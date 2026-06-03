Microsoft se vzhlédl v agentech umělé inteligence a myslí si, že by nás měli provázet na každém kroku. Místo aplikací bychom tak mohli spouštět tyto pomocníky, kteří by rovnou plnili námi zadané úkoly.
Microsoft na konferenci Build představil projekt Solara, což má být platforma označovaná jako „chip-to-cloud“, tedy malý systém, který je přímo napojen na servery a využívá jejich zdroje. AI agenti tak nejsou vázáni na konkrétní aplikaci, obrazovku nebo zařízení.
V podstatě takový čip může zprostředkovat vstupy z různých zdrojů, počínaje NFC přes textové, zvukové, obrazové až po video vstupy. Tato novinka má přinést novou éru zařízení, u nichž je v popředí AI agent. Ten pak může třeba úkolovat další AI agenty, kteří se specializují na určitý úkol.
„Projekt Solara byl koncipován jako způsob, jak poskytnout nízkonákladové, hotové řešení pro hardware AI agentů, které lze přizpůsobit konkrétnímu zákazníkovi, instituci nebo případu použití,“ popisuje Microsoft vizi, která stojí za novými koncepty.
Nebude tak důležitý vzhled zařízení. Systémy na komunikaci s agenty mohou být v brýlích, hodinkách, sluchátkách a v mnoha dalších přístrojích.
Solara Badge
Jedno takové firma ukázala a dala mu název Badge. Tato malá destička připomínající vstupní kartu s displejem má fungovat jako jedna z přenosných variant. Využívá čipy Qualcomm a podle firmy přináší agenty do situací, kdy nesedí uživatelé u stolu, ale cestují nebo potřebují mít volné ruce.
„Už nemusíte mít otevřený notebook, když chodíte mezi schůzkami!“ apeluje firma.
Solara Badge obsahuje dotykový displej, tlačítko se snímačem otisků, ovládání hlasitosti, sadu mikrofonů a reproduktor, kamerku a bezdrátové připojení přes WiFi, Bluetooth, GNSS a 5G.
„Díky aplikaci Hello for Business s rozpoznáváním otisků prstů máte své agenty vždy na dosah ruky, takže můžete pomocí systému Priority Agent rychle zjistit, co vás čeká, nebo jedním klepnutím zaznamenat spontánní rozhovor na chodbě pomocí funkce Facilitator,“ popisuje Microsoft.
Na samotné konferenci pak přednášející snímal pomocí kamery hlediště s tím, že AI agent pak vybere nejlepší fotografii z těchto záběrů, kterou uloží do alba.
Projekt Solara je zatím ve fázi vývoje a je určen spíše pro firemní nasazení, ale dokážeme si představit, že se časem dostane v nějaké podobě i mezi běžné uživatele. Ostatně již nyní jsou různí AI asistenti nasazování do telefonů, chytrých brýlí, hodinek i sluchátek.