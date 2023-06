Apple chce lidi převést do rozšířené reality brýlemi ovládanými i očima

Apple na výroční vývojářské konferenci WWDC 2023 ukázal, že jeho nové produkty většinou patří k těm, které se v dané kategorii mohou řadit mezi špičku. Platí to i pro novinku v podobě brýlí Apple Vision Pro. A také platí, že si za to nechá zaplatit. Stojí totiž téměř 3 500 dolarů (77 tisíc korun). Ostatně toto zařízení firma vyvíjela několik let a začne jej prodávat příští rok.

Brýle, které vypadají jako lyžařské, přinášejí podobný zážitek jako Hololens od Microsoftu, jen s tím rozdílem, že obraz okolí promítají na displej, a brýle tak nejsou průhledové. Po přepnutí se pak chovají jako jiná VR náhlavní souprava.

Apple však soupravě dodává přirozenější ovládání pomocí očních pohybů a gest rukou. Je to podobné jako při uvedení prvního iPhonu, který přinesl do chytrých telefonů přesnější a jednodušší ovládání. Zda to bude stačit na úspěch, to se teprve uvidí.

O zobrazování se starají dva micro-OLED displeje s celkovým rozlišením 23 milionů pixelů, což dává 11,5 milionu pixelů na oko. Jen pro srovnání, jeden 4K displej má rozlišení necelým 8,3 milionů pixelů. Speciálně navržená optika Zeiss se třemi prvky má vytvářet pocit, že displej je všude, kam se podíváte.

Apple Vision Pro mají hliníkový rám s čelní skleněnou částí. K dispozici jsou dvě hlavní a dvě postranní kamery, 4 kamery směřující dolů na snímání gest, dále dva infračervené zářiče a dvě TrueDEPTH kamery a jeden laserový LiDAR senzor.

Také kolem okulárů jsou senzory. Pro sledování očí je určen systém složený z LED, který promítá na každé oko neviditelné vzory, a čtyři infračervené kamery.

„Tento pokročilý systém poskytuje mimořádně přesné zadávání, aniž byste museli držet nějaké ovladače, takže můžete přesně vybírat prvky pouhým pohledem,“ vysvětlují zástupci Applu.

Speciální čip i operační systém

V útrobách displeje jsou dva čipy, jeden M2 pro běžnou práci a pak speciální R1, který se zabývá zpracováním dat ze senzorů a renderováním obrazu na displeje během 12 milisekund. Brýle mají vlastní operační systém VisionOS. Společnost také navrhla systém chlazení, který jemně pohybuje vzduchem skrz Vision Pro, jenž je tichý.

Uložení procesorů v brýlích Apple Vision Pro.

Zařízení na sledování pohybů očí a rukou jsou údajně tak přesná, že systém může simulovat psaní na virtuální klávesnici. Díky kamerám a laserovým systémům LiDAR brýle naskenují vaše okolí, aby podle něj třeba mohly upravit prostorový zvuk. Využívá k tomu i technologii nazvanou audio raytracing, která má analyzovat akustické vlastnosti místnosti, včetně fyzických materiálů, a přizpůsobuje podle toho prostorový zvuk.

Brýle podporují hlasové ovládání a také připojení bluetooth zařízení.

Pomocí voliče lze přepínat mezi rozšířenou a plně virtuální realitou. Apple se chlubí tím, že jsou skrz jeho „hledí“ vidět oči uživatele.

Firma bere novinku jako rozšířenou obrazovku, kterou můžete využít samostatně nebo třeba převezme funkci jednoho či více monitorů z připojeného počítače. Apple se také domluvil s Disney+ na spolupráci při dodávání obsahu.

Jako bezpečnostní prvek se používá Optic ID, což je systém ověřování, který využívá jedinečnost oční duhovky.

Otázkou zůstává, jak dlouho dokážou brýle běžet na jedno nabití baterie, která se k brýlím připojuje pomocí speciálního kabelu.

Nový notebook a čip ve výkonných počítačích

Apple se také pochlubil novým notebookem MacBook s 15.3" palcovou obrazovkou. Firma v podstatě jen upravila rozměry starších Airů a doplnila je o nejnovější výbavu. Ten bude v prodeji od 13. června za necelých 16 tisíc korun.

Představen byl také zatím nejvýkonnější kousek čipu Apple Silicon v podobě čipu M2 Ultra, který v podstatě spojuje dva čipy M2 Max. I díky tomu se může pochlubit pamětí až 192 GB.

Firma ho hned nabídla ve dvou vylepšených modelech stolních počítačů, Mac Pro a Mac Studio, jež se designově prakticky nemění, jen mají vylepšenou nabídku portů a vnitřní výbavy.