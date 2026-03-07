Svět se zbláznil. Pes vám může zatelefonovat, vy s ním koukat po fenách

Václav Nývlt
Barcelona (Od zpravodaje Technet.cz) - Ochota lidí utrácet za své chlupaté mazlíčky je bezbřehá, takže se nelze divit, že výrobci zkusí vymyslet doslova cokoli – a doufají, že se z toho stane hit. Například duo PetPhone a PetCam, za kterým stojí společnost GlocalMe. Což překvapivě není garážový startup, ale komunikační společnost nabízející datové služby po celém světě.
GlocalMe PetCam/PetPhone GlocalMe PetCam/PetPhone GlocalMe PetCam/PetPhone GlocalMe PetCam/PetPhone GlocalMe PetCam/PetPhone GlocalMe PetCam/PetPhone GlocalMe PetCam/PetPhone GlocalMe PetCam/PetPhone GlocalMe PetCam/PetPhone GlocalMe PetCam/PetPhone Bryan Kaufman a jeho digitální chytrý ocas. Dokonale vypadá člověk s ocasem jenom v případě, že si k němu vezme patřičnou...

Astronauti možná obléknou robotické kalhoty s nafukovacími svaly

Spitfire slaví 90 let. Víte, proč měl žlutě natřené náběžné hrany křídel?

Spitfire Mk I P9374

Spitfire, podle mnohých nejslavnější a nejkrásnější stíhací letoun všech dob, se poprvé vznesl do vzduchu ve své první podobě v březnu 1936. Stroj se nesmazatelně zapsal i do dějin československého...

Tento počítač vám nesmí prodat, jen na chvilku půjčit. Je příliš nebezpečný

IBM Quantum System Two

Barcelona (od zpravodaje Technet.cz) Kvůli bezpečnosti jej nikomu nesmí prodat a proto výrobce svým klientům pouze prodává jeho procesorový čas – po desetiminutových balíčcích. A ani ti k němu nesmí přistoupit napřímo, ale jen přes...

Největší elektrické letadlo na světě s vertikálním vzletem poprvé letělo

Jmenuje se V 5000 Matrix a je patrně největší eVTOL, který se odlepil od země a...

Jmenuje se V 5000 Matrix a je patrně největší eVTOL, který se odlepil od země a letěl. Jeho výrobce AutoFlight na tomto pětitunovém stroji rovnou vyzkoušel přechod z vertikálního vzletu na...

KVÍZ: Poznáte lokomotivu podle detailu? Je to jednodušší, než čekáte

Motorová lokomotiva zvaná Brejlovec

Mnohé lokomotivy ČSD a ČD mají natolik charakteristický vzhled, že je poznáte i na fotografiích nezabírající je v celé jejich kráse. Ale i méně známý typ poznáte od jiného, když se zaměříte na...

Spíše než velikost proslavila Hindenburg jeho zkáza. Vzlétl před 90 lety

Původně měl být stroj plněný heliem, to však vyráběly pouze Spojené státy a...

Počátek března před 90 lety vedle sebe staví dvě letecké legendy. Již jsme si připomněli první let stíhačky Spitfire. Jen den před ním – 4. března 1936 – se poprvé vznesla vzducholoď LZ-129...

Nedostatek garáží bránil podle novin před 100 lety rozvoji automobilismu

vlevo

Zatímco ceny automobilů v polovině 20. let 20. století postupně klesaly, jiný problém trápil motoristy stále víc. Podle Národních listů z roku 1926 brzdily rozvoj automobilismu především drahé a...

Lidské mozkové buňky ve zkumavce se naučily hrát Doom. Bylo jich 200 tisíc

Doom (1993)

Australská firma Cortical Labs vyvíjí počítač využívající místo křemíku lidské neurony. Má pro něj programovací rozhraní. Jeho prostřednictvím neurony zvládly slavnou počítačovou řežbu z devadesátých...

6. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Čínští robotí tanečníci: technická revoluce, nebo jen dobře sestříhané video?

Hostem pořadu Rozstřel je Václav Hlaváč, odborník na robotiku a strojové učení...

Humanoidní roboti z Číny tančí synchronně, zvládají bojové prvky a na videích působí až nepřirozeně „bezchybně“. Je to přelom, nebo jen chytrý střih? „Není to propagační video, je to velký pokrok,“...

6. března 2026

Spíše než velikost proslavila Hindenburg jeho zkáza. Vzlétl před 90 lety

Původně měl být stroj plněný heliem, to však vyráběly pouze Spojené státy a...

Počátek března před 90 lety vedle sebe staví dvě letecké legendy. Již jsme si připomněli první let stíhačky Spitfire. Jen den před ním – 4. března 1936 – se poprvé vznesla vzducholoď LZ-129...

6. března 2026

Miniaturní špióni se blíží. Vyhrají jejich lákadla, nebo naše soukromí?

Project Maxwell od Motoroly

Barcelona (Od zpravodaje Technet.cz) Miniaturní výkonné čipy s AI otevírají dvířka zajímavému, ale trochu děsivému konceptu: vnímavým AI společníkům. Máte je stále na sobě a jejich mikrofony a kamera jsou neustále připraveny vnímat...

6. března 2026

Oživlý Labubu zaujme, životy nám ale promění jiné trendy

ZTE iMoochi na MWC 2026

Barcelona (Od zpravodaje Technet.iDNES.cz) Veletrh Mobile World Congress nejsou jen telefony a nositelná elektronika. Jsou to především důležité technologie na pozadí, které sice na sociálních sítích nezáří, ale bez kterých by nefungoval ani...

5. března 2026  11:33

Ani napotřetí to nevyšlo. Pokus o vyslání rakety Kairos skončil výbuchem

Třetí start kosmické rakety Kairos, který skončil neůspěchem.

Říká se do třetice všeho dobrého, ale toto pořekadlo se bohužel nenaplnilo japonské společnosti Space One, která se snaží dostat do vesmírného prostoru svůj nosič. Ani třetí pokus o vyslání rakety...

5. března 2026  8:39

Přesně před 45 lety se objevil předchůdce slavného „gumáka“ Sinclair ZX81

Typická sestava spojená s počítačem ZX81

Bylo to 5. března 1981, kdy Clive Sinclare představil svůj nový domácí počítač nazvaný jednoduše ZX81. Byl to nástupce stroje z předchozího roku ZX80. Byl tak úspěšný, že se jej prodalo přibližně 1,5...

5. března 2026

Před 100 lety otřásl Prahou výbuch. Z vojáků zbyla jen hromádka masa a hadrů

Před 100 lety otřásl Prahou výbuch. Z vojáků zbyla jen hromádka masa a hadrů

Pražská Truhlářská ulice se 5. března 1926 během okamžiku proměnila v místo zkázy. Exploze vozu převážejícího stovky ručních granátů zabila oba vojáky doprovázející transport a zranila desítky lidí....

5. března 2026

Apple přestal ohrnovat nos nad spořivými lidmi a přichází s levným MacBookem

Nový levný notebook Apple MacBook Neo

Společnost Apple, která se doposud prezentovala jako prémiová značka, začíná obracet svůj pohled na zákazníky, kteří nechtějí zbytečně utrácet. To může být důvod, proč nyní přichází s novým...

4. března 2026  16:10

Notifikační válka: Íránce vyzývala ke kapitulaci hacknutá modlitební apka

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelsko-americký útok na Írán se přelil do každodenního života v kyberprostoru. Obyvatelům náboženské diktatury začaly chodit podvratné zprávy. Objevily se v aplikaci jinak určené k časování...

4. března 2026  10:02

