Miniaturní špióni se blíží. Vyhrají jejich lákadla, nebo naše soukromí?

Václav Nývlt
Barcelona (Od zpravodaje Technet.cz) - Miniaturní výkonné čipy s AI otevírají dvířka zajímavému, ale trochu děsivému konceptu: vnímavým AI společníkům. Máte je stále na sobě a jejich mikrofony a kamera jsou neustále připraveny vnímat okolí, vše přitom vyhodnocuje umělá inteligence.
Jeden z nich na veletrhu MWC 2026 v Barceloně ukazovala společnost Motorola a jmenoval se Project Maxwell. Je to přívěsek, který lze nosit na šňůrce nebo třeba klopě u košile. Jeho mikrofony a kamera jsou neustále připraveny k akci, kterou vyvoláte zpravidla hlasovým povelem.

AI asistentce Qira řeknete: „Nahraj a přepiš mi do textu následující rozhovor,“ a mikrofony a vestavěný procesor se pustí do práce. Nebo se asistentky zeptáte: „Co je to za kostel?“ a ta si kamerou objekt prohlédne, rozpozná a dohledá o něm informace – které vám sdělí. Můžete se nechat navigovat k vybrané restauraci – asistentka kontaktuje AI agenta v telefonu a ten využije Google Mapy pro navigaci. Podobně jako by to udělal opravdový společník.

Přívěsek můžete využít pro překlad rozhovoru dvou lidí v reálném čase. Můžete s ním nenápadně natočit video, může pořizovat fotografie a systém je rovnou popíše a zkatalogizuje tak, aby se staly informační součástí vaší časové osy a byly dostupné pro pozdější prohledávání.

Proč jsou v něm důležité nové čipy, o kterých mluvíme v úvodu? Protože na nich, s minimem energie, mohou běžet maličké modely umělé inteligence, které některé věci dokážou vyhodnotit a zpracovat přímo v zařízení, a tedy bez nutnosti datové komunikace se světem. Říká se tomu „Edge AI“. A příkladem může být na MWC představený Snapdragon Wear Elite.

Rozpozná i emoce

V jiných případech, které byly na barcelonském výstavišti k vidění, může být zařízení zaměřeno na konkrétní úlohy. Třeba NotePin od společnosti Plaud zaznamenává a přepisuje zvuk dění ve vašem okolí – všechny schůzky, rozhovory a interakce, a večer z nich dokonce může vytvořit sumarizaci denního dění.

Nebo Scople, maličký AI společník s kamerou, který vnímá obličeje ve vašem okolí a umí rozpoznat jejich náladu. Lidem s nízkou emoční inteligencí to může zásadně zlepšit komunikační dovednosti. Pokud ho nasadíte na klopy pracovníků péče o zákazníky ve vaší firmě, dostanete kupříkladu statistický přehled nálady zákazníků při příchodu a odchodu a tak víte, jak vaše podpora funguje.

Scople umí vnímat okolí a rozpoznávat některá nebezpečí, nebo pozorovat vaše stravovací návyky. A jak zaznělo během prezentace, máte koho se večer v hospodě zeptat: „Kolik jsem měl piv?“ a nemusíte si dělat čárky na dlaň nebo marně vzpomínat.

Související kategorií jsou chytré brýle. Ty umí podobné věci jako chytré přívěsky. Velkou pozornost měly na MWC brýle od čínského technologického giganta Alibaba s názvem Qwen Glasses (ano, ne náhodou se jmenují stejně jako známý AI model). Ostatně výstupy z kamery a mikrofonů tento model zpracovává.

O tom, jak (ne)bezpečné to může být, se diskutuje zejména v případě brýlí Ray Ban od společnosti Meta. Zaměstnanec externí společnosti tvrdí, že jim brýle posílají část videí a fotografií, přičemž je sledují a vyhodnocují živí lidé – jeho kolegové. Důvodem je zejména další vývoj systému a kontrola jeho funkce – lidé označují na videích a fotografiích objekty a situace a pomáhají tím trénovat modely. Kontrolují i automatické systémy, které mají citlivý obsah rozostřit. Kontrolou procházejí i odpovědi AI asistenta. Podle „whistleblowera“ tak cizí oči sledují nejen domácnosti a pracovní prostředí uživatelů brýlí, ale například i používání toalety, intimní radovánky – prostě cokoli se před brýlemi odehraje.

Co u vás vyhraje?









