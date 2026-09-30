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OpenAI představila Dots. Pomocníka, který vás téměř nebude potřebovat

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  15:03

OpenAI představila allways-on asistenty Dots | foto: Reuters

Firma OpenAI přinesla odpověď na nedávno představené always-on agenty Meta Muse nebo Grok Bot. Na rozdíl od běžného chatbota, který zpravidla odpovídá na konkrétní dotazy, mohou Dots průběžně pracovat na zadaném úkolu a využívat k tomu víc aplikací a služeb.

Společnost OpenAI na konferenci vývojářů představila nové autonomní agenty umělé inteligence nazvané Dots, které označuje jako takzvané always-on agenty, tedy agenty schopné průběžně pracovat na zadaných úkolech bez nutnosti, aby uživatel dával pokyny ke každému jednotlivému kroku.

Smyslem těchto autonomních agentů je zvládat běžnou práci s menším dohledem člověka. Agent může například sledovat informace, pracovat s dokumenty nebo připravovat pravidelné přehledy, pokud k tomu dostane potřebná oprávnění.

„Dots využívají GPT‑6 Astra, mají vlastní cloudový počítač, průběžně se učí ze zpětné vazby a mohou nepřetržitě pracovat na vašich cílech. Díky našemu ekosystému pluginů se snadno připojí k víc než čtyřem tisícům aplikací, takže mají nástroje, se kterými vám pomohou všude, kde je potřebujete,“ popisuje svého asistenta OpenAI.

Agenti Dots dokážou průběžně reagovat na změny při práci na projektu. Mohou například upravit obchodní nabídku podle nových požadavků zákazníka nebo vytvořit funkční ukázku produktu, kterou si následně může člověk prohlédnout.

Firma radí, že při prvním spuštění máte popsat, co má váš dot udělat, a sdělit mu potřebné podrobnosti. Můžete ho například požádat, aby zkontroloval váš kalendář, vyhledal informace k určitému tématu nebo vám později něco připomněl. V konverzaci můžete odpovědět a poskytnout další informace nebo požadavek upravit.

V Česku ani EU Dots zatím nebudou

OpenAI zdůrazňuje také bezpečnostní opatření. Uživatelé si mohou nastavit vlastní pravidla určující, co agent smí dělat samostatně a kdy musí nejprv požádat o svolení. U citlivých úkonů, jako je změna hesla nebo trvalé odstranění dat, je souhlas uživatele vyžadován vždy.

Dots navíc podle OpenAI fungují na vlastních cloudových počítačích oddělených od zařízení uživatele. Firma zároveň zavádí nástroje pro soukromé ověřování bezpečnostních rizik, které mají umožnit kontrolovat činnost agentů, aniž by se data firemních zákazníků ukládala.

Firma nabízí agenty Dots v ChatGPT uživatelům tarifů Pro a Business Premium na podporovaných trzích⁠, tedy mimo Evropský hospodářský prostor. Uživatelé Enterprise (včetně Edu a Healthcare) si mohou vyzkoušet beta verzi, jakmile ji správce jejich pracovního prostoru povolí.

O podobné nástroje roste zájem zejména mezi firmami, které hledají způsoby, jak pomocí AI automatizovat část administrativní a další běžné práce. Zájem o ně podle agentury Reuters v poslední době podpořilo také představení aplikace Muse od společnosti Meta, která za krátkou dobu zaznamenala miliony stažení. Vývoj těchto služeb zároveň přitahuje pozornost investorů, protože může vytvořit nové příležitosti pro technologické firmy, ale také ohrozit některé podnikové služby.

Konference se konala den poté, co OpenAI odložila vydání výkonnějšího modelu Astra s tím, že vykazoval vysokou ochotu uvádět uživatele v omyl ohledně svých vlastních činností. OpenAI je zároveň pod drobnohledem kvůli případům, kdy se její agenti při testování vymkli zamýšlenému chování a například pronikli do systému platformy Hugging Face a na web australské vlády zaměřený na zdravotnictví.

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