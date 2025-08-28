Vyzkoušeli jsme notebook, který si oblíbí milovníci soukromí v AI

Autor:
Na první i druhý pohled je notebook HP ZBook Ultra 14 G1a drahý, ale na ten třetí zjistíte, že jiný laptop s grafickou kartou, která má přístup až k 96 GB operační paměti, za takovou cenu prostě neseženete. Ocení to například uživatelé, kteří pracují s objemnými multimédii nebo třeba 3D animacemi, ale také ti, kdo chtějí lokálně provozovat velké jazykové modely.
Notebook HP ZBook Ultra 14 G1a nepatří k nejtenčím, ale zvládne velkou nálož...

Notebook HP ZBook Ultra 14 G1a nepatří k nejtenčím, ale zvládne velkou nálož práce. | foto: Roman Všetečka, Technet.cz

Notebook HP ZBook Ultra 14 G1a
Design notebooku HP ZBook Ultra 14 G1a umožňuje snadné zvednutí horní části s...
Maximální úhel otevření části s displejem
Detail klávesnice a touchpadu notebooku HP ZBook Ultra 14 G1a
13 fotografií

Společnost HP je v Česku zatím jedinou společností, která sem oficiálně dodává zařízení s čipem AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395 s nejvyšší dostupnou pamětí 128 GB LPDDR5X-8000. Tuto paměť sdílí systém s integrovanou grafickou kartou Radeon 8060S. Ta si může z celkové velikosti vzít 96 GB RAM. Protože je paměť integrovaná na dodávané desce kolem čipu, nelze ji nijak upgradovat. Díky tomuto řešení ale může využít 256bitové paměťové rozhraní.

U sdílené paměti si při zapnutí notebooku můžete v Biosu vybrat, jak velkou část necháte vyhrazenou čistě pro grafickou kartu a kolik jí zůstane notebooku.

Systém tak umožní lokálně provozovat velké jazykové modely (LLM) s vyšším množstvím parametrů, než je možné spustit na běžné grafické kartě, které zpravidla končí na 32 GB grafické paměti. Pokud se totiž podaří celý model nahrát do paměti, je jeho chod zpravidla rychlejší. Větší modely by také měli nabídnout vyšší přesnost. Na druhou stranu většina diskrétních grafických karet si s malými LLM, které se vejdou do jejich grafické paměti, poradí výrazně lépe.

Provoz lokálních modelů znamená, že neposíláte svá data provozovatelům chatbotů, a chráníte si tak soukromí. I když tato integrovaná grafická karta není tak výkonná jako vyšší modely diskrétních grafických karet, stačí k tomu, aby si vývojář mohl lokálně otestovat v LLM, co potřebuje, a následně to mohl spustit na serverech.

Notebook nebo počítač

Firma nabízí dva produkty, jedním je notebook ZBook Ultra 14 G1a, který v tomto článku popisujeme, ale v něm není využit maximálně doporučovaný příkon 120W. Ten by mělo nabídnout mini PC s označením HP Z2 Mini G1a a tím pádem i vyšší výkon. Asi nepřekvapí, že oba systémy firma zařadila do kategorie pracovní stanice.

Za notebook s plnou paměťovou náloží 128 GB chce firma na svém webu 87,5 tisíce korun, zatímco stolní miniPC se stejnou kapacitou paměti stojí o 12 tisíc korun méně. V nabídce jsou i levnější varianty s menší paměťovou kapacitou.

Pojďme se však vrátit k samotnému notebooku, který nám nyní prošel rukama. Od zařízení určeného pro profesionální využití se počítá s nějakým standardem. Nepřekvapí tak hliníkové tělo s certifikací MIL‑STD‑810H a barvou označovanou jako Meteorite Silver. Kloub víka se jeví dostatečně robustní, aby dlouho zvládl časté namáhání, ale přitom umožní zvednout displej jednou rukou.

Displej notebooku HP ZBook Ultra 14 G1a má rozlišení 1 920 × 1 200 pixelů.

Tenké rámečky kolem displeje s větší horní hranou pro webkamerou uprostřed umožňují 14" notebooku udržet snadno přenositelnou velikost 31,2 × 21,6 × 1,85 cm a přiměřenou hmotnost asi 1,6 kg. Díky této hmotnosti a gumovým nožičkám sedí na stole velice jistě.

Výbava

Samotný LCD IPS displej bez podpory dotyku a nebo stylusu má rozlišení 1 920 × 1 200 pixelů a s matným povrchem se s ním dá pracovat i venku. Firma uvádí jas 400 nitů.

Na podsvícené klávesnici odolné proti polití se překvapivě příjemně pracuje a dává pocit jistoty při stisku jednotlivých kláves. Ani rozložení kláves není nijak rušivé, někomu mohou u tlačítek se šipkami překážet klávesy PgDn a PgUp. Touchpad s certifikací Microsoft Precision má plnou podporou gest a dobře reaguje.

