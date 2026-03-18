MacBook Neo v akci. Není lepší koupit si ojetý MacBook Air?

Václav Nývlt
Shrnout novinku pouhým konstatováním, že jde o nejlevnější MacBook v historii, by bylo hrubé podcenění situace. Těch zajímavostí přináší mnohem víc a za některé mohou restrikce Evropské unie.
Část 1/3

MacBook Neo

Naposledy bylo kolem notebooků Apple velké pozdvižení před šesti lety, kdy dal výrobce sbohem procesorům x86 od Intelu a nasadil vlastní čipy Apple Silicon na platformě ARM. Vysokým výkonem a nízkou spotřebou tehdy utekly konkurenci. Jenže i ta nejlevnější varianta vyšla téměř na třicet tisíc korun, což je třeba pro žáky a studenty přece jen hodně.

A to je hlavní důvod současného pozdvižení. Základní MacBook Neo (s 8 GB operační paměti a 256GB úložištěm – právě ten máme v testu) koupíte za 16 990 korun. A se studentskou slevou se dostanete na rovnou polovinu modelu Air s M1, o kterém jsme už hovořili. Ten se dnes již nový neprodává, ale můžete ho sehnat repasovaný – tedy stroj, který sloužil v nějaké firmě a po výměně za novější ho specializovaná firma „dala do pucu“ a prodává dál za dostupnější částku. A právě s takovým strojem od společnosti Refurbed jsme MacBook Neo srovnali. Adekvátní verze s 8GB pamětí a 512GB úložištěm (verze s 256 GB nyní nebyla skladem) stojí 12 105 korun, my jsme použili verzi s 16 GB paměti a 512 GB úložištěm, která stojí právě tolik co novinka.

Tajemství nízké ceny

Tentokrát žádné tajemství. MacBook Neo je postavený na procesoru A18 Pro, což je mobilní čip představený v iPhonu 16 Pro v roce 2024. Má šest výpočetních a pět grafických jader (tedy o jedno grafické jádro méně než v iPhonu). Má tedy o dvě výpočetní a dvě grafická jádra méně než čip M1, jsou však taktovaná na vyšší frekvenci (a konstrukce čipu je odlišná). Jak si ukážeme, rozdíly ve výkonu jsou možná jiné, než byste čekali.

MacBook Air M1 vs. MacBook Neo

Rozdíl je v displeji. Neo ho má o 0,3" menší (tedy rovných 13") než Air, má o fous menší rozlišení 2 408 × 1 506 pixelů a naopak vyšší jas 500 nitů (což se hodí zejména při použití ve venkovním prostředí). Oba mají IPS panely – Air má „Retina“, Neo novější „Liquid Retina“. Pro běžného uživatele je rozdíl zanedbatelný, profesionálové však ocení vyšší barevné pokrytí MacBooku Air – oba pokrývají standard sRGB, ale jen Air i širší prostor DCI-P3. Oba jsou lesklé, žádný není dotykový.

Jiný je i touchpad. MacBook Air (stejně jako všechny ostatní MacBooky) používá takzvaný haptický touchpad, který se při stisku fyzicky nehýbe a odezvu kliknutí vytvoří pomocí motorků. U MacBooku Neo je klasický mechanický touchpad. Funguje však dobře a neměl jsem s ním problém.

Co považuji za závažnější, je chybějící podsvětlení klávesnice u modelu Neo. Pokud často pracujete ve tmě, bude vám chybět. A to, že je bílá (a tedy lépe odráží světlo z displeje), je jen částečná útěcha.

26 fotografií

Změna je i u portů. Oba srovnávané modely mají dva USB-C konektory, nicméně u MacBooku Air jde o dva USB 4 / Thunderbolt 3 porty, MacBook Neo má jeden USB 3.1 Gen2 a ten druhý je USB 2.0. Na to je potřeba myslet při připojování dokovacích stanic a dalšího příslušenství náročného na přenosovou rychlost. V obou případech můžete připojit jeden externí monitor, u Air je limitem 6K, u Neo 4K rozlišení.

Rozdílné jsou reproduktory. U Air míří na posluchače, u Neo do stran. Rozdíl ve zvuku je značný – Air nabízí hutnější projev s mnohem větším pocitem prostoru a objemu, u Neo je to skromnější. Nicméně i tak je jeho projev velmi dobrý a v rámci komunikace a sledování videí na YouTube odvede dobrou práci. Na hudbu bychom však určitě volili sluchátkový výstup, nebo třeba Bluetooth.

MacBook Air M1 vs. MacBook Neo

Kamera je naopak lepší u nového Neo, je ostřejší, obraz má víc detailů, méně šumu a sytější barvy. Mikrofon? U obou je velmi dobrý, výraznější a přesněji zachycený hlas má Neo.

Základní verze MacBooku Neo nemá Touch ID senzor, ten je až u vyšší verze s 512GB úložištěm. A samozřejmě je i u Air. Oba modely mají šasi z hliníku, MacBook Neo váží 1,23 kg, MacBook Air 1,29 kg.

A jak jsou na tom notebooky s výkonem?



