Jak poznáte, že nastal čas na výměnu notebooku

Notebooky, laptopy, chcete-li přenosné počítače, ušly obrovský kus cesty. První počítač, který lze považovat za skutečný notebook, byl Osborne 1, který se objevil 3. dubna 1981. Vážil na dnešní dobu neuvěřitelných 11 kilogramů, disponoval pětipalcovou obrazovku a stál 1 800 dolarů – v přepočtu na dnešní hodnotu přibližně 5 570 dolarů (tedy cca 139 tisíc korun). Krátce po svém uvedení se stal doslova hitem. To trvalo poměrně krátce, protože v následujících měsících se objevily silní konkurenti. A tak za dva roky o Osborne 1 prakticky nebylo slyšet.

Schopnosti počítačů díky přenosným variantám exponenciálním tempem skočily vpřed. Každá nová generace přinesla rychlejší procesor, více operační paměti RAM a lepší displej. V roce 2005 nastal zlomový okamžik. Byl to rok, kdy se vůbec poprvé prodalo více notebooků než stolních PC. A tak se notebooky definitivně staly běžnou komoditou. Kupuje je celá společnost. Kdy je však ten pravý čas na jeho výměnu? Asi nejjednodušší univerzální odpovědí je, pokud přestává vyhovovat. Jak to ale poznat? A je to skutečně správná odpověď?

Jak skutečně starý je váš notebook?

Nákup jakéhokoliv nového počítače představuje poměrně složitý úkol. Nabízený sortiment – a v případě notebooků to platí dvojnásob – je doslova obrovský. Běžný laik se v modelech jen těžko vyzná, a tak se orientuje pouze podle několika ukazatelů a pravidel. Většinou se zaměřuje na výkon, vybavení, funkčnost, vzhled a primárně na cenu. V případě, že jdete po ceně, tak ty nejlevnější modely budou zcela postačovat na surfování na internetu, chatování, ale i psaní dokumentů. Avšak náročnější úlohy, jako je práce s fotografiemi, střih videa apod. se mohou stát utrpením.

Proto rozhodnutí o tom, zda nastal čas na výměnu vašeho stávajícího notebooku, by mělo začít základní otázkou, zda ten stávající přece jen nedostačuje – zda stále slouží vašim potřebám. Pokud se zapne tak rychle, jak chcete, splní, co chcete, na baterii vydrží takovou dobu, kterou potřebujete, případné praskliny či jiné vady na displeji nevadí v práci, pravděpodobně není důvod ho vyměňovat. Na druhou stranu, pokud vám dochází místo na pevném disku a jste pravidelně frustrovaní z vlastností či výkonu, možná nastal ten pravý čas.

Jistým vodítkem by mohlo být i zhodnocení toho, jak si stál váš notebook při jeho pořízení na trhu – patřil ve své kategorii k těm lepším, nebo naopak nejlevnějším, protože vám výkonově postačoval? Dražší a lepší notebooky jsou obvykle vyrobeny z odolnějších materiálů, logicky by tak měly poskytnout delší životnost, a jejich hardwarová konfigurace stárne pomaleji – pokud jste si před pár lety koupili notebook s 16 GB RAM, potom je to na současnou dobu stále dostačující. Proto porovnejte své aktuální technické specifikace s tím, co je dnes běžně k dispozici – pokud budou konkurenceschopné, pravděpodobně vám notebook vydrží i několik dalších let. Někdy může být důvodem k výměně i to, že jeho hardware je tak starý, že nezvládne obsluhovat programy, které potřebujete.

Známky stárnutí notebooku

V závislosti na potřebách si notebook můžete ve starém stavu ponechat i poměrně dlouho. Potom se však můžete dostat do situace, kdy již nezbude nic jiného – dochází k zamrzávání, objeví se chyby, ventilátor běží stále na plné obrátky, datové úložiště selže, baterie již nic nevydrží apod. Pokud nejste navíc technicky zdatní a nakloněni k tomu podnikat kroky, jako je přeinstalace operačního systému, potom byste měli uvažovat o výměně, případně vyhledat pomoc odborníka nebo alespoň prokazatelně zkušenějších přátel.

