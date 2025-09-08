Ideální univerzální notebook pro studenta neexistuje. Každý totiž od výpočetního zařízení vyžaduje něco trochu jiného. A to nejen v závislosti na oboru studia, ale také podle toho, jak přístroj využívá ve volném čase. Proto pořád platí, že nabídka notebooků je velmi široká. Od základních pro prosté surfování a běžnou práci v jednoduchých programech přes manažerské s vyšším výkonem a dlouhou výdrží baterie až po herní a projektové s vysokým výkonem a vlastní grafickou kartou, která zvládá náročné operace jak ve hrách, tak při renderování videa, práci s 3D grafikou a modelováním či jiných graficky složitých výpočtech.
Jasným trendem aktuální doby je ovšem umělá inteligence, která v mnoha ohledech nároky, které uživatelé včetně studentů na notebooky kladou, sbližuje. AI se totiž stává důležitým nástrojem v celé řadě oborů, a tak roste důležitost řešení, která umožňují s AI pracovat rychle a efektivně. A k takovým patří i výkonné grafické karty, které mimo samotných grafických výpočtů zvládají urychlovat (akcelerovat) právě i práci s AI. Prim v tomto ohledu hrají grafické karty NVIDIA GeForce RTX řady 50. Ty dovedou posunout práci na mnoha úkolech na zcela novou úroveň. T.S.BOHEMIA má ve své nabídce širokou paletu notebooků světových značek.
Síla grafických karet GeForce RTX urychlí práci
Výkon i výdrž
Notebooky s GeForce RTX™ řady 50 využívají specializované technologie umělé inteligence k akceleraci nejpopulárnějších aplikací. To oproti běžnému notebooku výrazně urychluje práci a zlepšuje například zážitek z hraní her. Oproti notebooku bez grafické karty GeForce RTX umožňuje takto vybavený přístroj například až 20krát rychlejší vývoj AI řešení, až dvanáctkrát navýší herní výkon (a tedy plynulost zobrazení) a až desetkrát rychlejší je třeba generování obrázků. Výrazně rychlejší je také úprava videa nebo renderování 3D objektů.
Kromě toho nabídnou notebooky s grafikou GeForce RTX řady 50 optimalizaci nástrojů pro videokonference nebo sledování videí. To vše znamená, že své studijní úkoly zvládnou studenti rychleji a efektivněji – a zbyde jim například více času na to, užít si zmíněný skvělý výkon ve hrách. Technologie NVIDIA Q-Max přitom umožňuje vše potřebné vměstnat do tenkých a velmi lehkých notebooků s výbornou výdrží baterie a extrémně tichým provozem.
Plus pro studium
Grafické karty GeForce RTX řady 50 pro notebooky dovedou výrazně zrychlit aplikace, které denně používají studenti technických, přírodovědných i společenskovědních oborů. Ať už jde o 3D modelování v architektuře, simulace v informatice, trénování umělé inteligence nebo práci s daty v ekonomii, vše běží rychleji a plynuleji.
Díky výkonu notebooků vybavených kartami GeForce zvládnou studenti jak jednodušší úkoly, tak náročné projekty. A to vše s výraznou úsporou času oproti běžným zařízením. Výsledkem je méně času stráveného v učebně a rychlejší dokončení práce. To vše s jedním strojem, který zvládne vše, a to doslova odkudkoli.
|Design, modelování, simulace
|Možnost lokálně využívat velké i malé jazykové modely
|Špičkový software pro AI
|Studuješ strojírenství nebo architekturu? Grafické karty RTX řady 50 pro notebooky ti umožní řešit větší a náročnější projekty z oblasti 3D designu, rychleji provádět komplexní simulace a vizualizovat tvoje návrhy v reálném čase.
|Potřebuješ prohledat poznámky z přednášek, otestovat si znalosti před zkouškou nebo přeorganizovat rozvrh? Zajistí si rychlé a přesné odpovědi – všechno poběží lokálně na tvém počítači s akcelerací RTX pomocí mechanismu RAG a knihovny TensorRT-LLM. Vyhledávej informace rychle a jednoduše pomocí krátkého textového nebo hlasového pokynu.
|Zajímáš se o umělou inteligenci nebo datovou vědu? Díky softwaru NVIDIA můžeš rychleji trénovat modely a zpracovávat větší množství vzorků, a dosáhnout tak lepší přesnosti a přehlednějších výsledků.
Dejte průchod kreativitě
Výkonné grafické karty pomáhají i při kreativních úkolech, ať už jsou součástí studia, nebo jen způsobem trávení volného času. I tady opět uspoří množství času a udělají práci pohodlnější. Dramaticky rychlejší je jak renderování 3D objektů, tak například generování obrázků pomocí umělé inteligence, ale i střih videa, a to až v 8K rozlišení.
