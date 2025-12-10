Vyzkoušeli jsme první notebook s vytahovacím displejem. Ukáže celou A4

Notebook Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable | foto: Technet.cz

Roman Všetečka
Poprvé jsme ho viděli na veletrhu CES a necelý rok poté se nám dostal do ruky. Je to podle všeho první reálně dostupný notebook, který má srolovaný displej, který lze podle potřeby vytáhnout do výšky. ThinkBook Plus Gen 6 Rollable od Lenova je tak sice 14" zařízení, ale může díky tomuto mechanismu využít až 16 palců plochy.

Výrobci notebooků bojují se dvěma protichůdnými potřebami: Jednak po nich zákazníci chtějí přenosný přístroj, který má malé rozměry, ale také by se jim líbila větší obrazovka, která je nebude tolik omezovat.

Pokud pomineme všechny možné přídavné notebooky, různé firmy již přišly s řadou konceptů a reálných produktů, které třeba kombinovaly dvě obrazovky, z nichž jedna byla umístěna v prostoru klávesnice, kterou částečně nebo zcela zakrývala. Objevily se i rozevírací modely s každou obrazovkou zvlášť. Nebo s jednou ohebnou a s externí klávesnicí. I na několik konceptů rolovacích displejů jsme již narazili.

Cena je ospravedlnitelná snad jen výjimečností celkového konceptu.

Vstoupit do diskuse
Testujeme pro vás nejnovější přístroje, z oblasti spotřební i bílé elektroniky a techniky. Notebooky, mobilní telefony, tablety, sluchátka, zvukové sestavy, fotoaparáty a testy mnoha dalších přístrojů nyní můžete najít na jednom místě.

