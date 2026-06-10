Společnost Nvidia je nejhodnotnější veřejně obchodovatelnou firmou a Microsoft vyrábí operační systém, který na počítačích využívá největší podíl uživatelů. Zatímco Nvidia roste především díky sázce na hardware pro umělou inteligenci, Windows musí čelit stále většímu tlaku od konkurence a lehce ztrácí pozici.
Je to dáno i tím, že zaznamenáváme ústup od velkých stolních počítačů ve prospěch přenosných přístrojů, což přináší nové požadavky na lepší poměr výkonu a efektivity.
A právě spojení Windows a Nvidie má přinést „znovuobjevení počítače s Windows pro věk osobní AI“. Alespoň tak o tom hovoří tiskové zprávy.