Microsoft ukončí podporu svého chytrého náramku. Uživatele odškodní

11:53 , aktualizováno 11:53

Není mnoho firem, které by odškodňovaly uživatele za to, že končí s podporou jejich pět let starých produktů. V oblasti chytrých náramků je to v podstatě unikum. Ale Microsoft se tak rozhodl u produktu, který již tři roky nevyrábí.