na nabíječkách nebyly univerzální konektory, do kterých zapojíte kabel dle potřeby, ale napevno vytažený kabel se speciálním konektorem pro konkrétní zařízení. Nejmarkantnější to bylo u telefonů – Nokia měla své konektory, Samsung svůj konektor, Siemens jiný konektor, Sony další konektor... a pokud jste telefon chtěli nabít, museli jste mít konkrétní nabíječku s daným konektorem. A platilo to nejen u telefonů.

Výrobcům to vyhovovalo. S každým novým zařízením vám prodali i novou nabíječku, a pokud jste jezdili na chalupu a do práce a často jste nabíječku zapomínali doma, tak jste si raději přikoupili další. Pro každé jednotlivé zařízení. Radost měli i výrobci příslušenství, například dokovacích stanic – změnili jste telefon a máte jiný konektor? Kupujete nové i příslušenství.

A ačkoli by se podle mnoha diskutujících mohlo zdát, že „to tehdy vyřešil trh“, tak ve skutečnosti tomu řešení výrazně napomohla Evropská komise. Na její žádost v roce 2009 podepsali přední výrobci telefonů memorandum o harmonizaci nabíječek pro mobilní telefony s možností přenosu dat. Signatáři se dohodli na společné specifikaci založené na rozhraní USB 2.0 micro-B.

To, že se z desítek různých nekompatibilních standardů výrobci shodli na micro USB, nebyl tlak trhu, ale tlak Evropské komise. Trh v takovéto situaci rozhodne jen velmi těžko – telefony si zákazníci vybírali podle mnoha jiných parametrů, různé konektory byly jen trpně přijímaným zlem, které jim komplikovalo život a které zbytečně navyšovalo množství vyhazovaného elektroodpadu.

Memorandum skončilo v roce 2014, kdy už bylo micro USB na většině elektroniky v podstatě samozřejmostí. Evropská komise vedla s výrobci další jednání a výsledkem bylo, že výrobci navrhli nové memorandum, které ale Evropská komise nepovažovala za šťastné, protože umožňovalo výrobcům používat proprietární technologie – což by opět, navzdory třeba i jednotnému konektoru, situaci komplikovalo.

V roce 2020, po řadě provedených studií, vznikl návrh, který: harmonizoval nabíjecí rozhraní pro zachování kompatibility mezi zařízeními, zaručil stejný komunikační protokol pro rychlé nabíjení, nebránil výrobcům v dalším technologickém vývoji, odboural nutnosti nákupu nových nabíječek k novým zařízením a stanovil povinnost výrobců zařízení informovat o výkonnostních parametrech při nabíjení.

A tím se dostáváme k tomu „na co regulace, už stejně všichni USB-C používají“. Ano, používají, protože je mnoho let zřejmé, že právě tento konektor bude v budoucnosti standardem.

Výsledná legislativa vstoupila v platnost 28. prosince 2024.

Co je a co není vlastně povinné?

Zařízení musí být možné nabíjet pomocí zásuvky USB-C. Neznamená to, že nemůže být vybaveno i jiným konektorem, ale možnost nabíjet pomocí USB-C je povinná. To bude důležité zejména u notebooků, u kterých bude povinnost od 28. dubna 2026.

Představme si high-endový notebook s nejvyšším procesorem a špičkovou herní grafickou kartou. Takový notebook může mít v plné zátěži příkon vyšší než 240 W, což je aktuální strop napájení přes USB-C. Díky regulaci ho budete moct na cestách nabíjet pomocí USB-C nabíječky a nebudete muset tahat velký a těžký zdroj. Pokud by byl prázdný akumulátor a pokrytí spotřeby bylo pouze na nabíječce, sníží se výkon tak, aby na to 240W nabíječka stačila.

Tam, kde budete potřebovat, aby jel dlouhodobě na plný výkon, tam připojíte síťový zdroj s proprietárním konektorem, který výrobce přibalil. U běžných notebooků to ale nebude potřeba, i výkonné modely mají dnes příkon v desítkách wattů.

A platí to i třeba pro notebooky Apple. I nadále budou osazeny Magsafe konektory, jen je bude možné dobíjet i USB-C nabíječkou.

Pro nabíjení do 15 W bude využito standardních běžných 5V/3A. Pro nabíjení nad 15 wattů (nebo při požadavku zařízení o napětí nad 5 voltů) bude využit komunikační standard Power Delivery. Pokud by to výrobce z nějakého důvodu chtěl, může implementovat i jiný (třeba vlastní) komunikační nabíjecí standard, to nijak omezeno není. Podmínkou ale je, že musí fungovat i se standardem Power Delivery.

Výrobce může zařízení nabízet s vlastním napájecím/nabíjecím adaptérem, musí ale nabídnout i variantu samotného zařízení bez napájecího adaptéru. O tom, zda je či není součástí balení nabíjecí zařízení, bude informovat sjednocený piktogram na obalu. Na zařízení musí být přehledně uvedeny nabíjecí parametry a informace o tom, zda podporuje vysokorychlostní nabíjení (a tedy zda využije Power Delivery nabíječku, nebo mu stačí obyčejná pomalá).

Označeny budou i „jednotné nabíječky“, které budou odpovídat požadavkům zařízení. Na uživateli bude ohlídat si výběr z hlediska výkonu – typicky jestli zakoupí a použije 65W nebo 100W nabíječku. Platí, že 100W nabíječkou můžete nabíjet i zařízení kterému bohatě stačí třeba i 30 W. A také platí, že telefon nebo notebook se 100W nabíjením můžete nabíjet i 65W nabíječkou, jen to bude pomalejší. Samozřejmě, při provozu nemusí mít uživatel notebooku se slabší nabíječkou k dispozici plný výkon procesoru a grafiky, o tom jsme ale psali již výše.

USB-C nabíjení nemusí mít zařízení, které je napájeno jednorázovými bateriemi nebo jehož baterie se nabíjí v externí nabíječce. Stejně tak USB-C nabíjení nemusí mít zařízení, které místo akumulátorů používá takzvané superkondenzátory – u těch se počítá s nabíjením rychlejším, než by USB-C bylo schopné dodat.

Směrnice nařizuje, aby bylo zařízení během nabíjení možné používat. Směrnice nijak neupravuje datové přenosy, týká se pouze a jen nabíjení zařízení. Směrnice také neřeší zařízení, která jsou příliš malá pro integraci USB-C portu nebo která využívají výhradně bezdrátové nabíjení.