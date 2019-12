Nevíte co? Tyto dárky by nadchly nás v Technetu

Závan chytré domácnosti

Je to věc, o které se hodně a dlouho mluví, ale ve skutečnosti spíše zdrženlivě přešlapuje před našimi domácnostmi. Vynechme nyní nákladná řešení jako KNX systémy, na které je třeba domácnost připravit již při stavbě či rekonstrukci, místo toho se zaměřme na prvky, jejichž instalaci zvládnete již na Boží hod jen s návodem v ruce.



Asi nejvděčnějšími jsou takzvané chytré žárovky a spínané zásuvky. My jsme tentokrát vyzkoušeli set od společnosti Vocolinc.

Žárovky lze řídit pomocí aplikace LinkWise v chytrém telefonu, případně hlasem přes chytrou asistentku, vyzkoušeli jsme Alexu od Amazonu a šlo to výborně (byť v angličtině). Lze je zapnout a vypnout, zvolit intenzitu světla, libovolnou barvu světla, nebo třeba vybrat jeden z barevných efektů. Například mihotání plamene svíčky, dýchání barev nebo záblesky, což se hodí spíše na osvětlení večírku. Nechybí časovače, takže se světla mohou rozsvěcet a zhasínat i ve vaší nepřítomnosti a vytvářet tak iluzi, že v bytě či domě někdo je.

Set Vocolinc: chytrá zásuvka PM5, chytrá žárovka L3 a chytrý LED pásek LS1

Chytrá zásuvka umožňuje dálkové spínání, můžete si ji i načasovat, aby nějaký spotřebič ve stanoveném čase zapnula nebo vypnula. V aplikaci se můžete podívat jak na současný odběr zapojeného spotřebiče, tak na historii spotřeby spotřebičů do ní zapojených. Její součástí jsou i dva napájecí USB porty, které spínané nejsou. Zajímavý nápad je integrace nočního světla na spodní straně. I u toho si můžete vybrat jeho intenzitu i jej zcela vypnout.

Součástí nabídky Vocolincu je i difuzér, který pomocí ultrazvuku vytváří vodní mlhu, pokud do ní kápnete vonný olej, provoní domácnost. Navíc je vybaven světelnými diodami, takže zároveň funguje i jako ambientní osvětlení. Intenzitu tvorby mlhy (a tedy intenzitu provonění) i světla lze nastavit v aplikaci.

Všechny prvky Vocolinc podporují standard Apple HomeKit, takže je můžete používat a řídit i v rámci chytré domácnosti společnosti Apple spolu s dalšími produkty jiných značek.

Skvělé pokrytí wi-fi se špetkou automatizace

Za pomalé a nestabilní připojení k internetu leckdy nemůže operátor, ale nedostatečné pokrytí wi-fi signálem. To nejčastěji nastává ve velkých bytech, nebo rodinných domcích, jak bungalovech, tak (a ještě častěji) vícepatrových.

Problémy s pokrytím lze snadno vyřešit pomocí takzvané „mesh“ sítě, která prostor pokryje pomocí více vzájemně propojených aktivních síťových prvků. Zní to složitě, ale zpravidla je to triviální. My jsme vyzkoušeli Deco M9 Plus od TP-Linku a během deseti minut měli dvoupatrový dům plně pokrytý sítěmi ve dvou pásmech (2,4 a 5 GHz) a ještě jednou sítí s omezeným přístupem a jednodušším heslem pro návštěvy.

TP-Link Deco M9 (jedna ze dvou jednotek) a bridge světel Philips Hue

V krabici najdete dvě shodné routerové jednotky, z nichž jednu připojíte ke zdroji internetu (např. dsl/kabelový modem, nebo konvertor z optického rozvodu) a druhou do odlehlejší části prostoru blíže k místu, kde jste měli problémy s připojením. První jednotku zapojíte do elektřiny, necháte ji vyhledat aplikací a projdete průvodcem pro nastavení.

Jakmile je hotovo, zapojíte i druhou jednotku, necháte ji v aplikaci vyhledat a pouze potvrdíte. Ideální je, pokud máte po domě/bytě natažené ethernetové rozvody, pak můžete využít takzvanou „LAN backhaul“, kdy data mezi jednotkami poběží po tomto kabelu. Pokud nemáte, jednotky se propojí pomocí další samostatné zabezpečené wi-fi sítě, která slouží jen a pouze pro jejich komunikaci.

