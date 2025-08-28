Společnost HP je v Česku zatím jedinou společností, která sem oficiálně dodává zařízení s čipem AMD Ryzen AI MAX+ PRO 395 s nejvyšší dostupnou pamětí 128 GB LPDDR5X-8000. Tuto paměť sdílí systém s integrovanou grafickou kartou Radeon 8060S. Ta si může z celkové velikosti vzít 96 GB RAM. Protože je paměť integrovaná na dodávané desce kolem čipu, nelze ji nijak upgradovat. Díky tomuto řešení ale může využít 256bitové paměťové rozhraní.
U sdílené paměti si při zapnutí notebooku můžete v Biosu vybrat, jak velkou část necháte vyhrazenou čistě pro grafickou kartu a kolik jí zůstane notebooku.
Systém tak umožní lokálně provozovat velké jazykové modely (LLM) s vyšším množstvím parametrů, než je možné spustit na běžné grafické kartě, které zpravidla končí na 32 GB grafické paměti. Pokud se totiž podaří celý model nahrát do paměti, je jeho chod zpravidla rychlejší. Větší modely by také měli nabídnout vyšší přesnost. Na druhou stranu většina diskrétních grafických karet si s malými LLM, které se vejdou do jejich grafické paměti, poradí výrazně lépe.
Provoz lokálních modelů znamená, že neposíláte svá data provozovatelům chatbotů, a chráníte si tak soukromí. I když tato integrovaná grafická karta není tak výkonná jako vyšší modely diskrétních grafických karet, stačí k tomu, aby si vývojář mohl lokálně otestovat v LLM, co potřebuje, a následně to mohl spustit na serverech.
Notebook nebo počítač
Firma nabízí dva produkty, jedním je notebook ZBook Ultra 14 G1a, který v tomto článku popisujeme, ale v něm není využit maximálně doporučovaný příkon 120W. Ten by mělo nabídnout mini PC s označením HP Z2 Mini G1a a tím pádem i vyšší výkon. Asi nepřekvapí, že oba systémy firma zařadila do kategorie pracovní stanice.
Za notebook s plnou paměťovou náloží 128 GB chce firma na svém webu 87,5 tisíce korun, zatímco stolní miniPC se stejnou kapacitou paměti stojí o 12 tisíc korun méně. V nabídce jsou i levnější varianty s menší paměťovou kapacitou.
Pojďme se však vrátit k samotnému notebooku, který nám nyní prošel rukama. Od zařízení určeného pro profesionální využití se počítá s nějakým standardem. Nepřekvapí tak hliníkové tělo s certifikací MIL‑STD‑810H a barvou označovanou jako Meteorite Silver. Kloub víka se jeví dostatečně robustní, aby dlouho zvládl časté namáhání, ale přitom umožní zvednout displej jednou rukou.
Tenké rámečky kolem displeje s větší horní hranou pro webkamerou uprostřed umožňují 14" notebooku udržet snadno přenositelnou velikost 31,2 × 21,6 × 1,85 cm a přiměřenou hmotnost asi 1,6 kg. Díky této hmotnosti a gumovým nožičkám sedí na stole velice jistě.
Výbava
Samotný LCD IPS displej bez podpory dotyku a nebo stylusu má rozlišení 1 920 × 1 200 pixelů a s matným povrchem se s ním dá pracovat i venku. Firma uvádí jas 400 nitů.
Na podsvícené klávesnici odolné proti polití se překvapivě příjemně pracuje a dává pocit jistoty při stisku jednotlivých kláves. Ani rozložení kláves není nijak rušivé, někomu mohou u tlačítek se šipkami překážet klávesy PgDn a PgUp. Touchpad s certifikací Microsoft Precision má plnou podporou gest a dobře reaguje.
Bohatý zvuk Zbooku vychází ze čtyř vestavěných 1W reproduktorů a využívá podpory technologií značky Poly Studio, kterou HP vlastní. Dva mikrofony dobře odlišují hlas od okolního ruchu a ve víku umístěná kamerka, která zachycuje jasný a čistý obraz, rychle reaguje na případné měnící se světelné podmínky. Má rozlišení 5 Mpix a podporuje bezpečnou autentizaci obličeje pomocí systému Windows Hello.
