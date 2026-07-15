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Už se ví o utajeném zařízení od OpenAI, s nímž pomáhá legenda designu Applu

Roman Všetečka
  8:31
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
45 fotografií
OpenAI je zatím známá jako firma, která rozjela současný boom generativní umělé inteligence. Na rozdíl od většiny svých hlavních konkurentů však nemá vlastní zařízení, které by mohlo sloužit k přímému přístupu k ChatGPT, to se ovšem snaží změnit.

OpenAI v poslední době mění strategii, jak nabízí svou AI uživatelům. Ruší svůj AI prohlížeč Atlas a také vytvořila jednu aplikaci, která sdruží všechny dosavadní služby, jako je klasický chatbot, programátorský Codex a propracovaný systém Work, který může mít přístup k aplikacím a službám na vašem počítači a jeho součástí je i vlastní prohlížeč. To vše, aby mohl dělat za vás nejrůznější práci.

K tomu se snaží zbavit se i poslední překážky, jež stojí mezi firemními službami a uživatelem a nemá ji plně pod kontrolou. Tou je hardware, na kterém její systémy běží.

Spekulovalo se o tom už od doby, co vyšlo najevo, že k firmě přešel Jony Ive, někdejší šéfdesignér firmy Apple a jeden z nejbližších přátel Steva Jobse, který sehrál hlavní roli při vývoji MacBooku, iPadu i IPhonu. V poslední době o sobě dal vědět při designování prvního elektrického Ferrari, které se jmenuje Luce, ale trochu ironicky se mu někdy říká první Apple Car.

10. února 2026

Nebylo tak divu, že se začaly rojit spekulace, co všechno by mohlo OpenAI v hardwarové oblasti nabídnout. Od vlastního počítače, přes mobilní telefon, až po chytré brýle napojené na ChatGPT. Ostatně největší konkurenti v podobě Mety a Googlu nějaká svá zařízení už mají a další vyvíjejí. Posledním by tak mohl zůstat jen Anthropic.

Nyní agentura Bloomberg přišla s informací, co je ono utajené zařízení na němž Jony Ive pro OpenAI dělá. Měl by to být malý přenosný reproduktor, který bude s uživatelem komunikovat prostřednictvím hlasu. Tedy takový HomePod, jaký nabízí Apple pro interakci se svou asistentkou Siri nebo chcete-li Google Home Speaker, či Echo od Amazonu napojené na Alexu.

Asistentky při testu: Google Home (asistentka Google Assistant), Apple HomePod mini (asistentka Siri), Amazon Echo Dot (asistentka Alexa)

Podle Marka Gurmana ze zmíněné agentury je zařízení stále ve vývoji a mělo by fungovat jako standardní chytrý reproduktor. Bude tedy odpovídat na otázky, přehrávat na vyžádání multimédia, ovládat přístroje chytré domácnosti, reagovat na zprávy a nabídne přímý přístup k funkcím využívajícím ChatGPT od OpenAI. K tomu však má zařízení dostat mechanické prvky, které se mohou pohybovat samy o sobě, což by mělo vytvořit pocit, že je naživu a má osobnost.

Jeden z výsledků tohoto vývoje nabídla OpenAI nedávno v podobě nové generace hlasových modelů pro ChatGPT v rámci GPT-Live. Ty mohou přímo reagovat na to, co uživatel říká a více se přiblížit běžné konverzaci s člověkem, třeba i tím, že ho přeruší a třeba dokončí jeho myšlenku nebo nabídne řešení problému.

OpenAI logo
Asistentky při testu: Google Home (asistentka Google Assistant), Apple HomePod mini (asistentka Siri), Amazon Echo Dot (asistentka Alexa)
Apple HomePod mini
Apple HomePod mini
45 fotografií

Vraťme se však k samotnému zařízení. To by se mohlo objevit ještě letos, případně na začátku příštího roku. Jeho uvedení však může pozdržet žaloba, kterou na OpenAI podal právě Apple. V ní si podle deníku The Guardian Apple stěžuje, že OpenAI přetáhla pracovníky Applu a přemluvila je, aby sdíleli důvěrné materiály ve snaze vytvořit vlastní hardware, a to včetně informací o dodavatelském řetězci Applu.

Podle deníku se napětí mezi Applem a OpenAI začalo zvyšovat v loňském roce, kdy OpenAI utratila 6,4 miliardy dolarů na získání hardwarového startupu io Products založeného právě Jonym Ivem. Tento startup je ostatně v žalobě také jmenován. Společnost OpenAI se však brání, že její připravované zařízení nemá nijak vycházet ze žádného nyní prodávaného přístroje Applu.

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Témata: Apple, OpenAI, ChatGPT

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