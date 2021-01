Cyberpunk 2077 na nejvyšší detaily i na notebooku? S novými čipy to jde

Novou vlajkovou loď Asusu, notebook ROG Zephyrus Duo 15 SE, jsme si představili před čtrnácti dny (Je na co se těšit. Vyzkoušeli jsme notebook Asus s novinkami AMD a Nvidia). Tehdy šlo o předprodukční inženýrský vzorek. Jak se chovají tehdy ještě nepředstavený procesor a grafický čip, jsme nesměli ani naznačovat.

Nyní máme na stole ostrý kus, navíc v konfiguraci, která bude v dostání v českých obchodech: Ryzen 9 5900 HX, Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop, 32 GB DDR4 RAM, 1 TB SSD, 15,6" IPS antireflexní 300 Hz displej. V úterý odpoledne padla embarga na čipy, takže už nemusíme jen potichu chodit kolem horké kaše.

Hlučnost na výběr

Výkonné a herní notebooky měly vždy přinejmenším jednu odvrácenou stránku, a to hlučnost. Výkonné čipy produkují v zátěži hodně tepla, které je potřeba odvést pryč. A protože stísněné prostory notebooku neumožňují pomalý pohyb velkého množství vzduchu, musí proudit rychleji. To znamená větší hluk ventilátorů i proudícího vzduchu.

Již u několika generací notebooků lze v doprovodném softwaru vybrat profil, ve kterém je upřednostňována nízká hlučnost na úkor výkonu a naopak. U nových čipů nás mile překvapil výkon v režimu Tichý a také to, že počítač ventilátory vypíná. Při nenáročné práci je notebook mnohdy zcela bezhlučný.

Tichý Výkon Turbo GeekBench 5 - CPU - jedno jádro 1 378 1 386 1 401 GeekBench 5 - CPU - všechna jádra 7 444 8 637 8 690 Cinebench R15 - Open GL 111 fps 123 fps 155 fps

Ukázalo se, že kvůli práci využívající zejména procesor, můžete většinou nechat počítač v režimu Tichý. U grafiky to platí u méně náročných her, ale třeba u Cyberpunku 2077 se vyplatí režim Turbo. Ten ve hře přidává 10 až 20 fps oproti režimu Výkon. Zatímco v režimu Výkon, ve kterém jsme natáčeli přiložené video, systém v Cyberpunku 2077 vykresluje zhruba 58 až 65 fps, v režimu Turbo jsme se dostali až na 81 fps.

Rozdíly v hlučnosti jsou mezi režimy velké. V Tichý se otáčky ventilátoru pohybují od 0 do 3 100 otáček za minutu podle požadovaného výkonu, hlučnost je od úplného ticha po 35 dB (ve hře, jinak spíše do 25 dB). V režimu Výkon se otáčky ventilátoru pohybují od 2 500 do 4 300 za minutu, ve hrách točí zejména ventilátor chladící grafiku. Hlučnost je do

45 dB. V režimu Turbo jedou ventilátory až na 5 000 rpm (až 48 dBA hlučnost) a to už chce sluchátka.

A co teploty? Při plném vytížení všech čipů jsme se dostali na maximum 98,5°C u procesoru a 84°C u grafického čipu. Tento peak vznikl při přepnutí výkonového profilu v době, než se naplno roztočily ventilátory. Jinak se procesor v plné zátěži drží kolem 90°C, grafika o deset stupňů méně. Při běžné práci jsou teploty o dvacet až třicet stupňů nižší.



O fous nižší výkon s o hodně menším adaptérem

Druhou slabinou výkonných počítačů byl rozměrný a těžký síťový adaptér. Ten je potřeba, výkonná konfigurace má logicky velké nároky na přísun energie, ale při cestách to bylo na překážku. Asus to letos u Zephyrus Duo 15 (ale nejen u něj) řeší druhým, menším USB-C napájecím adaptérem.

Ten velký je určen na doma nebo do kanceláře, tam kde je notebook většinu času a kde potřebujete, aby jel na plný výkon. Má 700 gramů, rozměr 180 x 95 x 35 mm a výstupní výkon 280 W (14 A, 20 V).

Menší je na cesty tam, kde potřebujete počítač používat, ale vystačíte si s nižším výkonem a raději oceníte kompaktní rozměry a nižší hmotnost. Ty jsou 75 x 75 x 30 mm a 250 gramů. Tento adaptér je zakončen USB-C konektorem, takže využije USB-C port notebooku a jeho 100W power delivery. Výhodou je, že adaptérem nabijete i telefony, tablety, powerbanky a další elektroniku s USB-C portem.

280W adptér 100W PD USB-C adaptér PC Mark 10 - Extended 9 403 8 845 3D Mark - TimeSpy 11 336 10 674 CineBench R15 - Open GL 155 fps 136 fps

Malé rozdíly ve výsledcích testů mají překvapivý důvod. Když nestačí energie ze zdroje, pomůže akumulátor. Zatímco při běžné práci stíhá akumulátor dobíjet, během benchmarků a hraní her jeho úroveň postupně klesala, v případě Cyberpunku 2077 docela rychle.

Příjemné zjištění je, že pro běžnou práci je 100W adaptér docela dostatečný, větší adaptér je potřeba, až když chcete významný výkon od grafického čipu, ten je žíznivější než procesor. Zahrát si večer na služební cestě není žádný problém, jen musíte přes noc nechat akumulátor opět dobít.

