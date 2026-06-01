Do našich Windows počítačů přichází nové srdce. Vyrábí ho Nvidia

  14:11
Svět počítačů s operačním systémem Windows se rozrůstá o dalšího výrobce čipů. Na veletrhu Computex 2026 ukázala společnost Nvidia nový čip RTX Spark, který má přinést dostatek výkonu v kombinaci s dobrou výdrží běhu na baterie.
foto: Microsoft

Nvidia již na trhu jeden systém s označením Spark má. Je určený převážně pro práci s generativní umělou inteligencí a nese označení DGX Spark. Jako operační systém je využíván Linux.

Nyní firma představila novinku – čip RTX Spark, který je také postaven na architektuře ARM a má pohánět počítače s operačním systémem Windows. Postaví se tak po bok procesorům Qualcomm Snapdragon jako konkurence čipům od AMD a Intelu.

Jméno není vybráno náhodně, i čip staví na jádře GB10, kterým právě varianta DGX disponuje.

Lepší simulace klasických programů a her

O příchodu Nvidie do této oblasti se spekulovalo již nějakou dobu, ale teprve se to potvrdilo. Nvidia stejně jako Qualcomm využívá architekturu, která sice neumožní plnou kompatibilitu s architekturou x86, ale poradí si s důležitými aplikacemi určenými pro práci, ale i velkou řadou her.

Není to tedy plnohodnotná náhrada čipů od AMD a Intelu, ale podobně jako Snapdragon si najde cestu na trh především v oblasti přenosných počítačů, kde nabídne vedle výkonu i relativně dlouhou výdrž při běhu na baterie.

Společnost Microsoft zároveň slibuje, že její emulátor PRISM, který umožní spustit x86 aplikace pro Windows na Arm, dostal další vylepšení (například rozšíření instrukční sady AVX / AVX2) a byl speciálně upraven právě pro RTX Spark, aby při emulaci dosahoval lepších výsledků.

Samotný čip se skládá z 20 procesorových jader Grace, které Nvidia vyvinula ve spolupráci s firmou MediaTek, a 6 144 grafických CUDA jader (stejný počet jako RTX 5070). Paměť LPDDR5X je v tomto případě sdílená mezi procesorovou a grafickou částí s tím, že podporuje až 128 GB. V tomto ohledu na Windows platformě získává náskok nový čip AMD AI Max+ PRO 400 řady Gorgon Halo s podporou až 192 GB sdílení paměti RAM.

„Uživatelé mohou vykreslit UltraHD 90GB 3D scény s OptiX a DLSS, upravit 12K 4:2:2 video s dekodérem NVIDIA Blackwell, spustit 120 miliard parametrů velké jazykové modely s 1 milionem tokenů kontextu a hrát AAA hry v rozlišení 1440p a více než 100 snímků za sekundu s ray tracingem, DLSS a Reflexem,“ slibuje firma v tiskové zprávě.

Vraťme se ale RTX Spark, který tak podle Nvidie poskytuje 1 petaflop výkonu v AI a to i díky nasazení páté generace tenzorových jader. I proto jej Microsoft i Nvidia prezentují jako systém, který bude možné spustit řadu výkonných AI agentů.

Mezi prvními výrobci, kteří notebooky s RTX Spark přinesou, patří společnosti ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft a MSI. Cena zařízení bude patřit spíše do vyšší hladiny. Minimálně na začátku se počítá s tím, že notebooky s RTX Spark a hliníkovým šasi budou při tloušťce blížící se ke 14 milimetrům a hmotnosti necelých 1,4 kg využívat displeje s velikostí 14 až 16 palců.

Do našich Windows počítačů přichází nové srdce. Vyrábí ho Nvidia

1. června 2026  14:11

