Acer své novinky obalil ve stříbře, kvůli parádě to však není

Antibakteriální povrchové úpravy nejsou žádnou novinkou, v posledních měsících se na ně ale – z důvodů, které není potřeba vysvětlovat – upřela mnohem větší pozornost. To se odrazilo i na novinkách společnosti Acer, která rozšířila nabídku elektroniky s povrchem chráněným stříbrnými nanočásticemi.

Ionty stříbra tak nově bojují s bakteriemi a některými viry na površích notebooku TravelMate Spin P4 a Enduro Urban N3, tabletu Endruo Urban T3, monitoru VE246Q a také příslušenství v podobě setu klávesnice a myši KM501 Bluetooth myši B501.

Acer Enduro Urban N3 s antibakteriální úpravou Acer Enduro Urban T3 s antibakteriální úpravou

Velmi zjednodušeně to funguje tak, že na bakterii či virus který přistane na povrchu jednoho z těchto zařízení se navážou ionty stříbra, a ty jej zahubí. Jak dlouho tyto antibakteriální vlastnosti notebooku vydrží, jsme nezjistili, ale vzhledem k tomu, že třeba v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR se zabývají využitím nanočástic stříbra pro preventivní ochranu stavebních materiálů před napadení organismy, by mohl být efekt v rámci předpokládané životnosti IT zařízení trvalý.



Víc paměti a větší disk

Oprávněné stížnosti ekologicky smýšlejících lidí se týkají nemožnosti většinu moderních notebooků v domácím prostředí otevřít a rozšířit mu operační paměť či zvětšit úložiště, čímž lze prodloužit životnost zařízení. Ty potěší nový Aspire Vero, jehož spodní kryt lze snadno sejmout za použití obyčejného křížového šroubováku a lze rozšířit kapacitu operační paměti, případně vyměnit úložiště. Šasi má být vyrobené tak, aby usnadnilo případnou výměnu či opravu disfunkčních částí.



Acer TravelMate Vero

Šasi je ze 30 procent vyrobeno z recyklovaného plastu, poloviční podíl PCR mají i hmatníky klávesnice. Plně recyklovatelné jsou pak obaly, ve kterých se počítač dostane k zákazníkům.



Nižsí ekologickou stopu pak nabízí i notebooky TravelMate Vero, stolní počítač Veriton Mini, monitor Vero BR277 a řada příslušenství včetně myši, podložky a pouzdra na notebooky.



3D bez brýlí

Už to tu jednou bylo a neskončilo zrovna úspěchem. Před jedenácti lety jsme testovali žhavou novinku, první notebook se stereoskopickým displejem použitelným bez brýlí Toshiba Qosmio a právě jeho 3D zobrazení označili jako „nevyzrálou technologii pro early adopters“.

Jenže jedenáct let vývoje je skoro jako věčnost – jak z hlediska výkonu jednotlivých součástí, tak i technologie výroby displejů. A taky pro to dozrála doba, využití 3D modelů při výuce již není nijak výjimečné a většina produktů a projektů dnešního světa vzniká nejprve jako 3D model v počítači.

Acer ConceptD 7 SpatiaLabs Edition s 3D displejem

Těšíme se proto, až se nám ConceptD 7 SpatialLabs Edition dostane do rukou na recenzi. Jeho 15" 4K displej je osazen vrstvou lentikulárních čoček, přes které lze lámat světlo tak, aby od jednotlivých bodů displeje putovaly k jednomu nebo druhému oku. Zároveň je notebook osazen stereoskopickou kamerou snímající oči a hlavu diváka a podle toho přizpůsobuje prostorové zobrazení. Tuto kameru lze použít i pro vytvoření stereoskopického videa – a pokud bude mít uživatel na druhé straně zařízení pro vykreslení stereoskopického obrazu, uvidí vás v prostorovém podání.

Aplikace SpatialLabs Model Viewer umí zobrazit 3D modely z řady programů, včetně Autodesk Fusion 360, Rhinoceros nebo Zbrush. Při práci s 3D modely lze využít i ovládání pohyby rukou Ultraleap.