Obě jednotky vysílají síť pod stejným jménem, přičemž pokud se zařízením chodíte (například telefon nebo tablet), tak se vždy přepojí podle potřeby. S kompatibilními zařízeními funguje ještě takzvaný „roaming“, kdy systém aktivně přepíná zařízení mezi sítěmi a nečeká, až je jedna vyhodnocena jako příliš slabá - přenosové rychlosti a odezva tak jsou vždy maximální.

Deco M9 Plus patří v rámci nabídky ke špičce a odpovídá tomu i cena. Nabízí však možnosti připojit některé kompatibilní prvky internetu věcí pomocí Zigbee nebo Bluetooth a vytvořit pravidla pro jejich automatizaci jak v zařízení, tak pomocí portálu IFTTT (If This Than That ). Můžete si tak vytvořit sestavy pravidel vzájemné interakce, například „když rozsvítím světlo v obýváku, sepni i ambientní LED pásky pod nábytkem“. Nebo „když se k wi-fi síti připojí můj telefon, sepni zásuvku s ventilátorem“. A tak podobně.

Výborný zvuk z každého počítače

Možná máte u poslechové sestavy kvalitní sluchátka, ale rádi byste mimo sbírky CD poslouchali ve výborné kvalitě i streamovanou hudbu z internetu. Pokud sluchátka připojíte rovnou do počítače, nebude zvuková kvalita nijak valná ani se službou Tidal nabízející hudbu v bezztrátově komprimované podobě, a to až do kvality studiových masterů. Zvukový čip a sluchátkový zesilovač v integrovaných zvukovkách zpravidla uspokojí jen nenáročné posluchače.

Nejjednodušším řešením je mezi počítač a sluchátka zapojit digitálně-analogový převodník se sluchátkovým předzesilovačem, který práci zpravidla odvede lépe než elektronika v počítači. Na výběr je nepřeberné množství modelů různých kvalitativních i cenových úrovní, my jsme zvolili osvědčenou AudioQuest Dragonfly Red nabízející výborný poměr zvukové kvality a pořizovací ceny.

Špičková zvuková karta Audioquest Dragonfly Red zapojená do USB portu notebooku Acer Swift 5.

Je schopná zpracovat i zvukové soubory ve vysokém rozlišení 96kHz/24bit (že si nativně neporadí se 192/24 je naše jediná výtka), včetně MQA kódování a vestavěný zesilovač je schopen zkrotit i impedančně a citlivostí náročnější sluchátka. My jsme poslouchali zejména se sluchátky Neumann NDH20 a zvuk byl výtečný.

Kdo by nechtěl při poslechu sedět u počítače, pomocí vhodné redukce lze Dragonfly připojit i k chytrému telefonu (iOS i Android) a vychutnávat si špičkový zvuk i na cestách.

Kamery se vzdáleným přístupem

Jako IP kamery se označují kamery, které se připojují k domácí datové síti, potažmo k internetu. Většina jich nepotřebuje ani síťový kabel, stačí wi-fi a elektrická zásuvka. Instalace je díky tomu velmi jednoduchá, pokud ji nechcete věšet na stěnu, pak se obejdete i bez nářadí a mimo zastrčení adaptéru do zásuvky vše proběhne v aplikaci v chytrém telefonu.

K čemu doma kameru? Například když vám přijde z alarmu notifikace o spuštění alarmu, můžete se pomocí kamery rychle podívat, zda jde jen o falešný poplach, nebo se doma (v garáži, ve firmě ...) něco doopravdy děje. Mnohé IP kamery totiž nabízí propojení přes firemní cloudové prostředí, takže se k obrazu a zvuku kamer dostanete kdekoli z aplikace v telefonu. Nezapomeňte si všude změnit heslo, aby byl obraz z kamery opravdu jen pro vaše oči.

My jsme úspěšně vyzzkoušeli kamery Xiaomi Mi Home, TP-LINK NC-250 a NC-450.

Ačkoli kamery skýtají možnost notifikací při zaznamenání pohybu, což vzbuzuje myšlenku použít je jako zabezpečovací zařízení, rozhodně to není dobrý nápad, tato funkce bývá hodně nespolehlivá. Ale na rychlé „kouknutí“ co se doma děje, zcela stačí. Všechny výše zmíněné mají i IR přísvit, takže prostor pokoje dobře vidíte i v noční tmě.

