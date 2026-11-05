Asus ProArt P16 vypadá docela obyčejně. Tenký 16" notebook s hmotností 1,77 kg a dotykovým OLED displejem. Na jeho bocích najdete celkem tři USB-C porty (označené jako 40 gbit/s), jeden USB-A port (10 gbit/s), HDMI port, analogový konektor pro sluchátka, mikrofon a čtečku SDXC karet. Ta je trochu překvapením, ale pochopitelným. Pravděpodobnost, že bude uživatel notebooku potřebovat rychle přesouvat data z videokamer, není zanedbatelná.
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KVÍZ: Jak dobře znáte technická tajemství slavných filmů?
Filmová tvorba a nejrůznější oblasti techniky jsou spolu pevně spjaty. V tomto kvízu se zaměříme na některé technické detaily, které někdy dokreslují náročnost výroby daného filmového snímku, jindy...
KVÍZ: Kdo zná Přednostu stanice, může se projet vlakem zdarma
V listopadovém výherním železničním kvízu si připomeneme filmovou komedii Přednosta stanice. Čtenáři, kteří do pondělí 30. listopadu 2026 do 23:00 hodin odpoví správně na všechny otázky, se mohou...
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Za tři desetiletí fotografování pomalu marně hledá nějaké unikátní letadlo, které by neměl ve svém archivu. Viděl létat stroje, z nichž některé už dnes nelétají a stal se svědkem i tragických...
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
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