Notebook, který mi bude chybět. Dva displeje nad sebou jsou návykové

Unikátní ZenBook Pro Duo představil Asus v rámci veletrhu Computex na Taiwanu. Je to firemní vlajková loď, čemuž odpovídají špičkové výkonné vnitřnosti, největší zvláštností jsou však dva displeje. Jeden má 4K rozlišení a je umístěn klasicky ve výklopném víku, druhý se stejnou šířkou (a horizontálním rozlišením) a poloviční výškou (a tedy polovičním vertikálním rozlišením) v prostoru nad klávesnicí.

Na co druhý displej?

Druhý displej, nazvaný ScreenPad, lze využít jako klasickou druhou obrazovku. Můžete na ni myší přetáhnout okno libovolné aplikace, stiskem jednoho tlačítka lze dokonce obsah jedné a druhé obrazovky rychle vzájemně přehazovat.

ZenBook Pro Duo ZenBook Pro Duo

Je to režim, který jsem používal nejčastěji. Prostor se stále otevřenou tabulkou s technickými daty potřebnými do textu, s otevřeným slovníkem, hudebním přehrávačem nebo třeba obrazovkou přímého přenosu je příjemný a jakmile jsem si sedl ke svému běžnému pracovnímu notebooku, chyběl mi.

Dalším využitím je odložení pracovních nástrojů v některých programech, například střižně videa nebo grafickém editoru. Vše tak máte po ruce i bez externí obrazovky.

Specifickým využitím jsou speciální nástroje pro ScreenPad, například aplikace handwriting, se kterou lze psát prstem nebo dotykovým perem. Přímo pro rychlé spuštění na ScreenPadu jsou připraveny streamovací aplikace Spotify a prohlížeč Edge.

Touchpad lze přepnout do režimu numerické klávesnice.

Vadily mi dvě věci. Na samotném ScreenPadu nelze vypnout dotykové rozhraní a při psaní na klávesnici jsem se občas nevědomky dotkl (zavadil) o spodní roh ScreenPadu, kam jsem tím přenesl kurzor a přerušil tak tok písmen z klávesnice.

Druhou věcí je trochu méně kontrastní obraz, na čemž se podepisuje jednak ne zcela optimální pozorovací úhel, jednak odraz dopadajícího světla. Displej ScreenPadu je matný, takže v tlumeném odlesku nevidíte žádné tvary a struktury, ale zřetelnost obrazu se přesto snižuje.

Dostatek výkonu v překvapivě kompaktním těle a tichu

Hardwarově je to opravdu strojovna. Pohonným ústrojím je procesor Intel Core i7-9750H, kterému sekunduje grafická karta Nvidia GeForce RTX2060. Pokud není potřeba většího grafického výkonu, dodává obrazová data v procesoru integrovaný čip UHD Graphics 630.

Systém má k dispozici 16 GB operační paměti, 512GB SSD úložiště od Hynixu (v prodeji je častěji varianta s 1 TB SSD) a síťovou kartu standardu WiFi 6 od Intelu. Zobrazení má na starosti dotykový 15,6" OLED displej s rozlišením 3840 x 2160 pixelů a desetibitovými barvami, nad klávesnicí je dotykový IPS LCD displej BOE s rozlišením 3840 x 1100 obrazových bodů, poloviční rozlišení odpovídá jeho poloviční výšce.

Navzdory konfiguraci je notebook docela kompaktní, na výšku má v nejvyšší části 24 mm, hmotnost je 2,5 kg. Notebook navíc nevypadá jako muskulární herní monstrum, ale naopak velmi distinguovaně. Při této kombinaci je hodně příjemným překvapením poměrně nízká hlučnost ZenBooku, při běžné práci (z jeho pohledu tedy vlastně v idle režimu) je téměř bezhlučný, v plné zátěži pak hluk ventilátorů ženoucí horký vzduch naroste, ale řekněme akceptovatelně, bez většího nepohodlí můžete pracovat i bez sluchátek, což se o mnoha i méně výkonných herních strojích říci nedá.

I při dlouhodobějším plném zatížení jsou klávesnice a touchpad chladné, displej nad klávesnicí pak teplý, po čase spíše horký. Nakolik mu to bude v horizontu několika let vadit, si nedovolíme odhadnout. Procesor dosáhl maxima 101 °C, většinou jej systém držel na teplotě kolem 95 °C. Grafika od Nvidie dosáhla maxima 78 °C a na tom setrvala až do snížení zátěže. Notebook vydechuje horký vzduch vlevo i vpravo, přičemž doleva fouká v plné zátěži vzduch vysloveně horký.

Test Výsledek PCMark 10 Extended 5 977 3DMark Port Royal (ray tracing) 2 927 3DMark Time Spy 5 491 VRMark Orange Room

5 842 (cílové fps splní bohatě) VRMark BlueRoom 1 758 (cílové fps nesplní) GeekBench 3.4 (1 jádro / všechna jádra) 4 122 / 18 759 GeekBench 4.3 (1 jádro / všechna jádra) 4 977 / 19 080 GeekBench 3.4 - OpenCL RTX2060 197 894 GeekBench 3.4 - OpenCL UHD G630 39 472 Cinebench R15 (OpenGL / CPU) 106,48 fps / 972 bodů

Osazení porty je chudší, než bychom čekali. Najdete zde 2x USB 3.1 na klasickém USB-A portu, jedno USB-C s rozhraním Thunderbolt, jeden HDMI výstup a kombinovaný konektor pro sluchátka a mikrofon.

Vestavěná kamera je slušná, málo šumí a i v horším světle má dobré podání barev, horší je rozlišení a podání detailů. Odstranění šumu vše trochu vyhladí. Mikrofon je velmi dobrý, hlas plný, srozumitelný. Ve zvuku vestavěných reproduktorů je výrazný vokál a výšky, vše je výborně srozumitelné, basy však hrají jen v náznaku. Maximální hlasitost je průměrná, při zesilování narůstá deficit basů.

Akumulátor má kapacitu 71 Wh, což výkonnému stroji stračí jen na hodinu a čtyřicet pět minut provozu, je tedy lepší se od rozvodů elektřiny nevzdalovat na dlouho.

Notebook je v prodeji za 79 990 Kč.