Modely Mi Home a NC-450 jsou motorizované, na dálku tak můžete pohled kamery otáčet doleva a doprava, nebo naklápět nahoru a dolů a prohlédnout tak větší prostor, než jaký je zorný úhel kamery. V případě NC-450 můžete do kamery vložit SD kartu a nechat pořizovat 24h záznamovou smyčku, ke které se můžete v aplikaci vrátit.

Jaké bude počasí a je doma vše v pořádku

Tento tip navazuje na předchozí oddíl o kamerách. Značka Netatmo totiž nabízí celou řadu IoT zařízení včetně chytré domácí kamery Netatmo Welcome nebo venkovní Netatmo Presence. První jmenovaná má dokonce zabudované rozpoznávaní obličejů.

Vnitřní kamera Netatmo Welcome

V testu nám jeden kus běží nepřetržitě a bez výpadků už dva roky a za tu dobu se naučil spolehlivě rozeznávat všechny členy domácnosti i některé návštěvníky na vzdálenost více než tří metrů. Dokonce s jistou míry nepřesnosti umí rozpoznat i některé hrdiny z filmů, protože jsme kamerku schválně postavili pět metrů přímo naproti televizoru. Přesnost v tomto případě není vysoká, ale stále se zlepšuje (kamerka je schopna se učit, když ji neznámé tváře správně otagujete) a když uvážíme, že obličejíky na obrazovce mají sotva pár centimetrů.

Nejoblíbenějším výrobkem zmíněné firmy je stále meteorologická stanice Urban Weather Station (už jsme o ní na Technetu psali). Stanice doplněná o srážkoměr (Rain Gauge) je ideálním dárkem pro každého, kdo rád zkoumá zda letos v srpnu pršelo zrovna na jeho zahradě více či méně než loni. Pokud si totiž stáhnete alternativní aplikaci myAtmo (nebo originální Netatmo), můžete si pro vybrané časové období nechat vykreslit nejrůznější srovnávací grafy. To platí nejen pro srážky, ale samozřejmě i pro teplotu.

Netatmo svůj vesmír IoT výrobků pro domácnost doplnilo o bezpečnostní pohybová čidla, detektor kouře a sirénu.



Skvělé fotky si můžete vytisknout doma a levně

Kvalitně vyrobená fotografie na papíře je v době displejů mobilních telefonů považována za luxus. Ne, že by zhotovení v minilabu bylo nějak extra drahé, ale kdo by se tam tahal, když si může snímky prohlédnout na obrazovce. Na druhou stranu, pohodlný domácí tisk fotek byl dlouhá léta kvůli strategii výrobců tiskáren tak drahým koníčkem, že téměř vymizel. Doba se však změnila.

Dnes není problém si doma vytisknout fotku, kterou od té profesionálně vyrobené v minilabu nerozeznáte a vydrží vám stovky let. Pokud chcete znát podrobnosti, přečtěte si například tuto recenzi tiskárny EPSON L7160. Fotka pohlednicové velikosti vás vyjde na maximálně 2,50 Kč.

Epson L7160

Společnost EPSON jako první přišla na trh se systémem, kdy do tiskárny jen dolíváte levný inkoust a plníte ji papírem. Běžně zavedená praxe konkurence je přitom opačná. Tiskárnu sice dostanete „téměř zdarma“, ale na vytištění několika snímků padne cartridge za tisíce.



Nám se v redakci zalíbil i model EPSON L7180, který umí tisknout i na fotopapíry o velikosti A3 (L7160 dá maximálně A4). Cena se přitom liší o necelé čtyři tisíce. Zatímco menší tiskárnu pořídíte za 12 100 Kč, větší model vás vyjde na 15 790 Kč.

S dobrou tiskárnou si můžete fotky na zeď nebo pro kamarády tisknout každý den. Třeba už o letošních Vánocích mohou posloužit jako dárky.

Pohodlná myš a klávesnice jsou základ

Klávesnice a myš je něco, s čím se uživatel počítače potkává každý den mnohokrát. Kvalitní klávesnice a myš přitom dokáže denní rutinu výrazně zpříjemnit. Externí klávesnici a monitor je při dlouhodobější práci (například doma) vhodné připojit i k notebooku. Monitor zařídí, že vás nebude bolet za krkem, jak neustále klopíte hlavu k displeji, a větší klávesnice zase nabídne výrazné pohodlí pro vaše prsty.

