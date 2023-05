Prodeje počítačů padají. Firmy vymýšlejí inovace či pozastavují výrobu

Aktuální čísla o prodejích osobních počítačů, která nedávno zveřejnila výzkumná společnost IDC, ukazují sestupný trend. Na ten sice byli výrobci počítačů zvyklí i v době před covidem, ale tentokrát se klesá z navýšených prodejů, které v uplynulých letech ovlivňovaly nákupy do domácností, respektive do domácích kanceláří. To znamená, že to není jen pozvolný pokles, ale opravdový sešup.

Celosvětové údaje za první čtvrtletí tak ukazují meziroční pokles o 29 procent na 56,9 milionu přístrojů. Zajímavá je v tomto ohledu informace, že se nejvíce musí s klesajícím trhem vypořádávat společnost Apple, jejíž prodeje v této oblasti poklesly o zhruba 40 procent.

Celosvětové prodeje podle IDC:

Výrobce 1/23 prodej mil. ks 1/23 tržní podíl 1/23 prodej mil. ks 1/23 tržní podíl Rozdíl Lenovo 12.7 22.4% 18.3 22.8% -30.3% HP Inc. 12.0 21.1% 15.8 19.7% -24.2% Dell Technologies 9.5 16.7% 13.7 17.1% -31.0% Apple 4.1 7.2% 6.9 8.6% -40.5% ASUS 3.9 6.8% 5.6 6.9% -30.3% Další 14.7 25.9% 19.9 24.8% -26.0% Celkem 56.9 100.0% 80.2 100.0% -29.0%

Podobně hovoří i analytici ze společnosti Gartner, kteří celý trh s počítači posílají dolů hned o 30 procent s tím, že se nejhůře dařilo firmě Acer následované již zmíněným Applem. Je namístě podotknout, že data Gartneru zahrnují i systémy s odnímatelným displejem nebo tablety s Windows, macOS a Chrome OS, u IDC tomu tak není.

Celosvětové prodeje podle Gartneru:

Výrobce 1/23 prodej mil. ks 1/23 tržní podíl 1/23 prodej mil. ks 1/23 tržní podíl Rozdíl Dell 3,833 26.4 5,171 26.4 -25.9 HP Inc. 3,738 25.7 4,317 22.0 -13.4 Lenovo 2,137 14.7 3,316 16.9 -35.6 Apple 2,069 14.2 3,110 15.9 -33.5 Acer 787 5.4 1,104 5.6 -28.7 ASUS 613 4.2 778 4.0 -21.2 Další 1,369 9.4 1,796 9.2 -23.8 Celkem 14,547 100.0 19,593 100.0 -25.8

Pro firmy tato situace není nová, pokles zaznamenávají již několik čtvrtletí. Staví se k tomu různě. Nyní například vyšlo najevo, že Apple již na začátku tohoto roku pozastavil výrobu svých nejnovějších procesorů M2. Dá se předpokládat, že důvodem byly právě očekávané nižší prodeje. Podle serveru Thelec se M2 přestaly vyrábět pro modely MacBook v lednu a únoru. V březnu se sice výroba částečně obnovila, ale její úroveň byla prý jen poloviční ve srovnání se stejným obdobím roku 2022. V lednu přitom firma představila nové verze čipů i počítačů a v červnu se chystá Apple na své konferenci uvést další nové počítače a notebooky.

Většina dalších výrobců osobních počítačů má představení letošních novinek již za sebou. Zpravidla se s nimi pochlubili na letošním veletrhu CES, a další modely ukázali v průběhu uplynulých čtyř měsíců.

Ne vždy to však byly pouze nové PC a notebooky. Například společnost Acer již v lednu překvapila novinkou, která spojuje pracovní stůl a rotoped. Nově se mohou příznivci této značky těšit na elektrokolo, které za pomoci aplikace přizpůsobí elektrický systém rychlosti šlapání, podmínkám jízdy a ještě zvládne kolo zamknout nebo upozorní na blížící se nebezpečí.

Výrobci také i nadále sází na herní systémy, které byly jedinou kategorií, které se dařilo i před covidem. Vedle toho, že se v nich objevují nejnovější čipy a grafické akcelerátory, přicházejí i nové formáty. Například Asus ukázal přenosný herní systém do ruky ve stylu SteamDecku. Na rozdíl od tohoto handhaldu nevyužívá linuxovou distribuci, ale systém Windows 11 a procesor AMD Z1, který je určený právě pro podobné malé systémy.

Ale nejsou to jen výkonné herní stroje, které mají pomoci výrobcům počítačů udržet si tržní podíl. Velkým tématem nejen ve výrobě počítačů je ekologie a udržitelnost. HP se tak například chlubí, že model HP Elite Dragonfly používá na kryty reproduktoru a rámeček displeje recyklované plasty z oceánů. Stejný zdroj materiálu využívá i společnost Acer na touchpad svého ekologického modelu Vero.

Společnost Dell jde na udržitelnost z jiného směru. Její koncept Luna, který eliminuje potřebu lepidel a kabelů a minimalizuje použití šroubů, má usnadnit opravu a demontáž systému. Komponenty tak jsou přístupnější, lze jich více vyměnit a výrazně se snižuje čas na montáž a demontáž.

Zda podobné kroky pomohou zpomalit propad prodej počítačů, není jisté. Současné výsledky v prvním letošním čtvrtletí představují návrat do období před pandemií covidu-19. V prvním čtvrtletí roku 2019 a 2018 se celkové prodeje také pohybovaly kolem hranice 60 milionů počítačů.

Zároveň to také znamená, že jsou výrobci tlačeni ke slevám. „Tlaky na ceny PC během čtvrtletí zesílily, protože prodejci nabízeli značné slevy, aby vyčistili skladové zásoby,“ myslí si analytici Gartneru. Nových počítačů se to ale kvůli zvyšujícím se nákladům netýká.

IDC předpovídá, že by se trh mohl začít později v tomto roce zotavovat a nabrat pak na síle v roce 2024, pokud se zlepší ekonomický výhled. „Očekáváme výrazný nárůst trhu, protože lidé chtějí své počítače obměnit, školy se snaží nahradit opotřebované chromebooky a podniky přecházejí na Windows 11,“ uvedla ve zprávě analytická firma IDC.

Podle Gartneru však nyní výrobci počítačů mění své plány na zbytek roku a začali stahovat objednávky na výrobu chromebooků kvůli očekávanému zvýšení licenčních nákladů koncem tohoto roku.