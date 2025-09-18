Zuckerberg a Ray-Ban ukázali nové chytré brýle. Součástí je i náramek

Autor:
  13:26
Společnost Meta, která vlastní například Facebook či Instagram, začíná prodávat své chytré brýle, jejichž prototyp ukázala již loni. Ve spolupráci se značkou Ray-Ban je začnou nabízet za necelých 800 dolarů (cca 16,5 tisíce korun).
Nové chytré brýle

Nové chytré brýle | foto: NASA

Chytré brýle Meta Ray-Ban Display
Displej s rozlišením 600×600 pixelů na Meta Ray-Ban Display
Meta nové brýle nabízí ve spolupráci se značkou Ray-Ban.
Náramek Neural Band snímá elektrickou aktivitu ve svalech zápěstí.
12 fotografií

Meta po několika měsících vývoje projektu Orion začíná nabízet chytré brýle pod názvem Meta Ray-Ban Display. Oproti jiným zařízením, které majitel Facebooku a ikonická značka brýlí nabízí, je novinka opatřena barevným displejem zobrazujícím obraz v pravé čočce s rozlišením 600 × 600 zobrazovacích bodů. Součástí základní výbavy je i ovládací náramek Meta Neural Band.

Samotný displej pracuje s 20stupňovým zorným polem (FOV) a 90Hz obnovovací frekvencí. Obraz z něj by neměl být vidět zvnějšku, a lidé tak pravděpodobně nebudou schopni vidět, na co se díváte, protože do okolí údajně pronikají jen dvě procenta světla z displeje.

Nové chytré brýle
Chytré brýle Meta Ray-Ban Display
Displej s rozlišením 600×600 pixelů na Meta Ray-Ban Display
Meta nové brýle nabízí ve spolupráci se značkou Ray-Ban.
12 fotografií

Náramek slouží k ovládání funkcí brýlí a pohybu v menu pomocí gest. Snímá elektrickou aktivitu ve svalech zápěstí pomocí EMG (elektromyografie) a nabízí haptickou odezvu. Dokáže rozeznat pohyby prstů a rukou, což vám umožní například posouvat palcem doleva hudební skladbu nebo přibližováním a oddalováním prstů a otáčením zápěstí nastavovat hlasitost. Meta uvádí, že pracuje na vylepšení, která umožní psaní rukou na základě snímání EMG.

Facebook kupuje za miliardy přístroj, který skenuje vaše nervy

Brýle jsou vedle toho vybaveny 12megapixelovým fotoaparátem, reproduktory a několika mikrofony. Podle společnosti dokážou na jedno nabití fungovat až 6 hodin. Akumulátor v pouzdru je pak dokáže nabít 4×, takže celková výdrž může dosahovat až 30 hodin. Náramek je pak schopen pracovat až 18 hodin. Brýle využívají procesor Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1.

Tato věc by nám mohla sebrat mobily z rukou. A možná se nám to i bude líbit

„Brýle Meta Ray-Ban Display vám umožňují prohlížet oznámení, získávat informace v reálném čase, přistupovat k navigaci, překládat text, poslouchat hudbu, pořizovat fotografie a videa a mnoho dalšího, a to vše bez použití rukou,“ píše firma na svých stránkách.

Brýle tak mohou nahrazovat mobilní telefon držený v ruce a komunikovat s vámi i pomocí AI.

Chytré brýle mají 70 gramů s tím, že je možné využít čočky kompenzující nějako oční vadu. Náramek Meta Neural Band pak váží 42 gramů.

Unikátním náramkem ovládnete počítač. Sleduje vaše svaly

V první fázi si uživatelé budou moci zamluvit vyzkoušení těchto brýlí a následně budou uvolněny k nákupu na konci září. Do Evropy se dostanou někdy příští rok. Cena začíná na 799 dolarech, ale podle výbavy může cena růst.

Metě se tak podařilo předstihnout konkurenční Google, který podobný koncept chytrých brýlí na platformě Android XR představil tento rok.

Vstoupit do diskuse
Témata: brýle, náramek, Meta

Dny NATO 2025

Letošní jubilejní Dny NATO se konají 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.

Nejčtenější

Nejvíc mě baví ta radost, když přijde s modelem malý kluk a je nadšený

Ve světě modelů se pohybuje přes tři desítky let, během kterých sleduje vývoj tohoto kdysi tak hojně rozšířeného hobby. Čím si modelářství prošlo a kam se dostalo dnes? Kdo jsou dnešní modeláři?...

KVÍZ: Víte, co pro vás znamená říjnový konec Windows 10?

Už příští měsíc přijde poslední aktualizace na operační systém Windows 10. Pak si musí uživatelé vybrat některou z cest, která jejich počítače a notebooky ochrání i nadále. Vyzkoušejte si v našem...

