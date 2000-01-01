náhledy
Bylo to 5. března 1981, kdy Clive Sinclare představil svůj nový domácí počítač nazvaný jednoduše ZX81. Byl to nástupce stroje z předchozího roku ZX80. Byl tak úspěšný, že se jej prodalo přibližně 1,5 milionu kusů.
Autor: Binarysequence/CC BY-SA 4.0
ZX81 je vybaven procesorem Z80 s 8KB ROM a základní pamětí RAM o kapacitě 1kB. K počítači se daly dokoupit moduly s rozšiřující pamětí, nejběžnější modul byl o velikosti 16KB. Na snímku je Sinclair ZX 81 jako skládačka zasílaná poštou, která byla levnější.
Autor: Smaddison /CC BY-SA 3.0
Výstupním zařízením byla tehdy CRT televize, jako úložiště sloužil magnetofon. Mikropočítač má rozhraní, přes které je možno připojit další zařízení. Neobsahoval ale třeba vestavěný reproduktor.
Autor: Public Domain
Řada uživatelů nahrazovala tlačítka počítače Sinclair ZX81 klávesnicemi jiných výrobců.
Autor: sukie /CC BY-SA 2.0
Počítač ZX8 byl s cenou 69,95 liber ve své době asi nejlevnější domácí počítač na trhu a i od toho se odvíjel jeho úspěch. Jeho předchůdce stál necelých 100 liber.
Autor: CC BY-SA 4.0
Clive Sinclair (na snímku) umožnil touto tehdejší novinkou uživatelům získat dostupný stroj, který jim pomohl proniknout do programovacího jazyka Sinclair BASIC a obecně do programování.
Autor: Profimedia.cz
O rok později v dubnu už se objevil legendární Sinclair ZX Spectrum, přezdívaný podle klávesnice „gumnák“, který se prodával ve 30 zemích světa.
Autor: Profimedia.cz
V základu už měl gumák „závratných“ 16kB paměť.
Autor: Pavel Kasík, Technet.cz
ZX Spectrum+ z roku 1984 vychází z toho z roku 1982. Jedinou, ale hodně viditelnou změnou byla klávesnice z 58 plastových kláves. Navíc přibylo i tlačítko reset po levé straně počítače. Velmi nízká cena přinesla počítači i přes nemalé chyby v hardwaru i softwaru obrovský obchodní úspěch. Prodával se vcelku i jako počítačová stavebnice.
Autor: Karel Pešek, MAFRA
Sinclair ZX Spectrum +3 vyráběný společností Amstrad do roku 1990 obsahoval 3" mechaniku
Autor: wikipedia.com
Jedna z originálních her pro ZX Spectrum
Autor: tonysvideogames pro eBay
Další hry na ZX Spectrum
Autor: Jan Kouba