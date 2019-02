Výrobce grafických karet Nvidia vám chce pomoci s vařením

Nadpis článku by mohl vyvolat ironickou poznámku o tom, že grafické karty Nvidia budou produkovat tolik tepla, že to bude stačit k uvaření některých pokrmů. Společnost však pracuje na tom, aby nám umělá inteligence pomohla v kuchyni a nijak nás přitom nezranila.



Firma nejen kvůli tomu zřídila ke konci minulého roku výzkumnou laboratoř AI Robotics v americkém Seattlu. Na tomto pracovišti firma řeší řadu projektů a právě jedním z nejzajímavějších je učení robota pohybovat se v kuchyni. Ta je postavena z klasických komponent švédského výrobce Ikea.

Nvidia chce na základě tohoto výzkumu posunout současný stav věcí. Pokud je totiž někde na pracovišti nasazen robot, většinou se to děje za přísných bezpečnostních podmínek. Nvidia právě zkoumá, jak by to šlo zaonačit, aby se mohl robotický pomocník pohybovat bezpečně vedle člověka a spolupracovat s ním.

„Chceme vyvíjet roboty, kteří zvládnou plnit úkoly vedle lidí. Aby to roboti dokázali, musí pochopit, co chce člověk dělat, a zjistit, jak jim pomoci dosáhnout cíle,“ říká Dieter Fox, který má starosti výzkumu robotiky Nividie.



Nebezpečná kuchyně?

Klasická kuchyň je podle Nvidie jedním z prostředí, kde se takovému chování může umělá inteligence v těle robota naučit. Je zde mnoho objektů, předmětů a různě pohyblivých a pohybujících se částí, které mohou být potenciálně nebezpečné.

„Pracujeme na tom, abychom umožnili další generaci inteligentních manipulačních strojů pracovat i v otevřeném prostředí, které není navrženo přímo pro ně,“ vysvětluje Fox.

Zatím to vypadá tak, že vědci učí manipulační „ruku“ otevřít šuplík, vložit do ní různě velké objety a přitom rozpoznat, jak se má šuplík vysunout, jak do něj vložit krabici, která je moc vysoká a podobně.

Jsou to jen první krůčky, které mohou v budoucnosti přinést výrazu „kuchyňský robot“ zcela nový význam. Mnohem dříve se s výsledky takového výzkumu patrně setkáme u klasických průmyslových robotů.