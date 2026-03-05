Přesně před 45 lety se objevil předchůdce slavného „gumáka“ Sinclair ZX81

Bylo to 5. března 1981, kdy Clive Sinclare představil svůj nový domácí počítač nazvaný jednoduše ZX81. Byl to nástupce stroje z předchozího roku ZX80. Byl tak úspěšný, že se jej prodalo přibližně 1,5 milionu kusů.
Typická sestava spojená s počítačem ZX81 Počítač ZX81 z roku 1981 byl po technické stránce velmi propracovaný, všechny... Sinclair ZX 81 jako skládačka zasílaná poštou. Počítač ZX81 z obou boků Reklama na domácí počítač SinclairZX81 Počítač Sinclair ZX81 uvedený v roce 1981 Řada uživatelů nahrazovala tlačítka počítače Sinclair ZX81 klávesnicemi jiných... Klávesnice počítače ZX81 Clive Sinclair drží v ruce miniaturní televizi (1983) Počítač Sinclair ZX 80 Počítač Sinclair ZX Spectrum (1982) Také klasické ZX Spectrum z roku 1982 mělo klávesnici jako součást počítače....

5. března 2026  11:33