Výkon na maximum

Jak dvojice nových čipů dopadne v tradičních benchmarkových testech? Výsledky jsou samozřejmě s 280W adaptérem, v programu Armoury Crate nastaven profil Turbo.

3D Mark - Port Royal 6 847 3D Mark DLSS (FHD, Quality) - zapnuté 82,8 fps 3D Mark DLSS (FHD, Quality) - vypnuté

51,2 fps VR Mark Orange Room 10 360 VR Mark Cyan Room 9 591 VR Mark Blue Room 3 416 Unigine Superposition 1080p Extreme DirectX 7 309 Unigine Superposition 1080p Extreme OpenGL 6 500 GeekBench 5 - GPU - CUDA 152 599 GeekBench 5 - GPU - OpenCL 142 451 GeekBench 5 - GPU - Vulkan 98 554 Cinebench R15 - GPU 2 305 Cinebench R20 4 885 Shadow of Tomb Raider (bez DLSS) 117 fps (průměr) Wolfenstein Youngblood - Lab X 118 fps (průměr) Wolfenstein Youngblood - Riverside 130 fps (průměr) Wolfenstein Youngblood - Lab X (DLSS) 122 fps (průměr) Wolfenstein Youngblood - Riverside (DLSS) 154 fps (průměr)

A protože na herním počítači se nejspíše bude i pracovat, zde jsou výsledky se SPECviewperf:

3ds Max 133,63 Catia 65,39 Creo 83,36 Energy/OpendTect 25,69 Maya 252 Medical/ImageVis 3D 30,56 SNX 20,39 Solidworks 173,14

Ve většině testů systém výkonově předčí všechny mobilní sestavy, které jsme dříve testovali. Jen v pár testech dosáhl vyšších hodnot notebook Eurocom NighSky ARX15 s desktopovým procesorem Ryzen 9 3930X.

Jak je na tom integrovaná grafika Radeon?

Grafická část procesoru Ryzen 5900 HX s architekturou Zen 3 je stará známá Radeon Vega, která byla i v předchozí generaci procesorů Ryzen s architekturou Zen 2. Na novou grafickou část založenou na modernější architektuře RDNA2 si musíme chvíli počkat.

Nabízíme tak porovnání s konkurenční integrovanou grafikou Iris Xe od Intelu (součástí procesorů 10. generace), kterou jsme vyzkoušeli v notebooku Asus ZenBook Flip 13 v listopadu 2020.

Radeon Vega Iris Xe 3D Mark Night Raid 17 667 10 298 VRMark Orange Room 2 135 1 558 GeekBench 5 - Open CL 17 765 15 515 GeekBench 5 - Vulkan 19 594 13 620 Cinebench R15 - OpenGL 97,88 fps 96,32 fps

Je jasné, že Radeon Vega ještě zdaleka nepatří do starého železa a výkonné RTX 3080 zdatně sekunduje, na snadnější úlohy a v energeticky vypjatějších situacích ji vhodně zastane.

Jaký je zbytek notebooku?

ROG Zephyrus Duo 15 SE navzdory masivní konfiguraci má jen 2,5 kg a v nejtlustším místě v zavřeném stavu (tedy i s displejem) 3 cm. K tomu malý USB-C zdroj a s přenosností nevidíme žádný problém.

Výklopný sekundární displej ScreenPad Pro považujeme za velmi praktický prvek. Efektivně rozšiřuje prostor na práci, u některých programů si na něj například můžete odložit ovládací prvky a díky dotykové vrstvě na něj nemusíte ani sjíždět myší. Navíc se pod ním skrývají další nasávací otvory chlazení, což přispělo k jeho efektivitě. A také, pokud peřinou ucpete ty spodní, stále bude mít systém odkud brát vzduch.

Klávesnice s RGB podsvětlením se přesunula na přední část notebooku, kde bývají palmresty, tedy volné plochy, na kterých má uživatel opřené dlaně. Asus tuto změnu kompenzuje tvarovaným gumovým blokem, který před notebook postavíte, na cesty jej asi nevezmete, ale na pracovním stole poslouží dobře. Jen se na něj doslova vášnivě chytá prach a nečistoty.

Vestavěné reproduktory se docela snaží, jsou zde i náznaky hloubek, mezi notebooky patří zvukově rozhodně k tomu lepšímu. Je plný, výrazný, s výborně srozumitelným vokálem, umí zahrát i nahlas. Vestavěný mikrofon je až překvapivě dobrý, díky vysoké citlivosti je sejmutý hlas výrazný, hlasitý a zachovává si svůj charakter.



Webová kamera se nevešla do horního rámečku displeje a cestou „kuk zespodu na bradu“, jako to mají notebooky Huawei, výrobce nešel, kameru tedy dostanete v externí podobě a připojíte ji USB kabelem. Kvalita obrazu se bohužel příliš nevzdaluje běžným integrovaným, měli jsme od ní větší očekávání. Můžete ji přichytit na horní hranu displeje, nebo postavit samostatně, už jsme však viděli i praktičtější rozkládací mechanismy.

Akumulátor vydrží 1 až 5 hodin provozu notebooku podle způsobu použití, s trochou snahy i déle.



Závěr

Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE je velmi povedený stroj kombinující špičkový výpočetní a grafický výkon nových čipů s možností bezhlučného provozu a velmi dobré přenosnosti. Je však nutné jej vnímat optikou vlajkové lodi a výkladní skříně. Je jasné, že s cenou 91 990 Kč je okruh budoucích majitelů značně omezen.