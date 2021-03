Google Mapy upřednostní ekologické trasy a pomohou předejít tučné pokutě

Společnost Google i letos své mapy rozšíří o nové funkce a možnosti. Stále více bude využívat lokální data a napojení na místní služby - jejich využívání ostatně během pandemie vzrostlo o čtvrtinu.

Z map se stává univerzální parťák na řešení různých situací, v USA a dalších zemích zaznamenává ohromný nárůst popularity integrace rozhraní pro donášku/dovážku jídla či nákupu z dané provozovny.

Vylepšená navigace

Zajímavá změna čeká navigační funkci, která bude pří výpočtu trasy zohledňovat i její ekologičnost a udržitelnost. Do rozhodování tak vezme i převýšení trasy a plynulost dopravy, včetně rizika kolon a stání na křižovatkách.

Zároveň vždy nabídne k porovnání časovou, finanční a ekologickou výhodnost různých způsobů transportu mezi zvolenými body. Vybírat bude z těch uživatelem předvybraných. Můžete tedy v závislosti na aktuálních datech snadno zjistit, zda se vám do cíle vyplatí jet autem, na motorce, na sdíleném skútru, nebo zvolit MHD, taxi či pěší trasu. Do výpočtu budou zahrnuty i ceny lokálních služeb.

Příklon k ekologii a udržitelnosti je i motivem další změny, Google Maps budou automaticky navrhovat alternativní trasu s nižší uhlíkovou stopou, pokud se čas dojezdu nebude výrazně lišit od té nejrychlejší. Pokud bude rozdíl v dojezdech významnější, bude si moct uživatel vybrat.



Další funkce potěší zejména řidiče starších vozů nesplňující přísné emisní limity pro vjezd do center některých měst. Po nastavení parametrů svého vozu jej navigace automaticky upozorní, že do dané nízkoemisní oblasti nemá povolen vjezd a doporučí vhodnou alternativní trasu, nebo místo k parkování. Od června bude tato funkce dostupná ve Francii, Německu, Nizozemsku a Velké Británii.

A naopak řidiči moderních elektromobilů ocení integraci živých dat nabíjecích stanic. Řidič při výběru stanice uvidí nejen její parametry, ale také obsazenost portu. Zatím jsou zapojeny služby EVgo, IONITY, Volta, ChargePoint a Electrify America. Další, zejména lokální, snad v dohledné době přibudou.

Nové vrstvy

Zajímavější, alespoň z hlediska českého uživatele, je vrstva s předpovědí počasí. U vyhledaného místa uvidíte přímo v mapě aktuální teplotu a povětrnostní podmínky, dole v podrobnějších informacích i týdenní výhled.

Usnadníte si tak plánování výletu nebo dovolené, respektive odpustíte jedno další googlování. Data jsou přebírána ze systému The Weather Company společnosti IBM (více jsme o něm psali zde). Funkce bude spuštěna globálně a tedy i v České republice.



Další novou vrstvou je kvalita ovzduší. Funguje podobně jako počasí, ale zobrazuje škálu „air quality index“ spolu s doporučením chování při daném stupni. Zatím bude uvedena pro uživatele v Austrálii, Indii a USA, do dalších zemí se rozšíří postupně. Největší brzdou rozšíření jsou zde dostatečně přesné lokální zdroje dat a smlouvy na jejich využívání.



Live View i uvnitř budov

Jako někoho s nepříliš vyvinutým orientačním smyslem mi funkce Live View v zahraničí mnohokrát dost pomohla. Navigační trasa se promítá přímo do kamerou vašeho telefonu snímaného obrazu okolí. Funguje to jen v místech, která předtím kamery Google nasnímaly do StreetView, software odněkud musí brát referenční orientační body.



Live View v interiéru.

Stejnou funkci nyní Google uvede i pro interiéry budov, startují některá velká obchodní centra v USA, v dalších měsících se přidají obchodní domy, letiště a nádraží v Tokiu a Curychu, další později. Snadněji a rychleji tak najdete nejbližší toalety, výtahy, úschovnu zavazadel nebo odletovou bránu.



A co dál?

Jednou z oblastí, kam se nyní navigace a mapy ubírají, je oblast umělé inteligence, kdy se systém rychleji přizpůsobí návykům svého uživatele a lépe reaguje na aktuální okolnosti.

A chystá se také využívání navigace v 3D modelech složitějších lokalit, na displeji tak třeba snadno uvidíte trasu na konkrétní část nástupiště na nádraží.