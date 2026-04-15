Stolní počítače jsou stále žádané, ať už ve firmách, v domácnostech, nebo třeba u hráčů počítačových her. Důvodů je hned několik: můžete si je nakonfigurovat od A do Z, mohou nabídnout lepší výkon a v neposlední řadě může být rozhodujícím faktorem cena. Jenže mnoho zákazníků si pod pojmem stolní počítač stále představuje velkou nevzhlednou bednu, která v lepším případě překáží na stole a v horším musí být uložená někde pod stolem. Kde na ni vůbec nemusí být místo.
To je ovšem pravda jen částečně. Především herní počítače, které obsahují extrémně výkonné komponenty včetně silných grafických karet, samozřejmě potřebují i velké skříně. Pokud však na počítači potřebujete provádět především běžné kancelářské práce, surfujete na internetu nebo pracujete s obrázky a grafikou, počítač ve velké bedně vůbec nepotřebujete.
Počítač vybírejte pečlivě podle potřeb
Na trhu je několik řešení, buď takzvané All-in-one počítače, nebo Mini PC. Pod prvním pojmem si můžete představit monitor s integrovaným počítačem. Což má své výhody i nevýhody. Mini PC je univerzálnější, protože je to samotná malá krabička a všechny periferie (monitor, klávesnici a další) si vyberete podle vlastních potřeb.
Displej, který lze k Mini PC zvolit, může být různý: někomu bude stačit relativně malý panel, jinému vyhoví poměrně velký 27palcový displej, případně ještě větší. Podobné je to s klávesnicemi. K Mini PC si můžete vybrat přesně takovou, která vám bude vyhovovat. Prakticky je Mini PC totéž, co velký stolní počítač, jen zabere násobně méně místa. A výkon nemusí být vůbec špatný, i tady záleží na vašich prioritách.
T.S.BOHEMIA nabízí Mini PC své dnes už legendární značky BARBONE v mnoha variantách. Od primárně kancelářských konfigurací s úspornými čipy Intel N přes výkonnější verze s procesory Intel Core i3 a i5 až po opravdu špičkové modely s procesory AMD Ryzen. S těmi se můžete pustit i do náročnějších grafických operací.
Tak malý, a současně tak schopný
Přitom stále budete mít celý počítač v krabičce, která se snadno schová pod monitor, bez nutnosti dlouhých propojovacích kabeláží. V základu stačí síťová šňůra a kabel do displeje. Ale značka BARBONE nabízí i modely, které rozhodně pod displej nebo za něj schovávat nebudete. Mají atraktivní design malé skříně a stejně jako všechny další modely disponují potřebnými konektory pro periferie, které budete připojovat po kabelu. Například stylový BARBONE Office Mini S3A má hned šest USB-A konektorů a jeden konektor USB-C. Třeba pro připojení smartphonu. Samozřejmostí je u všech modelů konektivita v podobě wifi a Bluetooth. Připojit lze i více monitorů, k dispozici jsou konektory DisplayPort nebo HDMI.
Malá skříň, nebo spíš krabička Mini PC však neznamená, že jak počítač koupíte, tak s ním i dožijete. Podobně jako velká PC můžete také Mini PC BARBONE rozšířit či vylepšit – jako například model kancelářského BARBONE HomeOffice Mini AK1plus. Ať už v podobě přidání dalšího disku, nebo výměny paměťového modulu za jiný, s větší kapacitou. To je velmi praktické a třeba u notebooků často nemožné.
Flexibilita a úspornost
Hledáte raději nekompromisní herní stroj?
Pokud patříte mezi náruživé hráče a výkonu pro vás není nikdy dost, klasická „velká bedna“ je pro vás stále tou správnou volbou. Právě do ní se totiž vejdou ty nejvýkonnější grafické karty a propracované chlazení, které moderní hry vyžadují. Značka BARBONE exceluje i v této disciplíně. Pokud vás zajímá, jak se staví stroje pro opravdové fajnšmekry, přečtěte si náš článek o herních sestavách, kde se dozvíte vše o výkonu bez kompromisů.
Všechna Mini PC BARBONE jsou konstruována tak, aby byla úsporná a jejich provoz byl co nejtišší. Co může připadat uživateli, který žije sám, jako nepříliš podstatné, se naopak výrazně projeví ve firmách, kde jsou třeba desítky počítačů. V jejich případě už mohou být rozdíly ve spotřebě oproti velkým stolním počítačům výrazné. Ruku v ruce s tím se úspora projeví na účtech za elektřinu. A stejně tak hlučnost je důležitá jak v pracovním kolektivu, tak v domácnosti. V tomto směru jsou Mini PC značky BARBONE skvělou volbou.
Obáváte-li se, že ceny miniaturních počítačů budou vysoké, můžete své starosti rovnou hodit za hlavu. Kvalitní značkové Mini PC BARBONE od T.S.BOHEMIA pořídíte již od necelých pěti tisíc korun za energeticky úsporný a tichý model vhodný pro kancelářskou práci. Špičkové designové modely s výkonnými procesory pak vyjdou na 15 tisíc korun včetně operačního systému. Ten si u mnoha modelů můžete přikoupit samostatně, případně použijete software podle korporátní licence, kterou má vaše firma. I to je důkaz flexibility Mini PC BARBONE od T.S.BOHEMIA.