Tato věc by nám mohla sebrat mobily z rukou. A možná se nám to i bude líbit

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Skloněné hlavy zírající na svítící displeje obrazovek mobilního telefonu se již staly všeobecnou součástí veřejného prostoru, i s neblahými důsledky, které to přináší. Vedle negativních zdravotních...

Praha zažije elitu britského Královského letectva. Toto dokážou Red Arrows

Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...

LCD televizory čeká velký skok v kvalitě obrazu, viděli jsme prototypy

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) LCD televizor s nejlepším obrazem zatím viděli jen vybraní novináři, v nenápadném salonku historické budovy berlínského výstaviště. Barevný prostor, jasový výkon, pozorovací úhly – jak máme ve zvyku...

Zuckerberg a Ray-Ban ukázali nové chytré brýle. Součástí je i náramek

Společnost Meta, která vlastní například Facebook či Instagram, začíná prodávat své chytré brýle, jejichž prototyp ukázala již loni. Ve spolupráci se značkou Ray-Ban je začnou nabízet za necelých 800...

18. září 2025  13:26

Symbol Red Arrows. Letoun Hawk se nejprve povedl a potom proslavil

Na strojích Hawk létá slavná akrobatická skupina RAF Red Arrows a také akrobatické skupiny dalších uživatelů. Tento britský cvičný proudový letoun se poprvé vznesl 21. srpna 1974. Dosud bylo vyrobeno...

18. září 2025

Šéf z Volva: Ojetá elektroauta budou menší risk než diesely. Akumulátory jsme podcenili

Premium

Akumulátory jsou zásadní a nejvíce diskutovanou součástí elektricky poháněných vozidel. Povídali jsme si o nich s Bartem Pylem, který ve společnosti Volvo řeší jejich životní cyklus a zákaznické...

18. září 2025

Jídlo v Karlíně přiveze zákazníkům domů robot. Foodora otestuje autonomní vozítka

Firma Foodora plánuje v Thámově ulici a okolí v pražském Karlíně testovat autonomní vozítka pro rozvoz jídla. Záměr v minulých dnech posvětila dopravní komise Prahy 8. Mediální zástupkyně Foodory...

17. září 2025  17:16

Praha zažije elitu britského Královského letectva. Toto dokážou Red Arrows

Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...

17. září 2025  11:34

Pomáhal testovat německé válečné letouny. Letecký G-metr zapisoval přetížení

V tomto díle seriálu Poklady z depozitáře se zaměříme na speciální záznamové zařízení, které mělo důležitou roli při leteckém vývoji. Jde o záznamník přetížení německé výroby z roku 1939.

17. září 2025

František Chábera se stal stíhacím esem. Komunisté mu zatápěli víc než nacisté

Výtečný pilot František Chábera bojoval víceméně od začátku války v řadách francouzského letectva, pokračoval v RAF a svou válečnou dráhu zakončil na východní frontě při ostravské operaci. A jak se...

17. září 2025

Těžká volba v klání perel. Takto dopadlo 2. kolo soutěže Příběh mého modelu

Soutěž

Zvykli jsme si na ně. Zajímavé soutěžní mikropříběhy propracovaných modelů, které mnohdy vytáhly na světlo světa pozoruhodný příběh, jsme na Technetu četli od poloviny června do začátku září. První...

16. září 2025  15:31

Nastavte si ve Windows 11 více soukromí, delší výdrž nebo tmavý režim

Windows 11 i moderní browsery nabízejí skryté funkce, které usnadní práci i ochrání soukromí. Podívejte se na to, jak vypnout automatické ukládání dokumentů do cloudu, používat telefon jako...

16. září 2025

Tato věc by nám mohla sebrat mobily z rukou. A možná se nám to i bude líbit

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) Skloněné hlavy zírající na svítící displeje obrazovek mobilního telefonu se již staly všeobecnou součástí veřejného prostoru, i s neblahými důsledky, které to přináší. Vedle negativních zdravotních...

16. září 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Alphabet je impérium značek, které možná ani neznáte, ale jednu denně používáte

Pod hlavičkou společností Alphabet se skrývá obrovský vesmír technologických aktivit. Od internetových služeb přes biotechnologie a autonomní dopravu až po vývoj AI a finanční technologie. Podívejte...

15. září 2025

NASA nabízí všem palubní lístek na let kolem Měsíce. Nesmíte zapomenout PIN

Cesta mimo naši matičku Zemi je technologicky, energeticky a tím pádem i finančně náročná. Přesto si nyní může prakticky každý zdarma zajistit palubní lístek na cestu kolem Měsíce, tedy alespoň pro...

15. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.