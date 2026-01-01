náhledy
Na trh míří první notebooky a miniaturní počítače se superčipy Nvidia RTX Spark. Úzké propojení výpočetní a grafické části a také štědré porce sjednocené paměti z nich dělá supervýkoné stroje, zejména pro provoz lokálních AI modelů. Jejich sílu využijete i při generování videa, grafiky a také různých výpočtech a simulacích. A také při hraní videoher. Na snímku jedna z prvních vlaštovek, Lenovo Yoga Pro 9n.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Hodně se o nich na veletrhu IFA 2026 mluvilo, ale jinak byste je snadno přehlédli. To, že je zařízení poháněno superprocesorem Nvidie, totiž na první pohled poznáte jen podle nálepky „RTX Spark“.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A toto je hlavní hvězda. RTX Spark vstupuje na trh v podobě čipu s vyšší konfigurací N1X, odlehčená verze přijde N1 později. Má procesor (CPU) Grace s dvaceti jádry, grafickou část (GPU) Blackwell s 6 144 CUDA jádry a je úzce propojený s 24–128 GB sjednocené paměti. Ta je naráz využívána jak procesorem, tak grafikou.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Zatímco na předchozím obrázku byla část desky z notebooku, zde vidíte kompletní desku z miniaturního PC (v obou případech Asus). Grafická část má ve hrách výkon zhruba jako RTX5070, svůj hlavní potenciál ale rozvine třeba u architektonických nebo 3D grafických nástrojů a střihu videa (programy od Adobe již jsou pro běh na N1X plně optimalizovány). Zcela zásadní je ale možnost na nich lokálně spouštět i veliké LLM pro AI systémy.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Navzdory obřímu výkonu maji relativně skroné požadavky na přísun energie, respektive do 50 W u notebooku, do 140 W v případě mini PC. Na snímku spodní část chladiče mini PC GR1X…
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Ekosystém s operačním systémem Windows se tak po dlouhé době výkonově vyrovnává Mac Mini, Mac Studio nebo MacBook Pro s vyššími verzemi čipu M5. Konkurence těží z vyšší propustnosti paměti a její větší nabízené porci, čip od Nvidie zase z v mnoha aplikacích a systémech široce implementované CUDA architektuře a vysokého hrubého výkonu grafické části.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Narozdíl od specializovaného DGX Spark na těchto počítačích běží operační systém Windows 11 Pro (arm64) nebo Linux. Na snímku ProArt GR1X od Asusu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
A toto je varianta od Aceru, co na trhu dorazí během letošního října…
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
… a je dobré si připomenout, že takhle vypadající počítače byly ještě nedávno vhodné pro web a kancelář, dnes mají výkon i 1 PFLOP.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Na expozici Lenova během veletrhu IFA 2026 tak byly k vidění ukázky zejména profesionálního nasazení.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Tam totiž notebooky a miniPC s RTX Spark zatím míří. Ačkoli zatím nebyly ceny oficiálně představeny, spekuluje se, že budou zařínat na zhruba 40 000 Kč u levnějšího čipu N1 (ten co bude v nabídce později) a 80 000 Kč u vyššího N1X.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Jedním z důvodů, proč takový výkon a kapacity sdílené paměti u notebooku nebo miniPC chtít, je lokální provoz velkých AI modelů. Ten se hodí ve chvíli, kdy potřebujete, aby daný LLM pracoval s vašimi daty a vašimi údaji. A pokud jej pusíte například do svých e-mailů a firemních smluv, pak chcete, aby běžel přímo u vás, nikoli někde na serverech v cloudu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
V budoucnu to bude platit i u soukromých počítačů. Síla AI nástrojů bude i v tom, že vás budou perfektně znát a úlohy plnit tak, jak byste je optimálně chtěli plnit vy (pro ostatní), případně přesně tak, jak to bude vyhovovat vám (pro vás). A protože se předpokládá že jejich asistence bude naprosto pertinentní, budou mít přístup k veškerým datům a veškeré komunikaci. A to opět nechcete, aby běželo někde v cizím prostředí.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Zatím platilo, že v této oblasti byl králem Apple s čipy M5 Pro, Max a Ultra. Nyní tedy přibude konkurence v kategorii Win/PC. Ať již v podání Lenova (na snímku)…
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
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Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
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Autor: Václav Nývlt, Technet.cz