Notebook má bohatou portovou výbavu, které ale chybí LAN konektor pro drátové připojení k počítačové síti. Jinak je k dispozici 2× USB-C (40 Gb/s), přičemž slouží i k napájení. Jedno pomalejší USB-C s rychlostí 10 Gb/s a doplňuje USB-A se stejnou propustností a dále HDMI 2.1 konektor a kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu. K dispozici je i slot na bezpečnostní zámek Kensington.
Bezdrátová komunikace probíhá přes nejmodernější Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, součástí systému je i NFC modul.
HP ZBook Ultra 14 G1a pohání 74,5Wh baterie nebo 140W USB-C zdroj. Nám se podařilo na jedno nabití udržet stroj v běžném provozu kolem devíti hodin, firma slibuje až 14,5. Při vysokém zatížení se ozývá znatelný hluk, ale není takový, že by bylo nutné hledat sluchátka, a hlavně udrží systém poměrně se relativně dlouho nepřehřívat se. Firma k chlazení využívá technologii Vaporforce Thermals s odpařovací komorou a dvojicí ventilátorů.
Výkon
Jak jsme si ověřili již dříve, v syntetických testech ukazuje systém výkon lehce kolem úrovně notebookové RTX 4060 a překonává tak výrazně všechny integrované grafické karty (iGPU).
|3D Mark – Speed Way
|1 919
|3D Mark – Steel Nomad
|2 030
|3D Mark – Port Royal
|5 233
|3D Mark – Solar Bay
|44 738
|3D Mark – Time Spy Extreme
|5 015
|3D Mark – Time Spy
|10 395
|3D Mark – Fire Strike
|24 165
|3D Mark – Fire Strike Ultra
|6 532
|3D Mark – Wild Life
|61 336
|3D Mark – AMD FSR (FSR2)
|off: 34,4 fps
on: 58,82 fps
|VR Mark – Orange Room
|8 327
|VR Mark – Cyan Room
|7 234
|VR Mark – Blue Room
|2 329
|PC Mark 10
|7 924
|Geekbench 6 – OpenCL
|86 602
|Geekbench 6 – Vulkan
|79 032
|Geekbench AI – ONNX/DirectML
|SP: 21 165
HP: 26 326
QS: 16 802
Herní výkon míří do kategorie Full HD, kde se zpravidla dostanete u většiny her při nejvyšších detailech nad 60 fps. Například hra Shadow of the Tomb Rider běžela ve Full HD rozlišení a nastavením Highest s průměrnými 122 vygenerovaným obrázky za sekundu a při zapnutí Ultra nastavení Ray Tracingu pak rychlost klesla ke stále hratelným 64 fps.
Co se týká výkonu při práci s lokálním velkým jazykovým modelem, zde jsme využili AMD doporučovaný program LM Studio, kam jsme postupně nahráli různě velké modely, jako je menší Gemma 3 27b od Googlu nebo llama 3.3 70b nabízený vývojáři z Mety.
Na jednoduchý prompt o vygenerování zajímavých informací o slunci menší model vygeneroval odpověď skládající se z celkem 816 tokenů rychlostí 11,3 tokenů za sekundu, přičemž první token trvalo vygenerovat za 0,29 sekundy.
Větší model vygeneroval 721 tokenů rychlostí 4,5 t/s s časem 2,23 sekundy pro první token.
Multimodální model Gemma 3 umí vyhodnotit i vložené obrázky. Ten se sondou Parker popsal za pomoci 321 tokenů rychlostí 9,6 tokenů za sekundu a časem 3,57 do prvního tokenu.
Závěr
Testovaný noteboook HP ZBook Ultra G1a má dostatek výkonu na většinu úkolů, které na něj naložíte. Je dobře zpracován, jen nedosahuje slibované výdrže na baterie. Za cenu přesahující 87 tisíc korun asi nebude prodejním hitem, ale nabízí specifické schopnosti a univerzálnost, kterou v této kombinaci u Windows zařízení budete zatím hledat jen těžko.