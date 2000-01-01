náhledy
Počítačové myši Logitech řady MX Master mají své příznivce jak v řadách uživatelů na PC s Windows, tak i na těch s operačním systémem macOS. Není určená pro hráče, ale je vyladěna pro práci. Nově dostala vibrační klávesu, která dostává vlastní menu.
Autor: Roman Všetečka, Technet.cz
Na trhu je několik počítačových myší, které dokážou vibrovat a přidat tak další vjem většinou k nějakému hernímu zážitku, podobně jako mají různé herní ovladače. Logitech si však řekl, že tuto haptickou odezvu přidá přímo k jednomu z mnoha tlačítek, kterými je počítačová myš vybavena. Novinka je dodávána za dopručenou cenu neclých 3 300 korun.
Základní rozložení a funkce jednotlivých tlačítek lze vidět a upravovat v přiložené aplikaci. Nastavení je opravu bohaté, jen dejte pozor na přiřazení funkce hornímu tlačítku, které primárně slouží k tomu, aby se přepínalo kolečko myši mezi volnoběhem a krokovým otáčením. Pokud tlačítku přiřadíte jinou funkci, nebudete mít možnost funkci kolečka přepínat.
Firma Logitech trochu přepracovala design i třeba hlučnost tlačítek. Uvádí, že ve srovnání s modelem MX Master 3 je klikání o 90 procent tišší. To se projevilo i na tom, že zjemnila reakce na stlačení tlačítka. My, kteří nepracujeme ve velké open-space kanceláři bychom však raději měli tužší chod a jasnější odezvu.
Rozborka bíle varianty počítačové myši Logitech MX4 Master 4, kterou si údajně oblíbili především majitelé počítačů s nakousnutým jablkem ve znaku.
Při rozbalení nové myši je spodní číst chráněna papírovým listem, který ukazuje základní funkce. USB-C dongl Logi Bolt má zajišťovat lepší kvalitu připojení, než bezdrátový bluetooth. Je dodáván zvlášť a nemá žádné speciální místo, kam jej lze v myši ukrýt. Pro případné přenášení jsme jej tak vložili do nabíjecího USB-C portu.
Myš lze připojit až ke třem zařízením a přecházet mezi nimi. Díky aplikaci je možné třeba mezi počítačem a notebookem přenášet třeba soubory pouhým přetažením.
Samotný USB-C port v myši slouží pouze k nabíjení a nelze ho tak během této doby využít jako drátové připojení myši k počítači. Dobíjení je ale poměrně rychlé, takže stačí asi pět minut na celodenní provoz. Logitech slibuje, že na jedno nabití myš vydrží fungovat přes dva měsíce, ale je třeba zmínit, že časté užívání vybračního tlačitka nastaveného na nejsilnější odezvu může výdrž poněkud zkrátit.
Když už jsme se dostali ke největší novince na této myši. Tak ta je skryta v oblasti, kam dává uživatel palec. Funguje klasicky jako klasické tlačítko zabudované pod grip.
V případě, že ho zmáčknete objeví se obrazovce upravovatelné kruhové menu, kde si můžete vybrat najetím myši jednotlivé položky. Když na nějakou z nich najedete kurzorem myši, tlačítko zavibruje.
Ikonky rychlého spouštění často používaných nástrojů nebo nastavování funkcí se mohou měnit i podle používané aplikace. Můžete zde tak přiřadit funkce pro Photoshop, automatizovat příkazy v Excelu.
Logitech se chlubí také tím, že MX4 Master 4 může IT oddělení vzdáleně sledovat prostřednictvím platformy Logitech Sync a řídit tak jeho správu a to včetně softwaru na dálku.
Hliníkové kolečko myš firma označuje jako MagSpeed a mělo by umožnit listovat v dokumentech rychlostí až 1 000 řádků za sekundu. Tento údaj jsme přesně neověřovali, ale setrvačnost se zdá být mezi podobná, jako u jiných modelů firmy s tímto prvkem.
To, že myš není určena pro akční hraní, jsme si ověřili při „střílečce“, kdy většinou myš drží uživatel více křečovitě a v našem případě jsme se při tom nevyhnuli nechtěné aktivaci vibračního tlačítka.
Obecně si myslíme, že Logitech MX4 Master 4 zůstane stejně oblíbená myš pro práci, jako tomu bylo u přechozích modelů a tlačítko s haptickou odezvou může ještě přidat na efektivitě.
Doporučená Cena 3 299 Logitech MX4 Master 4 asi není přehnaná, byť se se na trhu najde i řada levnějších a dobře vybavených myší.
Otázkou zůstává, zda by nebylo možné tuto myš přetvořit do vertikální, které se nyní v pracovním prostředí stále více prosazují. Už jen kvůli tomu, že je boční otočný ovladač, který může posunovat dokumenty, tabulky, obrázky či časovou osu ve videu či zvuku po ose Y, návykový a do vertikální myši by šel určitě také zabudovat.