Možnosti upgradu

V závislosti na vaší úrovni technických dovedností můžete v některých případech odložit nákup nového stroje, a to díky uvážlivým upgradům. Někdy stačí navýšit RAM, vyměnit baterii nebo datové úložiště. Ne všechny notebooky však lze jednoduše upgradovat. Zda to ten váš umožňuje, zjistíte rychlým pohledem na jeho spodní část – pokud se zde nacházejí odnímatelné části, potom je to dobrá zpráva. Pokud nemáte dost zkušeností, stačí zajít do servisu a poradit se, co by mohlo pomoci – respektive která komponenta by se měla vyměnit.

Ilustrační foto – RAM paměť

A potom je tu software. Používáte-li operační systém Windows, který je známý svojí náročností na hardware, a s každou jeho novou verzí potřebuje výkonnější, potom by mohlo být řešením nainstalovat místo něj Linux či ChromeOS Flex.

Druhý jmenovaný používají Chromebooky a kromě toho, že ve své podstatě jde o browser Chrome na steroidech, se systém vyznačuje až nezvykle nízkými nároky na hardware. Používat by měl jít i na hodně starých počítačích.

Morální stárnutí

Posledním aspektem, který je v úvaze dobré zohlednit, je morální stárnutí. Tento pojem se užívá pro zastarávání výrobku z pohledu užitné hodnoty pro spotřebitele. Definuje se jako doba, kdy je výrobek ještě spolehlivě funkční, ale jeho funkce/vlastnosti již nejsou pro uživatele dostatečné. Není tak nadále potřebný nebo již není v módě. Ostatně k tomuto došlo, a musíme podotknout, že plánovaně, v loňském roce při uvedení nového operačního systému Windows 11.

Společnost Microsoft si totiž do minimálních hardwarových specifikací dala několik požadavků, které splní jen novější generace notebooků. Ty ostatní mají smůlu a musejí vydržet se stávajícím systémem, nebo si vybrat jiný – u konkurence. Ovšem toto se neděje jen u notebooků. Dost často je to patrné i v případě tabletů, ale především smartphonů. Každý rok s novými zařízeními jsou uváděny nové funkce, vlastnosti a služby, a proto uživatelé ve snaze, aby je mohli používat, musejí chtě nechtě upgradovat. Naštěstí vlády si tohoto všimly a činí kroky k nápravě, protože tento stav mimo jiné představuje hrozbu pro životní prostředí.

Ilustrační foto: virtuální stroj

Průměrná životnost notebooků

Kdy nastal ten správný čas na výměnu notebooků (obecně jakéhokoliv PC, ale třeba i dalších zařízení) je vždy na zvážení jedince. Jak jsme si ukázali, existují některá vodítka, jak to zjistit, ale i řešení, jak to oddálit nebo změnit tak, že notebook poběží i následující dlouhá léta. Jestliže vám vše vyhovuje, potom asi největší výzvou bude zmíněné morální zastarávání. Pokud jste však vůči moderním technologiím imunní, potom za nákup nového stroje lze ušetřit nemalé peníze.

Průměrná životnost notebooků se pohybuje kolem pěti let a jedinou větší vadou na kráse, kterou postupně zaznamenáte, je zkracující se výdrž provozu na baterie. Ovšem notebooky mohou pracovat třeba klidně i deset let. Dobře udržovaný notebook je navíc předurčen k vyšší životnosti. A na to není radno zapomínat. Takže stejně jako u každého zařízení i u notebooků platí, že čím více se o něj staráte, tím déle vydrží.

Nepodléhejte emocím

A ještě jedna věc na závěr, nikdy nepropadejte nákupní horečce – reklamním nabídkám. Snadno by se mohlo stát, že v euforii koupíte podobný stroj, jako máte nyní, a bylo by to zbytečné.