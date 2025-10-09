O2 má nový Smart Box za dvojí cenu. Záleží, co s ním budete dělat

Jan Matura
  11:00
O2 relativně krátce po uvedení nového Smart Boxu představuje jeho další variantu. Ta má širší využití a je to v rámci speciálního hardwaru z dílny operátora docela nezvyklá věc. Cena pronájmu je dvojí, záleží, jak nový Smart Box budete používat.
O2 představilo novou generaci Smart Boxu před létem. Proč tedy nyní ukazuje další nový Smart Box? Důvod je poměrně jednoduchý. Ten první představený Smart Box je třetí generace klasického modemu a routeru z vlastní produkce operátora, který umožňuje připojení v optických sítích nebo přes DSL – má označení Smart Box Optic + DSL.

Má nový design, ale udržuje si pro celou řadu Smart Boxů společný displej s velkým ukazatelem času a také s předpovědí počasí a informací o tom, kdo má ten den svátek. Přístroj je menší než předchozí Smart Boxy, design je tuzemský od Zoltána Matušky a vývoj probíhá pod taktovkou operátora.

O2 Smart Box Optic + Booster

Nyní O2 představuje Smart Box, který má dodatečné označení Optic + Booster. To znamená, že při připojení přes DSL neposlouží, ale přes optiku dokáže ten druhý Smart Box nahradit. A onen Booster znamená mesh systém, tedy domácí wi-fi síť vytvořenou prakticky automaticky systémem zařízení. Design je velmi podobný staršímu sourozenci včetně displeje.

Smart Box Optic + Booster tedy může fungovat samostatně podobně jako Smart Box Optic + DSL. Tomu odpovídá i shodná cena obou zařízení: za hotové to je 5 940 Kč, na splátky 99 korun měsíčně po dobu pěti let. Což je zároveň i délka záruky. Jenže nový Smart Box lze pořídit i jako další jednotku do mesh sítě. Pak bude v pronájmu stát jen 49 korun, ač to bude to samé zařízení, jako primární krabička.

O2 Smart Box Optic + Booster

Celkem si může zákazník, pokud to bude potřebovat, pořídit až čtyři přídavné jednotky, celkem tak pět zařízení. Cena pak bude 295 korun měsíčně. Ale podle potřeby může mít jednu hlavní a jeden přídavný Smart Box za celkem 148 Kč měsíčně, případně dva za celkem 197 Kč měsíčně a tak dále. Boxy se mezi sebou mohou propojovat bezdrátově nebo přes kabel, takže část sítě může být ostrovní a oddělená od té primární.

Mesh síť je ideální pro pokrytí větší nemovitosti, ať už rozlehlejšího bytu nebo rodinného domu, například o více patrech. Z praxe samotná jednotka Smart Box třetí generace vcelku bez problémů pokryje 80metrový byt v panelovém domě, ale s dvoupatrovým rodinným domem si už neporadí. Což by pak měl vyřešit jeden doplňkový Booster Box.

Vše se ovládá přes aplikaci ve smartphonu a to pomůže i při instalaci svépomocí. Dokáže totiž zobrazit v rámci rozšířené reality, kde v okolí signál wi-fi je, a kde není, respektive ukáže jeho kvalitu. Navíc mesh systém si dokáže distribuci signálu částečně doladit sám.

Výhodou je jedna síť s jedním přístupovým heslem, systém od O2 však umí vytvořit i síť pro návštěvníky. Samozřejmostí je zabezpečení WPA3, možnost nastavení večerky v aplikaci – dětem nebo jiným uživatelům se prostě večer vypne internet. Smart Box zvládne gigabitovou přenosovou rychlost, podporováno je wi-fi 6. K dispozici je i USB konektor pro připojení síťového disku.