Bohatý zvuk Zbooku vychází ze čtyř vestavěných 1W reproduktorů a využívá podpory technologií značky Poly Studio, kterou HP vlastní. Dva mikrofony dobře odlišují hlas od okolního ruchu a ve víku umístěná kamerka, která zachycuje jasný a čistý obraz, rychle reaguje na případné měnící se světelné podmínky. Má rozlišení 5 Mpix a podporuje bezpečnou autentizaci obličeje pomocí systému Windows Hello.

Notebook má bohatou portovou výbavu, které ale chybí LAN konektor pro drátové připojení k počítačové síti. Jinak je k dispozici 2× USB-C (40 Gb/s), přičemž slouží i k napájení. Jedno pomalejší USB-C s rychlostí 10 Gb/s a doplňuje USB-A se stejnou propustností a dále HDMI 2.1 konektor a kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu. K dispozici je i slot na bezpečnostní zámek Kensington.

U profesionálního notebooku HP ZBook Ultra 14 G1a je vedle USB portů i...

Bezdrátová komunikace probíhá přes nejmodernější Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, součástí systému je i NFC modul.

HP ZBook Ultra 14 G1a pohání 74,5Wh baterie nebo 140W USB-C zdroj. Nám se podařilo na jedno nabití udržet stroj v běžném provozu kolem devíti hodin, firma slibuje až 14,5. Při vysokém zatížení se ozývá znatelný hluk, ale není takový, že by bylo nutné hledat sluchátka, a hlavně udrží systém poměrně se relativně dlouho nepřehřívat se. Firma k chlazení využívá technologii Vaporforce Thermals s odpařovací komorou a dvojicí ventilátorů.

Výkon

Jak jsme si ověřili již dříve, v syntetických testech ukazuje systém výkon lehce kolem úrovně notebookové RTX 4060 a překonává tak výrazně všechny integrované grafické karty (iGPU).

3D Mark – Speed Way1 919
3D Mark – Steel Nomad2 030
3D Mark – Port Royal5 233
3D Mark – Solar Bay44 738
3D Mark – Time Spy Extreme5 015
3D Mark – Time Spy 10 395
3D Mark – Fire Strike24 165
3D Mark – Fire Strike Ultra6 532
3D Mark – Wild Life61 336
3D Mark – AMD FSR (FSR2)off: 34,4 fps
on: 58,82 fps
VR Mark – Orange Room8 327
VR Mark – Cyan Room7 234
VR Mark – Blue Room2 329
PC Mark 107 924
Geekbench 6 – OpenCL86 602
Geekbench 6 – Vulkan79 032
Geekbench AI – ONNX/DirectMLSP: 21 165
HP: 26 326
QS: 16 802

Herní výkon míří do kategorie Full HD, kde se zpravidla dostanete u většiny her při nejvyšších detailech nad 60 fps. Například hra Shadow of the Tomb Rider běžela ve Full HD rozlišení a nastavením Highest s průměrnými 122 vygenerovaným obrázky za sekundu a při zapnutí Ultra nastavení Ray Tracingu pak rychlost klesla ke stále hratelným 64 fps.

Co se týká výkonu při práci s lokálním velkým jazykovým modelem, zde jsme využili AMD doporučovaný program LM Studio, kam jsme postupně nahráli různě velké modely, jako je menší Gemma 3 27b od Googlu nebo llama 3.3 70b nabízený vývojáři z Mety.

Na jednoduchý prompt o vygenerování zajímavých informací o slunci menší model vygeneroval odpověď skládající se z celkem 816 tokenů rychlostí 11,3 tokenů za sekundu, přičemž první token trvalo vygenerovat za 0,29 sekundy.

Větší model vygeneroval 721 tokenů rychlostí 4,5 t/s s časem 2,23 sekundy pro první token.

Multimodální model Gemma 3 umí vyhodnotit i vložené obrázky. Ten se sondou Parker popsal za pomoci 321 tokenů rychlostí 9,6 tokenů za sekundu a časem 3,57 do prvního tokenu.

Ukázka práce lokálního modelu Gemma 3 27b v notebooku HP ZBook Ultra 14 G1a

Závěr

Testovaný noteboook HP ZBook Ultra G1a má dostatek výkonu na většinu úkolů, které na něj naložíte. Je dobře zpracován, jen nedosahuje slibované výdrže na baterie. Za cenu přesahující 87 tisíc korun asi nebude prodejním hitem, ale nabízí specifické schopnosti a univerzálnost, kterou v této kombinaci u Windows zařízení budete zatím hledat jen těžko.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šestnáctiletý student zachytil invazi 1968. Snímky ležely 50 let v šuplíku

Martinu Preissovi bylo sotva 16 let. Dnes už si přesně nevzpomíná, jak se na Vinohradské třídě ocitl, ale pravděpodobně šel navštívit prarodiče. Dopadlo to však trochu jinak. Bylo 21. srpna 1968 a...

