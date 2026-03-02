Apple zaútočí cenou na notebookové konkurenty v době, kdy levná PC asi končí

Roman Všetečka
  15:14
Společnost Gartner se přidala k dalším analytickým společnostem i jednotlivcům, kteří predikují výrazný nedostatek komponent pro počítače a jejich zdražování. Firma dokonce předpovídá, že do roku 2028 dojde k situaci, že nebudou dostupné počítače v základní konfiguraci. To vše se odehrává v době, kdy chce Apple vstoupit na trh s levnějšími notebooky.

Bude nový levný MacBook barevný jako třeba tyto varinaty iMaců z roku 2021 | foto: AppleTechnet.cz

Apple s největší pravděpodobností tento týden uvede na své poměry převratný produkt. Má to být notebook s tak nízkou cenovkou, že má konkurovat i několik let starým repasovaným macbookům. Cenovka se tak má pohybovat pod hranicí nejlevnější konfigurace nového MacBooku.

Apple připravuje levný notebook, který překvapí využitým čipem

To, že se novinka objeví, je již téměř jisté, vedle řady různých úniků se totiž příprava novinky dá odvodit z některých dat, která byla objevena v jedné z testovacích verzí macOS a zveřejněna serverem Apple Insider. Vyplývá z nich potvrzení předchozích spekulací, že levný MacBook využije čipy A18 Pro, což je stejný procesor jako ten, který se používá v iPhone 16 Pro.

Další z odhadu funkcí a vybavení, které má novinka obsahovat, vychází z toho, že v systému nebyl nalezen ovladač „AppleALScolorSensor“ a místo něj je tam starší s názvem „AppleEmbeddedLightSensor“. To by mohlo odpovídat skutečnosti, že zařízení nemá senzory potřebné pro funkci True Tone, která automaticky upravuje barvu obrazovky v závislosti na okolních světelných podmínkách.

Informace z testovací verze systému také poukazuje na nepřítomnost ovladače „com.apple.driver.AppleHighVoltageCharger“, což naznačuje, že toto zařízení nemusí podporovat rychlé nabíjení.

Přítomnost ovladače „AppleSunrise“ zase odkazuje na „Sunrise“ wi-fi modul vyrobený společností MediaTek. Tento modul byl dřív používán na iPadech s čipem A16. Očekává se tedy, že tento levný MacBook nebude podporovat Wi-Fi 7 ani Bluetooth 6, které jsou součástí modemu N1 z dílny Applu.

Obecně lze o novince s předpokládanou úhlopříčkou obrazovky do 13 palců a s hliníkovým tělem uvažovat jako o zařízení mířícím do oblasti, kde nyní kralují levné notebooky s Windows doplňované Chromebooky. Provedení pak stále má být prémiové s bohatou nabídkou barevných variant. Ani cena nebude patřit k těm menším. Očekává se někde mezi levnějšími verzemi iPadů a iPadem Pro, tedy mezi 600 a 1 000 dolarů.

Zmizí základní konfigurace PC

Otázkou je, zda se i tak v brzké době nezařadí mezi ty opravdu levné s tím, jak se všeobecně zdražují komponenty, což se odráží i v cenách koncových zařízení. Například podle nové predikce analytické společnosti Gartner má do roku 2028 právě nejlevnější segment notebooků a počítačů v podstatě vymizet, respektive se přesunout do vyšší cenové kategorie.

Jsou drahé a ještě nedostupné. Řeč tentokrát není o bytech, ale o bitech

Podle firmy je už nyní jedním z hlavních důvodů, proč výrobci nemohou uspokojit poptávku uživatelů s omezeným rozpočtem, prudký nárůst nákladů na paměti, který je způsoben rostoucími cenami DRAM. U levnějších produktů se výrobci tradičně snažili absorbovat nárůst nákladů na výrobu, protože zvýšení cen obvykle znamená pokles zájmu spotřebitelů.

V současnosti jsou však výrobci počítačů „nuceni“ přenést náklady na zákazníky. To znamená, že nejvíc budou postiženy počítače v cenové kategorii mezi 500 a 1 000 dolary. Gartner předpokládá, že náklady na rostoucí paměť povedou k poklesu celosvětových dodávek PC o 10,4 procenta, přičemž odhaduje 130% nárůst cen u kombinace pamětí DRAM a SSD úložišť do konce roku 2026, což zvýší ceny PC o 17 procent.

„Tento prudký nárůst zlikviduje schopnost prodejců absorbovat náklady, takže notebooky v základní kategorii s nízkou marží se stávají neživotaschopné. Očekáváme, že Segment pod 500 dolarů u tzv. entry-level PC zmizí do roku 2028,“ uzavírá Ranjit Atwal, vedoucí analytik společnosti Gartner.

Nákup radši neodkládat. Elektronika podraží kvůli nedostatku pamětí
