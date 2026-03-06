náhledy
Ochota lidí utrácet za své chlupaté mazlíčky je bezbřehá, takže se nelze divit, že výrobci zkusí vymyslet doslova cokoli – a doufají, že se z toho stane hit. Například duo PetPhone a PetCam, za kterým stojí společnost GlocalMe. Což překvapivě není garážový startup, ale komunikační společnost nabízející datové služby po celém světě.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Základem je PetPhone, který v sobě ukrývá konektivitu (CloudSIM pro celosvětovou datovou komunikaci), wi-fi a bluetooth, polohovací systémy GPS, AGPS a LBS, mikrofony, reproduktor, napájení... A je to středobod funkčnosti celého systému.
Zvířecí pohled na svět zprostředkuje PetCam, tedy lehoučká 1080p kamera s IP67 krytím proti vodě a 8GB vestavěnou pamětí. Tu můžete použít jak samostatně – pověsit na obojek a zapnout...
... nebo spojit se zařízením PetPhone. Schopnost kočky prolézt plotem se sice radikálně sníží, ale vy se k ovládání kamery a aktivaci či prohlížení záznamů dostanete i na dálku.
A pokud to zvíře naučíte, může samo zatelefonovat na vaše přednastavené číslo – stačí když po sobě třikrát zapanáčkuje. Toto je moment, kdy jsem se zástupce GlocalMe opakovaně dotázal, zda žertuje a rozhlédl se po „prankové kameře“. Myslel to vážně.
Jinak můžete pejskovi či kočičce kdykoli zavolat vy. Fakt, že pod svým krkem uslyší hlas páníčka, ale nevidí ho, je jistě nevyděsí. K ovládání slouží aplikace s poměrně příjemnou grafikou.
Z ní se můžete podívat na obraz z kamery, zvířátku pustit uklidňující hudbu nebo zkontrolovat jeho „fitness informace“, zejména dobu aktivity, dobu spánku, naběhanou vzdálenost, četnost pití a podobně.
V rámci komunity ostatních uživatelů můžete provozovat „zvířátkovský instagram“ a díky polohovým službám vyhledat další pejsky a kočičky (vybavené stejnou technikou) a zkusit je skamarádit. Ne, ani tady si ze mně zástupce GlocalMe prý neutahoval.
Obě zařízení jsou buď v armádní zelené pro drsné psy a kocoury a nebo růžové pro něžné gaučáky.
A pro ty opravdu „posh“ zvířata, nebo majitele s posunutou hranicí vkusu, si můžete připlatit za... třeba za toto.
Pocit „to si z nás děláte legraci“ nemáme rozhodně poprvé. V roce 2016 nás na veletrhu CES zcela „nadchnull“ Bryan Kaufman a jeho elektronicky ovládaný ocas.
Ten ve spojení s patřičnou aplikací uměl napodobovat pohyby ocasu různých zvířat a v plánu byl i inteligentní režim, kdy by ocas reagoval na vaší náladu. Zdá se, že tento projekt se dnešních dnů nedožil, ale našli jsme jiný, který lze dokonce synchronizovat s přídavnýma ušima.