Notebooky s NVIDIA Studio využívají sílu umělé inteligence a dovolí přidávat pokročilé efekty opravdu snadno. Uživatelé navíc získávají přístup k celé sadě exkluzivních nástrojů Studio a díky speciálním ovladačům NVIDIA Studio se mohou spolehnout na stabilitu i rychlost, kterou jejich projekty vyžadují.
|Od koleje až po digitální pódium
|Od plánování k hotovému projektu – rychle
|Design, render a generování
|Vysílej živě z pokoje doma nebo na koleji se skvělým obrazem a zvukem. Encoder NVIDIA zvyšuje kvalitu streamování, zatímco aplikace NVIDIA Broadcast pomocí umělé inteligence odstraňuje šum, rozostřuje rušivé prvky v obraze a automaticky upravuje záběr kamery. Funguje s tvými oblíbenými aplikacemi na videohovory a streamování, takže se můžeš naplno soustředit na tvorbu a učení.
|Grafická karta NVIDIA GeForce RTX ti umožní dokončovat školní projekty či upravovat virální videa v rekordním čase. Encoder NVIDIA (NVENC) zajišťuje plynulé úpravy a rychlý export v aplikacích jako Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve a dalších. Když je čas si oddechnout, RTX Video Super Resolution a HDR se pomocí umělé inteligence postarají o ostřejší obraz videí na YouTube i streamovaného obsahu – až do rozlišení 4K.
|Díky RTX můžeš svoje nápady rychle proměnit ve skutečnost. Generuj obrázky a videa v nástrojích jako Stable Diffusion, FLUX a Midjourney, kterým zajišťuje bezkonkurenční výkon akcelerace pomocí NVIDIA TensorRT. Pracuješ ve 3D? Ve svých oblíbených aplikacích se můžeš těšit na plynulé náhledy, rychlejší renderování a upscaling pomocí umělé inteligence. Perfektní pro dodržení termínů.
Zábava na maximum
Díky vysokému výkonu notebooky s technologiemi NVIDIA excelují i v herní oblasti. A obliba hraní her stoupá v celé populaci, u studentů pak hry představují jeden z nejoblíbenějších způsobů trávení volného času. Moderní tituly jsou ovšem náročné na výpočetní výkon a běžný počítač bez grafické karty nezajistí požadovaný zážitek.
S grafickými kartami NVIDIA GeForce RTX řady 50 je ovšem možné hrát nejnovější tituly v opravdu špičkové kvalitě. Výkon tu pomáhá navyšovat samotná umělá inteligence, například technologie DLSS 4 přináší výrazné navýšení výkonu grafiky, a tedy plynulý obraz s více snímky za sekundu. Technologie NVIDIA přináší také nízkou latenci při hraní online titulů, což pro hráče představuje mnohdy klíčový náskok. Vizuální zážitek pak pozvedne ray tracing, který zvýší kvalitu obrazu doslova na filmovou úroveň.
|Znásobený výkon díky AI
|Hyperrealistický. Hyperrychlý
|Odezva, která vyhrává hry
|Užij si obrovské zvýšení výkonu díky DLSS 4, revoluční sadě technologií neuronového renderování, které zvyšují FPS, snižují latenci a zlepšují kvalitu grafiky poháněné umělou inteligencí.
|Procházej virtuální světy, které ti nabídnou víc detailů než kdy dřív. Postará se o to ray tracing, který simuluje chování světla, a zajišťuje tak hrám v reálném čase obraz jako z filmu.
|NVIDIA Reflex se ti postará o nižší latenci, rychlejší zaměření cíle, rychlejší reakce a nejpřesnější míření v soutěžních hrách, a zajistí ti tak maximální výhodu nad konkurencí.
Přestože se aktuální uživatelské představy částečně sbližují, každý má své specifické požadavky – výkon, výdrž baterie, hmotnost nebo cenu. Portfolio notebooků T.S.BOHEMIA s grafickými kartami NVIDIA GeForce RTX řady 50 je proto dostatečně široké, aby si každý našel ideální model. K dispozici je více než stovka různých notebooků a nabídka se neustále rozrůstá.
„Nabízíme produkty renomovaných značek, mezi něž vedle notebooků patří i naše legendární počítače BARBONE, které brzy oslaví 30 let na trhu. Máme stolní počítače a notebooky všech cenových kategorií, velký důraz však klademe na produkty, které využívají nejnovější technologie,“ říká Lukáš Valouch Marketing Manager ze společnosti T.S.BOHEMIA. „NVIDIA je dnes klíčovým technologickým lídrem a její čipy mají významný vliv na produktivitu, třeba studium. Právě proto najdou zákazníci v naší nabídce široký výběr notebooků, počítačů nebo samostatných grafických karet vybavených technologiemi společnosti NVIDIA,“ dodává Valouch.
Pro inspiraci a přehled vhodných modelů se můžete podívat na nabídku T.S.BOHEMIA v rámci akce Back to School.