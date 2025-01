O grafických kartách řady RTX 50xx již několik týdnů unikala řada informací, ale kompletní pohled na novou architekturu jsme si mohli udělat až s pondělním uvedením na veletrhu CES.

Vedle nové architektury Blackwell se potenciální zájemci mohou těšit na novou grafickou paměť GDDR7, rozhraní PCIe 5.0 a třeba také na podporu DisplayPort 2.1a. Předchozí generace měla starší verze těchto rozhraní.

Nejvýkonnější model Nvidia vůbec poprvé v kategorii RTX vybavila 32 GB paměti, kterou navíc podporuje 512bitová sběrnice. RTX 5090 se také může jako první pochlubit víc než 20 tisíci výpočetními jádry CUDA. Má jich 21 760, což je velký skok v porovnání s modelem 4090, který disponuje 16 384 jádry, a ještě víc to vynikne v porovnání s druhou nejvyšší novinkou 5080, která jich má 10 752. To je mimochodem stejně, jako měla grafická karta RTX 3090.

Detail čipu Nvidia pro grafické karty RTX s architekturou Blackwell

„GeForce RTX 5090 je vybavena 92 miliardami tranzistorů, které poskytují výpočetní výkon o víc než 3 352 bilionech AI operací za sekundu (TOPS). Inovace architektury Blackwell společně s DLSS 4 znamenají, že GPU GeForce RTX 5090 překonává GPU GeForce RTX 4090 až dvojnásobně,“ vysvětluje firma v tiskové zprávě.

Taková výbava si samozřejmě vyžádá i zvýšený příkon, který mezigeneračně narostl ze 450 na 575 wattů. To má samozřejmě i vyšší nároky na zdroj, kde se doporučení posunulo z 850 a rovných 1 000 wattů.

Vedle vyšších účtů za elektřinu se bude muset člověk srovnat i s tím, že si sáhne i doposud nejhlouběji do kapsy. RTX 5090 totiž bude stát rekordních 59 599 korun, což je o víc než 11,5 tisíce korun víc než u předchozí generace.

RTX 5090 RTX 5080 RTX 5070 Ti RTX 5070 CUDA jáda 21 760 10 752 8 960 6 144 Výkon jader Tensor (TOPS) 3 352 1 801 1 406 988 Výkon jader RT (TFlops) 318 171 133 94 Paměť GDDR7 (GB) 32 16 16 16 Paměťová sběrnice 512bitová 256bitová 256bitová 128bitová Napájení 16pinové 575 W 16pinové 360 W 16pinové 300 W 16pinové 250 W Konektorová výbava 3× DisplayPort 2.1a, 1× HDMI 2.1 3× DisplayPort 2.1a, 1× HDMI 2.1 3× DisplayPort 2.1a, 1× HDMI 2.1 3× DisplayPort 2.1a, 1× HDMI 2.1 Cena/dostupnost 59 599 korun/leden 2025 29 999 korun/leden 2025 22 399 korun/únor 2025 16 449 korun/únor 2025

Na parametry dalších představených grafik se můžete podívat v přiložené tabulce. My bychom jen upozornili na to, že žádná z nižších karet nebude mít 24GB paměť, což může omezovat jejich použití při řešení lokálních úloh pro umělou inteligenci.

Zatímco model RTX 5070 Ti bude při uvedení na trh asi o dvě stokoruny dražší, než byla tehdy nová RTX 4070 Ti Super, levnější RTX 5070 bude mít stejnou cenovku jako rok stará RTX 4070 Super. Zajímavé také může být, že na rozdíl od ostatních novinek u modelu RTX 5070 Ti nebude Nvidia nabízet vlastní Founder edici, ale nechá výrobu na spolupracujících firmách.

Sázka na AI i chytré funkce

Nová generace se ale neliší jen v nárůstu počtu tranzistorů a vyšší spotřebě, firma ji doplnila i o novou generaci tensorových a ray-tracingových jader a s nimi související technologie. Jen pro připomenutí, tensorová jádra urychlují práci na úlohách strojového učení a umělé inteligence, zatímco RT jádra se starají o výpočet pohybu světelných paprsků ve scénách.

„Spojením neuronového renderingu řízeného AI a ray-tracingu je Blackwell nejvýznamnější inovací v oblasti PC grafiky od doby, kdy jsme před 25 lety představili programovatelné stínování,“ myslí si Jensen Huang, zakladatel a ředitel společnosti Nvidia.

Právě tensorová jádra se tak zapojují do generování snímků pomocí technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling). Ta zjednodušeně řečeno dopočítává obraz do plného rozlišení z menšího snímku a na základě informací z několika předchozích, aby zvýšila frekvenci snímků za sekundu (fps).

„DLSS 4 debutuje s funkcí Multi Frame Generation, která navyšuje snímkovou frekvenci tím, že pomocí AI dokáže vygenerovat až trojici snímků na jeden vykreslovaný. DLSS 4 také představuje v odvětví PC grafiky vůbec první aplikaci architektury transformačního modelu v reálném čase. Modely DLSS Ray Reconstruction a Super Resolution založené na transformátorech využívají 2× víc parametrů a 4× víc výpočtů, čímž zajišťují větší stabilitu, snížení ghostingu, vyšší detaily a vylepšený anti-aliasing v herních scénách,“ vysvětluje Nvidia.

Firma také slibuje, že nové technologie mají přinést do her větší „filmovou kvalitu“ za pomoci technologie RTX Neural Shaders. Ta bude mít vliv na to, jak budou vypadat různé materiály v reakci na osvětlení. Speciálně na generování obličejů postav v hrách a aplikacích je pak zaměřen systém RTX Neural Faces, který bere jako vstup jednoduchý rastrovaný obličej a data o 3D pozici. Pomocí generativní AI z něj dokáže v reálném čase vykreslit v čase se neměnící vysoce kvalitní digitální obličej.

„RTX Neural Faces doplňují nové technologie RTX pro ray-tracing vlasů a kůže. Spolu s novou RTX Mega Geometry, která umožňuje použití až stonásobku ray-tracingových trojúhelníků ve scéně, jsou tyto pokroky připraveny přinést obrovský skok v realismu herních postav a prostředí,“ uzavírá Nvidia.

Zajímavá novinka bude k dispozici i pro majitele těchto karet při využití mimo herní světy. Vedle rozšíření systému NVIDIA Broadcast, který vylepší zvuk z mikrofonu a nasvětlení obličeje, firma ve spolupráci se společností Streamlabs nabídne inteligentního streamovacího asistenta, který funguje jako spolumoderátor, producent a technický asistent pro vylepšení živých přenosů.

Grafické akcelerátory pro notebooky

Nvidia v pondělí zároveň uvedla i nové verze svých karet pro notebooky. Ty dostanou modely GeForce RTX 5090, RTX 5080 a RTX 5070 Ti a RTX 5070 s přízviskem Laptop. První trojka bude k dispozici od března, RTX 5070 Laptop až v dubnu.

Notebookové edice čipů Nvidia s architekturou Blackwell

Jak jsme zvyklí, označení notebookových modelů neodpovídá výkonu těch pro stolní počítače a navíc se může lišit ještě podle napájecího profilu TDP.