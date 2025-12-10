Výrobci notebooků bojují se dvěma protichůdnými potřebami: Jednak po nich zákazníci chtějí přenosný přístroj, který má malé rozměry, ale také by se jim líbila větší obrazovka, která je nebude tolik omezovat.
Pokud pomineme všechny možné přídavné notebooky, různé firmy již přišly s řadou konceptů a reálných produktů, které třeba kombinovaly dvě obrazovky, z nichž jedna byla umístěna v prostoru klávesnice, kterou částečně nebo zcela zakrývala. Objevily se i rozevírací modely s každou obrazovkou zvlášť. Nebo s jednou ohebnou a s externí klávesnicí. I na několik konceptů rolovacích displejů jsme již narazili.
Cena je ospravedlnitelná snad jen výjimečností celkového konceptu.