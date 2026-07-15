OpenAI v poslední době mění strategii, jak nabízí svou AI uživatelům. Ruší svůj AI prohlížeč Atlas a také vytvořila jednu aplikaci, která sdruží všechny dosavadní služby, jako je klasický chatbot, programátorský Codex a propracovaný systém Work, který může mít přístup k aplikacím a službám na vašem počítači a jeho součástí je i vlastní prohlížeč. To vše, aby mohl dělat za vás nejrůznější práci.
K tomu se snaží zbavit se i poslední překážky, jež stojí mezi firemními službami a uživatelem a nemá ji plně pod kontrolou. Tou je hardware, na kterém její systémy běží.
Spekulovalo se o tom už od doby, co vyšlo najevo, že k firmě přešel Jony Ive, někdejší šéfdesignér firmy Apple a jeden z nejbližších přátel Steva Jobse, který sehrál hlavní roli při vývoji MacBooku, iPadu i IPhonu. V poslední době o sobě dal vědět při designování prvního elektrického Ferrari, které se jmenuje Luce, ale trochu ironicky se mu někdy říká první Apple Car.
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10. února 2026
Nebylo tak divu, že se začaly rojit spekulace, co všechno by mohlo OpenAI v hardwarové oblasti nabídnout. Od vlastního počítače, přes mobilní telefon, až po chytré brýle napojené na ChatGPT. Ostatně největší konkurenti v podobě Mety a Googlu nějaká svá zařízení už mají a další vyvíjejí. Posledním by tak mohl zůstat jen Anthropic.
Nyní agentura Bloomberg přišla s informací, co je ono utajené zařízení na němž Jony Ive pro OpenAI dělá. Měl by to být malý přenosný reproduktor, který bude s uživatelem komunikovat prostřednictvím hlasu. Tedy takový HomePod, jaký nabízí Apple pro interakci se svou asistentkou Siri nebo chcete-li Google Home Speaker, či Echo od Amazonu napojené na Alexu.
Podle Marka Gurmana ze zmíněné agentury je zařízení stále ve vývoji a mělo by fungovat jako standardní chytrý reproduktor. Bude tedy odpovídat na otázky, přehrávat na vyžádání multimédia, ovládat přístroje chytré domácnosti, reagovat na zprávy a nabídne přímý přístup k funkcím využívajícím ChatGPT od OpenAI. K tomu však má zařízení dostat mechanické prvky, které se mohou pohybovat samy o sobě, což by mělo vytvořit pocit, že je naživu a má osobnost.
Jeden z výsledků tohoto vývoje nabídla OpenAI nedávno v podobě nové generace hlasových modelů pro ChatGPT v rámci GPT-Live. Ty mohou přímo reagovat na to, co uživatel říká a více se přiblížit běžné konverzaci s člověkem, třeba i tím, že ho přeruší a třeba dokončí jeho myšlenku nebo nabídne řešení problému.
Vraťme se však k samotnému zařízení. To by se mohlo objevit ještě letos, případně na začátku příštího roku. Jeho uvedení však může pozdržet žaloba, kterou na OpenAI podal právě Apple. V ní si podle deníku The Guardian Apple stěžuje, že OpenAI přetáhla pracovníky Applu a přemluvila je, aby sdíleli důvěrné materiály ve snaze vytvořit vlastní hardware, a to včetně informací o dodavatelském řetězci Applu.
Podle deníku se napětí mezi Applem a OpenAI začalo zvyšovat v loňském roce, kdy OpenAI utratila 6,4 miliardy dolarů na získání hardwarového startupu io Products založeného právě Jonym Ivem. Tento startup je ostatně v žalobě také jmenován. Společnost OpenAI se však brání, že její připravované zařízení nemá nijak vycházet ze žádného nyní prodávaného přístroje Applu.