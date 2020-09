Microsoft vytáhl servery z oceánu, jejich nízká poruchovost překvapila

Projekt podmořských datových center Natick společnosti Microsoft běží od roku 2014. Jeho cílem je ověřit provozuschopnost podmořských datových center. Nejde o žádnou fantaskní představu, obrovské masy vody kolem kontejneru fungují jako přirozené, levné a energeticky nenáročné chlazení, konstrukce a umístění snižují riziko neautorizovaného fyzického přístupu a zaplnění celého prostoru dusíkem eliminuje možnost požáru a korozivní schopnosti kyslíku a vlhkosti.

Ukázalo se, že toto prostředí serverům a dalším IT technologiím velmi vyhovuje, poruchovost byla osmkrát menší, než tomu bývá u datacenter na souši.

To je samozřejmě i podmínka nutná, jakýkoli fyzický zásah do podmořského datacentra je natolik logisticky a finančně náročný, že je mimo plánované intervaly prakticky nemožný. Podmořské datacentrum musí být tak spolehlivé, aby se jej po roky provozu nemusela dotknout lidská ruka (počítá se s obnovou vybavení jednou za pět let provozu).

Zatím byl projekt Natick čistě experimentální, Microsoft však reálně zvažuje uplatnění podmořských datacenter v rámci provozu svého cloudového ekosystému Azure. Servery by byly kousek od pobřeží, tedy poblíž obrovského množství uživatelů a na nich běžících služeb, tím by se snížila zátěž dálkových datových spojení a rychlost přístupu k datům by se mohla zvýšit.

„Jak přecházíme od obecných cloudových řešení ke kombinaci cloudových a edgeových řešení, stále více vidíme potřebu mít menší datová centra umístěná blíže k zákazníkům, namísto velkých datových center v obřích halách uprostřed ničeho,“ vysvětluje Spencer Fowers z oddělení speciálních projektů společnosti Microsoft.

Kontejner na snímku ukrýval 864 serverů a podpůrné vybavení, hlavně napájení, datové síťové prvky a chlazení. Po jeho vytažení z vody byl důkladně očištěn, odvezen do doků, odsáty vzorky vnitřního prostředí na chemickou analýzu, neobyvatelná dusíková náplň nahrazena vzduchem a veškeré vybavení vyjmuto. Vzorky elektroniky, zejména porouchaných komponent, byly odeslány do Redmondu k další analýze.

Provoz testovacího datacentra byl zcela bezemisní, protože byl napájen z lokální sítě, kterou elektřinou zásobují zejména větrné a solární parky společnosti European Marine Energy Centre. Se spojením podmořských serveroven a místních větrných elektráren se počítá i do budoucna. Jako záloha by mohl sloužit na pobřeží mířící kabel k energetické síti, jehož součástí by byla i optická vlákna pro datové přenosy.