Nám se v redakci už před lety osvědčila dvojice periferií od Logitechu. Klávesnici Craft, kterou představila firma v roce 2017, letos inovovala levnější verzí označenou MX Keys. Oceníte na ní především dlouhou výdrž akumulátoru, spolehlivou odezvu kláves, jejich zdvih, velikost a tvar s prohlubní přesně pro prst.

Zásadní je potom myš, kde ergonomie hraje snad ještě větší roli než u klávesnice. My jsme si vybrali MX Master 3. Obě rolovací kolečka má vyrobena z oceli. Doplňuje je programovatelný široký boční ovládací prvek.

Šikovněji než u staršího modelu jsou rozmístěna tlačítka vpřed a vzad. Logitech opustil trochu nešikovné rozvržení dvou kláves těsně nad sebou a rozmístil je s odstupem vedle sebe. Vše je tak pohodlně na dosah palce.

Logitech MX Keys a MX Master 3

Ovládací kolečko (s novým elektromagnetickým uložením) má dva režimy, jeden klasický, kdy při jeho otáčení cítíte jistý odpor a listujete řádek po řádku (nebo jak si nastavíte).

Logitech MX Keys a MX Master 3

Druhý režim je volný, kolečko do něj přejde buď prudším roztočením, nebo manuálním přepnutím. Točí se pak jakoby na volnoběh a i stovky stránek s ním tímto způsobem urazíte za pár sekund. Vše je samozřejmě absolutně tiché, což reklamní materiály firmy nadšeně zdůrazňují (a navíc je to pravda).

V rámci nastavení ovládacího softwaru Options lze veškerým prvkům myši přidat řadu funkcí. V profilech k jednotlivým aplikacím jako jsou Word, Excel, Photoshop a další pak automaticky přibudou i další speciální funkce. Ručně si můžete způsob ovládání přizpůsobit pro vybrané programy jako jsou Zoner, VLC Player, prohlížeč Chrome a další. Další podrobnosti zde.

Čistý vzduch není samozřejmost

Když se takhle člověk vrátí z emisemi zamořené Číny, kde v Pekingu nebo Šanghaj hodnoty indexu kvality ovzduší AQI běžně atakují hranici 300 (normální je 30, nezdravá už je hodnota 150), uvědomí si, jak je dobře, že se u nás (zatím) stále staráme o kvalitu ovzduší a ochranu přírody. Ne všude na našem území je však stejně krásně. V průmyslových oblastech, u rušných dopravních tepen nebo v dosahu spadu stále sloužících uhelných elektráren bývá vzduch při špatných rozptylových podmínkách nezdravě znečištěný.

Čistička vzduchu může pomoci. A nejen tam. Není to však přístroj pro každého a není samospasitelný. Pro podrobnosti si přečtěte tento článek. My jsme v redakci, kromě v článku zmíněného stroje, testovali ještě novinku Philips AC3858/50. Ta odstraňuje prachové částice (smog), polétavé alergeny, prachové roztoče, ale i bakterie, viry a nebezpečné plyny. Vyčistí místnost o velikosti až 60 m². O tom, kam čističku umístit, že nebude fungovat na chodbě, atd. se dočtete zde.

Čistička vzduchu Philips AC3858/50

Dodejme, že skutečnost, zda čistička vzduchu opravdu správně funguje, v domácím prostředí objektivně nezměříte. Je zřejmé, že u alergika by se při používání přístroje měla dostavit výrazná úleva, ale i ta může být pouze subjektivní. Jak vysvětluje odbornice na čističky vzduchu z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN MUDr. Ivana Holcátová, CSc.: „Skutečnou účinnost nepoznáte. Pokud čistička současně zvlhčuje vzduch, mělo by být v místnosti příjemněji, ale i to je velmi subjektivní. Stejně tak pokud má čistička ionizátor, měl by být vzduch příjemnější. To jsou ovšem subjektivní pocity, které se těžko v praxi ověřují.“ Spolehnout se tedy musíte na ukazatele na displeji přístroje. Ceny čističek jsou různé, ty které si poradí i s chemickým znečištěním jsou pochopitelně dražší. Cena modelu AC3858/50 je 19 999 Kč.



Pokud vám tento seznam nepomůže, koukněte na ten loňský.