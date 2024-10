Týden Applu, den třetí: MacBook Pro už nemá směšnou verzi, přesto nezdražil

Nový MacBook Pro dostal do vínku to nejlepší, co má Apple momentálně k dispozici. Na výběr je z procesorů M4, M4 Pro a M4 Max, 16 až 128 GB unifikované paměti a 512GB až 8TB úložiště. V nabídce jsou porty Thunderbolt 5, 12Mpix kamera nad displejem a matný displej s nanotexturou.