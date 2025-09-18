Meta po několika měsících vývoje projektu Orion začíná nabízet chytré brýle pod názvem Meta Ray-Ban Display. Oproti jiným zařízením, které majitel Facebooku a ikonická značka brýlí nabízí, je novinka opatřena barevným displejem zobrazujícím obraz v pravé čočce s rozlišením 600 × 600 zobrazovacích bodů. Součástí základní výbavy je i ovládací náramek Meta Neural Band.
Samotný displej pracuje s 20stupňovým zorným polem (FOV) a 90Hz obnovovací frekvencí. Obraz z něj by neměl být vidět zvnějšku, a lidé tak pravděpodobně nebudou schopni vidět, na co se díváte, protože do okolí údajně pronikají jen dvě procenta světla z displeje.
Náramek slouží k ovládání funkcí brýlí a pohybu v menu pomocí gest. Snímá elektrickou aktivitu ve svalech zápěstí pomocí EMG (elektromyografie) a nabízí haptickou odezvu. Dokáže rozeznat pohyby prstů a rukou, což vám umožní například posouvat palcem doleva hudební skladbu nebo přibližováním a oddalováním prstů a otáčením zápěstí nastavovat hlasitost. Meta uvádí, že pracuje na vylepšení, která umožní psaní rukou na základě snímání EMG.
Brýle jsou vedle toho vybaveny 12megapixelovým fotoaparátem, reproduktory a několika mikrofony. Podle společnosti dokážou na jedno nabití fungovat až 6 hodin. Akumulátor v pouzdru je pak dokáže nabít 4×, takže celková výdrž může dosahovat až 30 hodin. Náramek je pak schopen pracovat až 18 hodin. Brýle využívají procesor Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1.
„Brýle Meta Ray-Ban Display vám umožňují prohlížet oznámení, získávat informace v reálném čase, přistupovat k navigaci, překládat text, poslouchat hudbu, pořizovat fotografie a videa a mnoho dalšího, a to vše bez použití rukou,“ píše firma na svých stránkách.
Brýle tak mohou nahrazovat mobilní telefon držený v ruce a komunikovat s vámi i pomocí AI.
Chytré brýle mají 70 gramů s tím, že je možné využít čočky kompenzující nějako oční vadu. Náramek Meta Neural Band pak váží 42 gramů.
V první fázi si uživatelé budou moci zamluvit vyzkoušení těchto brýlí a následně budou uvolněny k nákupu na konci září. Do Evropy se dostanou někdy příští rok. Cena začíná na 799 dolarech, ale podle výbavy může cena růst.
Metě se tak podařilo předstihnout konkurenční Google, který podobný koncept chytrých brýlí na platformě Android XR představil tento rok.