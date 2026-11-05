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Vyzkoušeli jsme supernotebook s čipy Nvidie. Opravdu není pro každého

Václav Nývlt

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Asus ProArt P16 RTX Spark | foto: Václav Nývlt, Technet.cz

Dříve to bylo jednoduché. AMD nebo Intel. Nic jiného jste u počítače vybírat nemohli. Pak se to zkomplikovalo armovými čipy Apple Silicon a Qualcomm. A nyní se do těchto vod pustila i Nvidia. Zatím však pouze pro specifické zákazníky. Pro ty, co potřebují obří výkon a spoustu paměti pro lokální běh AI modelů a nejnáročnějších projektů a aplikací. A samozřejmě ochotných za to řádně zaplatit.

Asus ProArt P16 vypadá docela obyčejně. Tenký 16" notebook s hmotností 1,77 kg a dotykovým OLED displejem. Na jeho bocích najdete celkem tři USB-C porty (označené jako 40 gbit/s), jeden USB-A port (10 gbit/s), HDMI port, analogový konektor pro sluchátka, mikrofon a čtečku SDXC karet. Ta je trochu překvapením, ale pochopitelným. Pravděpodobnost, že bude uživatel notebooku potřebovat rychle přesouvat data z videokamer, není zanedbatelná.

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