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Zatloukat, zatloukat, zatloukat! prý Plzák nikdy neřekl. Bylo by mu 100 let

Psychiatr Miroslav Plzák proslul jako vyhledávaný řešitel problémů párového soužití. Několika generacím svými někdy svéráznými, vždy však s typickým humorem podanými metodami ukázal, jak na „první...

Největší válečná loď světa brzy vstoupí do služby v ruské Severní flotile

Ocelová obluda na atomový pohon se přiblížila svému oficiálnímu zařazení do služby. Nepočítáme-li letadlové lodě, má se stát největší válečnou lodí světa. Křižník je starý skoro čtyřicet let. Víc než...

Nová stíhačka amerického námořnictva? Firma zveřejnila první vizualizaci

Firma Northrop Grumman zveřejnila koncept letounu F/A-XX. Ten by měl sloužit na palubách amerických letadlových lodí společně s typem F-35, stejně jako F-35 dnes začíná sloužit s F/A-18. Na obrázku...

Vyzkoušeli jsme notebook, který si oblíbí milovníci soukromí v AI

Na první i druhý pohled je notebook HP ZBook Ultra 14 G1a drahý, ale na ten třetí zjistíte, že jiný laptop s grafickou kartou, která má přístup až k 96 GB operační paměti, za takovou cenu prostě...

28. srpna 2025

Tahle věcička by se mohla líbit Sheldonovi Cooperovi i poručíku Gruberovi

Japonský „tančík“ na kolejích Type 95 So-Ki byl jediným sériovým strojem v historii, který měl železniční i pásový podvozek. Navíc i jeho železniční podvozek byl z pohledu rozchodu variabilní....

28. srpna 2025

Notifikace jsou zloději času. Připraví vás o něj, i když je nečtete

Soustředění je tvrdá měna dneška. Každé pípnutí nebo zavibrování telefonu vás o něho okrádá. Problém má jen jedno řešení. Povypínat těch mrch co nejvíc.

27. srpna 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Po neúspěších si Muskova Starship připsala dobrý let i s výbušným koncem

Z kosmodromu Starbase v Texasu v noci na středu středoevropského času po dřívějších opakovaných odkladech odstartovala k desátému zkušebnímu letu loď Starship s nosičem Super Heavy společnosti...

27. srpna 2025  6:31,  aktualizováno  8:21

Z instalatéra lovcem ponorek. Zmizení Heclova letounu nad Atlantikem je dodnes záhadou

Válečný hrdina František Hecl vyměnil místo pozemního mechanika za hlídkování nad mořem, což ho stálo život. Symbolických 111 let od jeho narození uplyne ve středu. Muž původem z Dolních Studének na...

27. srpna 2025  4:57

Plovákový Nakajima A6M2-N Rufe se zrodil v upraveném domku na nářadí

Soutěž

Příběh Stanislava Černého zaslaný do soutěže Příběh mého modelu, vypovídá nejen o japonském plovákovém letounu Nakajima A6M2-N Rufe, či o japonských lakýrnických praktikách doby válečné, ale tak...

27. srpna 2025

Největší válečná loď světa brzy vstoupí do služby v ruské Severní flotile

Ocelová obluda na atomový pohon se přiblížila svému oficiálnímu zařazení do služby. Nepočítáme-li letadlové lodě, má se stát největší válečnou lodí světa. Křižník je starý skoro čtyřicet let. Víc než...

27. srpna 2025

POZOR VLAK: Dusot koní i exploze. Byli jsme u oslav dvou železničních výročí

Ve 150. dílu magazínu POZOR VLAK se jeho tvůrci vydali do světa železniční historie. První reportáž vás zavede o dvě století zpět k okamžiku, kdy začala výstavba koněspřežné dráhy z Českých Budějovic...

27. srpna 2025

Vzpomínka na Afghánistán a pocta padlým. Voják se vrátil k modelaření

Soutěž

V tomto příspěvku do soutěže Příběh mého modelu se vrátíme do roku 2014. Tomáš Kolovrátník se prostřednictvím diorámy s názvem: „Zeď, která nepotřebuje slova“ ohlédl za svojí první misí v...

26. srpna 2025

Záhada podivné epidemie. Co vyvolává chronický únavový syndrom

Premium

Dlouhá desetiletí pátrají vědci po příčinách záhadného onemocnění v naději, že je to přivede k účinné léčbě. V poslední době zaznamenali hned několik „zásahů do černého“.

26. srpna 2025

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

25. srpna 2025  16:57

Zatloukat, zatloukat, zatloukat! prý Plzák nikdy neřekl. Bylo by mu 100 let

Psychiatr Miroslav Plzák proslul jako vyhledávaný řešitel problémů párového soužití. Několika generacím svými někdy svéráznými, vždy však s typickým humorem podanými metodami ukázal, jak na „první...

25. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.